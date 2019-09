Stiri pe aceeasi tema

- Universitatea de Medicina si Farmacie „Grigore T. Popa” din Iasi organizeaza, in perioada 27 – 29 septembrie 2019, programul de integrare pentru studentii din primul an, sub numele de „Orientation Days”. Evenimentul, aflat in acest an la a treia ediție, este organizat impreuna cu societațile studențești…

- Mai multi neurochirurgi si studenti de la Universitatea de Medicina si Farmacie "Grigore T. Popa" din Iasi au decis sa le vorbeasca elevilor si pasionatilor de neurostiinte despre secretele creierului. Evenimentul, care va avea loc in perioada 18-22 septembrie, este la a cincea editie. In cadrul evenimentului…

- • Inca o nenorocire petrecuta la Iasi • Unul dintre cei mai buni studenti de la Universitatea de Medicina si Farmacie “Grigore T. Popa” din Iasi s-a sinucis langa partie • Chiar prietenul tanarului a facut descoperirea socanta • Nimeni nu intelege de ce tanarul a recurs la un asemenea gest Unul dintre…

- Un aparat medical de ultima generatie care determina non-invaziv fibroza si steatoza hepatica a fost pus in functiune, miercuri, la Spitalul de Boli Infectioase din Iasi. Aparatul, in valoare de 120.000 de euro, a fost cumparat cu bani de la Consiliul Judetean si din fondurile spitalului. Astfel de…

- Rezultatele admiterii au fost publicate de Universitatea de Medicina si Farmacie „Grigore. T. Popa" din Iasi in cursul zilei de ieri, dar ore in sir pagina de internet a fost greu de accesat din cauza numarului foarte mare de utilizatori care incercau sa vada notele. Acestea au fost mai mari decat in…

- Pentru concursul de admitere in Universitatea de Medicina si Farmacie „Carol Davila” din Bucuresti, concurs ce va avea loc miercuri, 24 iulie 2019, in domeniile medicina, medicina dentara și farmacie, precum si la Facultatea de Moase si Asistenta Medicala (FMAM) s-au inscris 3.058 de candidati, anunța…

- 4 IULIE ZIUA CRUCII ROȘII ROMANE! 143 DE ANI DE ACTIVITATE UMANITARA! “Ce trebuie sa fac ca sa ma numesc om?!” “Fa ceea ce nu intra in contradictoriu cu imperativul categoric de a trata omul ca scop și niciodata ca mijloc. Niciodata nu trebuie sa iți tratezi semenul ca pe un mijloc de satisfacție…

- La Universitatea de Medicina si Farmacie „Carol Davila” din Bucuresti, in domeniile medicina, medicina dentara si farmacie, precum si la facultatea de Moase si Asistenta Medicala (FMAM) au fost scoase la concurs de catre Ministerul Educatiei Nationale 1.464 de locuri, dintre care 1.154 de locuri finantate…