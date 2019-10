Zeci de femei, dar si copii si barbati, au luat parte, in cursul dupa amiezii de sambata, la marsul intitulat ''Impreuna pentru siguranta femeilor''. Prin evenimentul care anul acesta s-a desfasurat pentru prima oara la Iasi, organizatorii au dorit sa atraga atentia asupra faptului ca femeile sunt descurajate sa raporteze situatiile de violenta domestica. Foto: (c) ADRIAN CUBA / AGERPRES FOTO "Suntem aici pentru a trage un semnal de alarma atat iesenilor cat si celor care locuiesc in zona Moldovei ca violenta nu trebuie tolerata sub nicio forma. Vrem sa atragem atentia ca femeile…