- Magistratii Tribunalului Iasi au dispus luni seara arestarea preventiva pentru 30 de zile a barbatului care a injunghiat un politist din trupele speciale aflat in timpul liber. Judecatorii au admis propunerea procurorilor Parchetului de pe langa Tribunalul Iasi privind arestarea preventiva a unui…

- Un jurist va fi propus de procurori spre arestare preventiva luni dupa amiaza, urmand sa fie dus in fata Tribunalului Iasi, in cazul politistului injunghiat duminica dimineata. Procurorii si politistii sustin ca nu exista date care sa arate ca acesta ar avea vreo legatura cu clanul Cordunenilor, potrivit…

- Politistul iesean a ajuns la spital, duminica, dupa ce a fost injunghiat intr-un club. Barbatul in varsta de 33 de ani, angajat al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Iasi se afla in timpul liber, iar in noaptea de sambata spre duminica, a mers intr-un club alaturi de prietena lui. „Din informatiile…

- Opozantul Mihail Saakasvili, acuzat ca a vrut sa urzeasca o lovitura de stat in Ucraina, a fost consemnat la domiciliu, pe timpul noptii, de o Curte de Apel de la Kiev, relateaza AFP, citat de News.ro . Saakasvili urmeaza sa ramana la domiciliu in fiecare niapte, incepand de la ora 22.00 si pana la…

- Curtea de Apel din Kiev a ordonat vineri ca fostul presedinte georgian Mihail Saakasvili, devenit lider al opozitiei in Ucraina, acuzat ca ar intentiona sa rastoarne actuala putere de la Kiev, sa fie consemnat la domiciliu pe timpul noptii, relateaza AFP si Unian. Astfel, Saakasvili va trebui sa…

- Avand in vedere aspectele semnalate de mass-media cu privire la conduita procurorului Bucurica Radu George din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Oravita, precum si plangerile inregistrate la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie in cursul lunii ianuarie 2018, Biroul de informare…

- Și in acest an, Parchetul de pe langa Judecatoria Timișoara s-a clasat in topul celor mai ”harnice” instituții publice din țara. In ciuda deficiențelor de personal (locuri vacante, concedii de studii, de odihna, de maternitate și delegari), parchetul local s-a situat pe locul I in ceea ce privește numarul…

- Curtea de Apel Craiova a stabilit, ieri, verdictul pentru cei patru angajați ai Inspectoratului de Poliție Județean Gorj, in dosarul care vizeaza infracțiunile de favorizare a faptuitorului și refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice. Ofițerul Cziko-Nanu Florin-Grigore…

- Un barbat din Sebes, pe numele caruia autoritatile germane au emis un mandat european de arestare, pentru comiterea de infractiuni la regimul rutier, a fost depistat de politistii din Sebes, cu sprijinul Biroului SIRENE din cadrul Centrului de Cooperare Politieneasca Internationala al Politiei Romane.…

- Ministrul Justitiei, Alexandru Tanase, a declarat marti, 16 ianuarie, ca arestarea preventiva trebuie sa fie o masura exceptionala. Afirmatia oficialului a fost facuta in contextul demiterii din functie a judecatorului Iurie Obada, cel care l-a plasat dupa gratii pe tanarul Andrei Braguta.

- Consilier județean, camatar in timpul liber! Asta au depistat polițiștii de la Giurgiu, care au obținut arestarea la domiciliu a consilierului PNL, Mihnea Boerescu. Polițiștii giurgiuveni au transmis, in aceasta dimineața, un comunicat de presa prin intermediul caruia anunța ca: efectueaza cercetari,…

- Biroul de informare si relatii publice din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție este abilitat sa aduca la cunostinta opiniei publice urmatoarele: ​Procurori ai Parchetului de pe langa Tribunalul Caraș-Severin au dispus, la data de 12 ianuarie 2018, punerea in miscare a…

- Curtea de Apel Bucuresti urmeaza sa judece vineri contestatia depusa de DIICOT impotriva deciziei de lasare in libertate a medicului Mihai Lucan, acuzat intr-un dosar de delapidare cu un prejudiciu de 5 milioane de lei, relateaza Agerpres.

- O brașoveanca, in varsta de 27 de ani care era cautata de autoritațile din Germania pentru furt a fost descoperita de polițiștii de la Investigații Criminale și luptatori din cadrul Serviciului Acțiuni Speciale, zilele trecute, pe raza municipiului Brașov. Tanara avea un mandat european de arestare…

- Sfarsitul de an il prinde din nou in spatele gratiilor pe Robert Bucuresteanu cunoscut drept Generalu din Targoviste. Liderul clanului care a bagat spaima in ribalii damboviteni a fost mai intai retinut pentru 24 de ore, potrivit mditv.ro, fiindA banuit de comiterea infractiunilor de santaj, lovire…

- Un politist din Arad, aflat in timpul liber, a fost ranit cu o maceta, duminica dimineata, fiind transportat la spital pentru ingrijiri medicale, dupa un conflict cu doi barbati in fata unui club din oras, transmite corespondentul Mediafax.

- Femeia care a comis crima de la metrou, acuzata de omor calificat si tentativa de omor dupa ce a impins o tanara pe sine, se va prezenta miercuri dimineata la Curtea de Apel Bucuresti, unde se va judeca o contestatia impotriva deciziei de arestare preventiva.

- Procurorul general al Parchetului de pe langa Curtea de Apel Iasi, Florin Casuneanu, a declarat luni ca amendamentele la legislatia privind Justitia sunt "chiar absurde" si pot avea consecinte ''directe si grave'' asupra cetatenilor. "Va dati seama, marturia mincinoasa este incriminata in forma actuala…

- Ieri, un ofițer de ordine publica din cadrul Sectiei de Poliție nr. 3 Ploiești, aflat in timpul liber pe str. Dobrogeanu Gherea din municipiu, a observat un barbat cu un comportament suspect. In scurt timp, l-a recunoscut ca fiind un ploieștean de 57 de ani, cu antecedente penale pentru savarsirea…

- Un barbat, din Tulcea, va fi prezentat azi judecatorilor din Curtea de Apel Constanta. Si asta pentru ca, spun procurorii, pe numele barbatului ar fi fost emis un mandat european de arestare. Procurorii mai arata ca, in luna noiembrie 2010, aflat in Italia, cel in cauza ar fi sustras 16 cauciucuri si…

- Magdalena Serban, femeia de 36 de ani care a impins o tanara pe linia de metrou in statia Dristor I, a fost arestata preventiv pentru 30 de zile, informeaza Agerpres.ro Decizia Tribunalului Bucuresti nu este definitiva, insa este executorie, astfel incat Magdalena Serban va fi dusa in arest. Reamintim…

- In cursul zilei de astazi, 7 decembrie 2017, la Sectia de urmarire penala si criminalistica din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie, a fost inregistrat un dosar penal avand ca obiect accidentul rutier produs in data de 6 decembrie 2017, in jurul orei 21, in Bucuresti, in zona Palatul…

- Data fiind gravitatea faptelor, autorul/autorii au șanse mici sa scape de o astfel de pedeapsa. Cert este faptul ca dupa 20 de ani, autorul/autorii, in cazul in care vor fi condamnat/condamnați, pot sa ceara eliberarea condiționata, scrie presasm.ro. Potrivit noului Cod Penal, intrat in vigoare…

- Tribunalul Tulcea a admis luni cererea procurorilor de a emite mandat de arestare preventiva pentru o perioada de 30 de zile pe numele barbatului care, la sfarsitul saptamanii trecute, a agresat un politist aflat in misiune, relateaza Digi 24.Barbatul a fost martor al unui incident petrecut in satul…

- Judecatorii clujeni au decis sa retrimita dosarul Caritasul Unguresc la procuror pentru completarea urmaririi penale, dupa ce anchetatorii dadusera solutia de neincepere a urmarii penale in cazul persoanelor implicate in aceasta schema infractionala. Este a doua ”spalare” facuta de procurorii clujeni…

- Un polițist l-a impușcat mortal pe tatal prietenului sau, din greșeala, la Petrila. Un polițist l-a omorat pe tatal prietenului sau, omul legii mergand apoi la sediul poliției orașului Petrila și dezvaluind ca, din greșeala, a impușcat un barbat de 66 de ani, noteaza gorj-domino.ro . Aflat in timpul…

- Astfel, judecatorii au mentinut ordonantele date de procurorul de caz si de seful acestuia de la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Brasov, anunta SpyNews. Marian Godina o taxeaza ironic pe Carmen Dan, ministrul de la Interne, dupa greseala de gramatica "In temeiul art. 341 alin.6…

- Un barbat de 66 de ani, din orasul Petrila, a murit miercuri seara, dupa ce a fost impuscat de un agent de politie, acesta din urma manuind gresit o arma de vanatoare. Agentul, care se afla in timpul liber, fusese chemat de prietenul sau, fiul victimei, sa-l ajute la alungarea unui mistret…

- Omul de afaceri Costel Casuneanu a fost adus, marti dupa-amiaza, la sediul Parchetului de pe langa Curtea de Apel (PCA) Ploiesti pentru a fi audiat in dosarul de evaziune fiscala si spalare de bani in care anchetatorii au efectuat perchezitii in mai multe judete.

- Un polițist de la Secția 14 Poliție a devenit erou, in timpul liber. Acesta a reușit sa imobilizeze un barbat, dupa ce acesta tocmai iși injunghiase concubina. Citește și: Kovesi a EXPLODAT in presa straina: critici VIOLENTE la adresa legilor justiției Citește și: SCENE INCREDIBILE…

- Un politist brazilian, aflat in afara orelor de lucru, reuseste sa impuste si sa ucida doi infractori, suspecti de savarsirea unui furt, si toate acestea in timp ce isi tine copilul in brate, relateaza New York Post. Intreaga actiune a fost inregistrata de camerele de supraveghere.

- Judecatorii de la Curtea de Apel Craiova au anunțat, ieri, ca profesoara de discipline tehnice in cadrul Liceului Tehnologic Tismana, Marcela Percea, va afla sentința finala la sfarșitul acestei luni. ”Amana pronuntarea la data de 21.11.2017”, a decis instanța din Banie. Aceasta a fost…

- Parchetul de pe langa Tribunalul Alba a transmis, marti, ca femeia de 53 de ani care l-a injunghiat pe un barbat, duminica seara, dupa ce a baut cu el si cu prietena lui, a fost arestata preventiv. “Procurori ai Parchetului de pe langa Tribunalul Alba au dispus la data de 13.11.2017, punerea in mișcare…

- Judecatorii din cadrul Curtii de Apel Constanta au admis azi sesizarea Parchetului de pe langa Curtea de Apel Constanta, privind cererea de executare a mandatului european de arestare emis pe numele persoanei solicitate Memet Florin Camatar, din Tulcea, in vederea executarii mandatului european de arestare…

- Judecatorii din Curtea de Apel Constanta s au pronuntat definitiv in dosarul in care Adrian Cosmin Sporea, fost angajat al Serviciului Public de Impozite, Taxe si alte Venituri la Bugetul Local Constanta, si Teodor Sorin Tanase, patron de firma specializata in inmatriculari auto, au fost trimisi in…

- Procurorii Sectiei de urmarire penala din cadrul Parchetului de pe langa Curtea de Apel Ploiesti au finalizat cercetarile si au dispus trimiterea in judecata a inculpatului: mdash; NICOLAE VASILE mdash; pentru savarsirea infractiunilor de punere in circulatie sau conducere a unui vehicul neinmatriculat…

- Biroul de informare publica și relații cu presa din cadrul Parchetului de pe langa Curtea de Apel Ploiești este imputernicit sa aduca la cunoștința opiniei publice urmatoarele: Procurorii Secției de urmarire penala din cadrul Parchetului de pe langa Curtea de Apel Ploiești au finalizat cercetarile și…

- Judecatorii și procurorii din Curtea de Apel Bacau, Tribunalul Bacau, Parchetul de pe langa Curtea de Apel Bacau și Parchetul de pe langa Tribunalul Bacau au votat in Adunarile generale respingerea modificarilor legislative, in forma susținuta de... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Un hoț condamnat la închisoare pentru furt a primit și interdicția de a mai circula cu mijloacele de transport în comun. Ion Gîsca a fost condamnat de catre Curtea de Apel Bucuresti, la începutul lunii septembrie, la trei ani si sase luni…

- Ion Gisca a fost condamnat de catre Curtea de Apel Bucuresti, la inceputul lunii septembrie, la trei ani si sase luni de inchisoare pentru furt calificat, decizie definitiva. Totodata, instanta a dispus aplicarea si unei pedepse complementare ce presupune dreptul de a ocupa functii publice, de a…