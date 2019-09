Ministrul Muncii si Solidaritatii Sociale, Marius Budai, a declarat joi, in cadrul unei conferinte de presa sustinuta la Iasi, ca insotitorii persoanelor cu dizabilitati nu vor ramane fara plata, oficialul afirmand in acest sens ca se centralizeaza solicitarile venite din partea primariilor si Consiliilor Judetene. El a fost intrebat de jurnalisti despre declaratii ale unor primari care sustin ca nu mai dispun de bani pentru plata indemnizatiilor persoanelor cu handicap. "In acest moment, la Ministerul de Finante se centralizeaza solicitarile primariilor si consiliilor judetene din toata tara.…