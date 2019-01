Stiri pe aceeasi tema

- O femeie din județul Dambovița a murit, vineri, din cauza gripei. De asemenea, in cursul acestei dimineți, un barbat de 40 de ani din județul Argeș a decedat dupa ce a contractat virusul gripal. Astfel, numarul deceselor din cauza gripei a ajuns la 36, la nivelul intregii țari. UPDATE: Femeia de 33…

- Autoritatile iau masuri fara precedent pentru ca numarul virozelor si al cazurilor de gripa este intr-o crestere continua. Din fericire, masurile sunt luate in scolile si gradinitele din Lugoj si tot judetul inainte ca numarul copiilor imbolnaviti sa devina unul care sa ii ingrijoreze pe parinti si…

- Directia de Sanatate Publica Dambovita a fost notificata cu privire la decesul unei paciente in varsta de 33 de ani pentru care se confirmase prezenta virusului gripal. Mentionam ca decesul a survenit in timp ce aceasta se afla spitalizata in Sectia ATI a Spitalului Judetean de Urgenta Targoviste…

- De luni, elevii revin la școala și vor fi, din nou, din pacate, sub amenințarea virusului gripal, care se raspandește cel mai mult in colectivitați. Direcția de Sanatate Publica Timiș recomanda masuri pentru ca in școli și gradinițe copiii sa fie protejați cat mai bine impotriva virusului. The post…

- Ca urmare a creștetii numarului de imbolnaviri, Ministerul Educației anunța ca va inchide școlile din țara vineri, 25 ianuarie. Astfel, elevii vor avea 4 zile libere in total, ceea ce inseamna ca vor fi mai puțin expuși colectivitații și pericolului de imbolnavire. Ministerul Sanatații a informat Ministerul…

- Accesul vizitatorilor in Spitalul Judetean Constanta va fi interzis incepand de maine, 24 ianuarie. Masura a fost luata ca urmare a numarului mare de pacienti diagnosticati cu infectii acute ale cailor respiratorii.

- In prag de epidemie de gripa, Ministerul Sanatatii vine cu recomandari pentru populatie si pentru unitatile medicale, iar multe spitale din tara au decis sa limiteze accesul vizitatorilor. La Maternitatea Ploiesti, conducerea anunta ca a decis restrictionarea accesului apartinatorilor, pentru protejarea…

- Municipalitatea are in plan sa realizeze 16 km de Benzi colorate pentru mijloacele de transport in comun care circula prin Brasov Anuntat in urma cu mai multa vreme, proiectul de amenajare a unor benzi speciale pentru mijloacele de transport in comun care circula pe arterele principale din…