Iaşi. Mihai Chirica: PSD se află într-o derivă morală 'PSD se afla intr-o deriva morala, o deriva care s-a nuantat odata cu apusul epocii Nastase, o deriva care s-a accentuat odata cu succesorii acestuia. Niciunul dintre cei care au condus acest partid de-a lungul ultimei perioade nu poate fi incarcat cu o cununa de lauri pentru ca fundamentul unei politici europene a fost pierdut pe drum pentru interese personale, ceea ce a facut sa umple puscariile din cauza actelor de coruptie, ceea ce a facut sa starneasca oprobiul public. Ma surprinde un pic rautatea cu care cei din partid care l-au lingusit (pe Liviu Dragnea - n.red.), i-au activat… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

