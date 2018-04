Stiri pe aceeasi tema

- Referendumul inițiat la Slanic Moldova, pentru demiterea primarului liberal, nu a ramas fara replica. PNL a anunțat marți ca incepe sa stranga semnaturi pentru un referendum similar in Bacau, pentru demiterea primarului PSD, Cosmin Necula. Deputații... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- In legatura cu schimbarea terenului de 832 mp de pe strada Moldovei, proprietate a municipiului Iasi, am atras atentia in mai multe randuri ca a fost acaparat de catre un samsar imobiliar din anturajul primarului, fara niciun fel acoperire legala. Terenurile pe care urma sa le primeasca in schimb Primaria…

- In acest sens, liderul consilierilor PSD Paul Boisteanu a solicitat introducerea pe ordinea de zi a proiectului privind validarea mandatului lui Mihai Gavriil. Acesta este prezent la sedinta. "Nu cerem niciun favor, nu e niciun fel de negociere, e dreptul PSD sa aiba 14 consilieri", a spus Boisteanu.…

- Patronatul Producatorilor Industriali de Medicamente din Romania (PRIMER) a avertizat marti ca Romania risca sa nu mai fabrice medicamente esentiale in doi ani si cere Guvernului si coalitiei de guvernare sa se implice serios in proiectele si dezbaterile legate de preturi si taxa clawback. “Solicitam…

- PNL a atacat, marti, la Curtea Constitutionala, proiectul de lege pentru aprobarea OUG 76/2017 prin care Editura Didactica si Pedagogica devine societate pe actiuni si care instituie monopol pe productia de manuale scolare din Romania.

- Liberalii focșaneni au facut „copy-paste” dupa Regulamentul procesului de bugetare participativa al primariei Oradea și l-au trimis ca propunere de hotarare la Primaria Focșani. Chiar daca au fost copy paste, liberalii nu au binevoit macar sa inlocuiasca detaliile tehnice ale regulamentului…

- Incapatanat, dar avand legea in mana, alesul liberal Cristian Niculescu Tagarlas le-a aratat colegilor din Consiliul Local Baia Mare ce inseamna sa votezi proiecte de hotarare care exced cadrului normativ. Simpla dorinta de a respecta ordinele politice nu este suficienta pentru adoptarea unor hotarari…

- ”Marea Unirea a inceput cu Basarabia” – evenimente dedicate aniversarii a 100 de ani de la unirea Basarabiei cu Romania! Sub genericul ”Marea Unirea a inceput cu Basarabia”, Primaria municipiului Ramnicu Valcea desfasoara in data de 27 martie mai multe evenimente dedicate unirii Basarabiei cu Romania…

- Intrucat, incepand cu decembrie 2016, marcam implinirea a 100 de ani de cand Iașul a fost capitala de razboi (1916-1918), la nivelul Primariei Municipiului Iași a fost instituit Programul Centenar, cu scopul de a evidenția rolul pe care orașul l-a avut, acum un secol, atat din perspectiva efortului…

- Primarii, administratorii oraselor si alti reprezentanti ai institutiilor publice intalnesc pe 23 martie, la Iasi, in cadrul Dezbaterii Smart City 2018-2020, cele mai bune solutii pentru transformarea oraselor in unele prietenoase cu locuitorii, turistii si mediul de afaceri. Evenimentul se va desfasura…

- „Categoric, nu. Nu au nicio legatura masurile fiscale adoptate de Guvern - ca nu e vorba de o revoluție - cu nivelul bugetelor locale. Nu am fost niciodata de acord și nu o sa fiu nici in continuare sa susțin modificarea unui act normativ, o lege de exemplu, care sa mareasca impozitele și taxele locale.…

- Metrorex "trebuie sa clarifice cererea de finanțare a Magistralei 6" Foto: Arhiva. Compania Metrorex a anuntat ca are la dispozitie doua luni pentru a transmite Comisiei Europene clarificarile solicitate, legate de cererea de finantare a proiectului Magistralei 6, 1 Mai - Aeroportul "Henri Coanda".…

- Noul presedinte executiv al Organizatiei Municipale Iasi a Partidului Social Democrat este Marius Ostaficiuc. Decizia a fost luata in biroul permanent judetean al partidului ca urmare a excluderii din formatiune a primarului Mihai Chirica si a vice-primarului Gabriel Harabagiu. Presedintele Organizatiei…

- Pentru a zecea oara consecutiv, WWF Romania (World Wide Fund For Nature) incurajeaza indivizi si organizatii, companii, institutii publice si centre culturale din toata tara sa stinga lumina timp de o ora, intre orele 20.30 si 21.30. Romania se va alatura astfel altor peste 7.000 de orase din mai mult…

- ANALIZA… Liberalii din municipiul Vaslui fac o analiza extrem de critica a masurilor populiste enuntate de Dragnea, dupa congresul care l-a reconfirmat pe functie, sambata trecuta. “Dupa congresul din 11 martie 2018, PSD a trecut la un nou nivel de demagogie. Sa iti propui abia acum sa faci din Romania…

- Prim-vicepresedintele PNL Raluca Turcan a declarat, duminica, in cadrul Consiliului National al partidului, ca PNL este gata sa guverneze Romania, afirmand ca liberalii sunt "singura formatiune politica care poate schimba destinul Romaniei” si ca USR si PMP nu au oameni care "sa asigure o decizie…

- Celebrul „cutremurolog” Vergil Hincu, cel care a ingrozit Romania de foarte multe ori cu prezicerile sale apocaliptice și eronate, este de negasit, de mai bine de trei ani. Cunoscuții au lansat zvonuri macabre, cum ca ar putea fi la un azil sau, mai rau, ar fi murit.

- Functionarul public virtual bazat pe inteligenta artificiala va fi, in prima faza, un program, dupa care sarcinile ii vor fi preluate de un robot instalat la Primaria Cluj-Napoca. ”Primaria Cluj-Napoca va lansa primul functionar public virtual din Romania, proiect care a capatat numele Antonia, dupa…

- In contextul asumarii de catre aproape 90 de localitati din Republica Moldova a unei declaratii de unire cu Romania, consilierii PMP vor solicita Consiliului Local al Municipiului Iasi, semnarea unui document prin care Iasul sa faca pasul hotarator pentru cele doua tari, la 100 de ani de la Marea Unire.…

- Partidul Național Liberal- filiala județeana Salaj, a organizat o conferința de presa vineri, 2 martie, avand ca tematica o componenta naționala privind, in special, domeniul energetic și o componenta locala, in care au fost evidențiate probleme importante ale comunitații zalauane. Lucian Bode, deputat…

- RFI: Cum ați primit, domnule primar, declarația de joi seara a ministrului Tudorel Toader? Mihai Chirica: Cu reala surprindere, pentru ca nu era nici momentul nici locul și nici contextul internațional pentru o astfel de propunere. Pentru ca Romania este și așa destul de ravașita de Comisia Europeana…

- La aceasta intalnire sunt invitati sa participe cetateni si reprezentanti de organizatii neguvernamentale nonprofit, interesati de sustinerea demersurilor grupurilor de cetateni. Agenda evenimentului cuprinde si o scurta prezentare a cartii „Politica pentru fiecare" de David Mattews, metodologia fundatiei…

- A fost inceputa urmarirea penala in rem dupa ce in sediul PSD Iasi, condus de Maricel Popa, s-au facut mai multe lucrari de renovare, in conditiile in care imobilul este monument istoric. Parchetul a fost sesizat de Politia Locala, aflata in subordinea Primariei conduse de Mihai Chirica.

- Liberalii afirma in motiunea simpla intitulata „Lia Olguta Vasilescu - ministrul minciunii si al injustitiei sociale” ca se impune demiterea ministrului Muncii ca urmare a „incompetentei de care a dat dovada”. „Se impune demiterea doamnei Lia Olguta Vasilescu avand in vedere incompetenta…

- Liberalii au depus luni motiunea simpla impotriva ministrului Muncii, intitulata „Lia Olguta Vasilescu – ministrul minciunii si al injustitiei sociale”. In paralel, reprezentanții PNL spun ca vor prezenta numeroși fluturași de salarii ai bugetarilor care s-au trezit cu lefurile taiate de la inceputul…

- Avand in vedere modelele de buna practica in administrație pe care primarul Catalin Cherecheș le-a vazut și studiat in lume, dar și faptul ca la randul sau a fost supus provocarilor și instigarilor celor care doresc sa obțina avantaje nelegale de pe urma celor care administreaza bunul public, a considerat…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a comentat vineri excluderea din PSD a primarului Iasiului, Mihai Chirica, aratand ca in acest partid exista o "forma de sultanat", iar cine nu il urmeaza "orbeste" pe Liviu Dragnea este dat afara. "Niciun om normal nu mai are ce sa caute in PSD si…

- Primarul general Gabriela Firea a avut joi, la sediul Municipalitatii, o intrevedere cu ambasadorul SUA in Romania, Hans Klemm, cu care a discutat despre principalele proiecte care vor fi derulate in acest an, in Capitala, edilul sef facand si o succinta prezentare a fondurilor alocate in 2018 pentru…

- Membrii Organizatiei Municipale Iasi a Partidului Social Democrat au votat, miercuri, impotriva excluderii din partid a primarului Mihai Chirica si viceprimarului Gabriel Harabagiu. O decizie similara a fost adoptata si in cazul presedintelui executiv al Organizatiei Municipale Iasi, Sorin Iacoban,…

- PNL susține ca votul senatorilor pentru Liceul Teologic Romano-Catolic a fost dat cu o incalcare flagranta a legii. Liberalii atrag atenția ca exista o hotarare data de Curtea de Apel Targu Mureș iar legea privind inființarea de unitați școlare de minoritați a fost retrimisa de președinte in Parlament.…

- La sfarsitul saptamanii trecute, primarul Mihai Chirica a avut o intrevedere cu Excelenta Sa Ovidiu Dranga, Ambasadorul Extraordinar si Plenipotentiar al Romaniei in Republica Polona, si cu reprezentantii Camerei de Comert si Industrie Polono - Romane. S-a discutat despre posibilitatea de a dezvolta…

- Membrii Comisiei de Etica din cadrul PSD Iasi au propus marti Biroului Permanent Judetean al filialei excluderea primarului Mihai Chirica din partid, pentru atacurile repetate ale edilului iesean la adresa conducerii PSD.Reprezentanti din conducerea PSD Iasi au confirmat marti seara pentru…

- Academia Rapid iși schimba numele ca sa nu mai aiba piedici in drumul spre Liga 3! Academia Rapid, proiectul pus pe picioare cu bani grei de Primaria Sectorului 1, dar care, din pricina unei erori incredibile a pierdut dreptul de a obține „Certificatul de Identitate Sportiva”, iși schimba numele. Academia…

- ”Am observat ca refuzul meu de a participa la UM Digi 24, la o dezbatere despre statul paralel, a fost urmat de o serie de atacuri care au depașit cu mult cadrul jurnalistic normal. Imi rezerv dreptul de a da un scurt drept la replica ce se vrea a fi și o explicație a ceea ce este statul de drept,…

- Arhitectul Serban Sturdza, presedintele filialei Bucuresti a Ordinului Arhitectilor din Romania (OAR), ii transmite primarului Capitalei, Gabriela Firea ca a luat la cunostinta despre preocuparile acesteia „legate de penetrari, strapungeri si supralargiri" si ca a invitat la sediul OAR Bucuresti mai…

- Nici pe fiica ei nu am mai vazut-o, au disparut amandoua, nu stim nimic de ele. Sa nu se fi intamplat ceva rau, Doamne fereste. M-am gandit ca a plecat la casa de la tara, face asta in fiecare an, insa se intorcea dupa maxim doua saptamani”, a declarat unul dintre vecinii Adrianei Iliescu pentru CANCAN.ro.…

- Pe adresa redactiei ZDI am primit o scrisoare din partea unui cititor, adresata primarului Mihai Chrica. Nedumerirea profesorului Luca Vlad este legata de modul de lucru al administratiei locale, dupa ce Mihai Chirica a postat pe pagina de FB a institutiei despre intentia de a construi o parcare subterana.…

- Artistul sau trupa care va reprezenta Romania la Eurovision Song Contest 2018 va urca pe scena din Lisabona pe 10 mai, in prima parte a celei de-a doua semifinale a competitiei. Tragerea la sorti pentru impartirea tarilor participante in cele doua semifinale ale competitiei a avut loc luni, la sediul…

- Primaria largește strazi pentru a-i ajuta pe locuitorii din Zorilor și Manaștur Municipalitatea vrea sa faca exproprieri pentru a largi o strada care acum este slab circulata, tocmai pentru ca este ingusta. Pe Calea Manaștur, carosabilul ar urma sa fie largit, prin reducerea dimensiunii trotuarelor.…

- Cateva mii de ieseni sunt asteptati, miercuri, 24 ianuarie, la manifestarile organizate de Ziua Unirii Principatelor Romane, insa nici presedintele Klaus Iohannis si nici liderul PSD Liviu Dragnea nu au confirmat prezenta la eveniment, iar primarul Mihai Chirica face apel la cei care au protestat fata…

- Proiectul bugetului pe 2018 al Municipiului Iasi a devenit public, putand fi accesat pe site-ul Primariei. Au fost primite peste 3.000 de propuneri si sugestii de la cetateni. „Bugetul pe 2018 este cu 56 de milioane de lei mai redus fata de anul trecut, pierdere cauzata de reforma fiscala, daca o pot…

- Poate ca niciodata PSD nu a provocat atata freamat in spațiul public, precum a facut-o in ultima perioada. Totodata, Maricel Popa conduce o filiala in care se duc lupte intestine și imparțita in tabere. Acesta a raspuns provocarii celor 7 intrebari, nu a ezitat sa-l apere pe Dragnea, despre care spune…

- Primarul municipiului Iasi, Mihai Chirica, a anuntat, luni, ca le-a cerut politistilor locale sa aplice legea in cazul stapanilor de caini de lupta care nu respecta regulile privind deplasarea acestora in spatiul public. "Ca autoritate publica suntem obligati sa ne ocupam de animalele…

- A aparut ediția on-line a nr. 156 (ianuarie 2018) al revistei Caiete Silvane, publicație editata de Centrul de Cultura și Arta al Județului Salaj, sub egida Uniunii Scriitorilor din Romania, a Consiliului Județean Salaj, a Primariei și a Consiliului Local al municipiului Zalau. Detalii, ca de obicei,…

- Municipalitatea va deschide in cateva ore circulatia pe una dintre benzile inchise din zona refugiului de tramvai din Rond Vechi. Mai multi reprezentanti ai Primariei, in frunte cu primarul Mihai Chirica, se afla in aceasta seara in zona pentru a monitoriza testele efectuate de specialisti. "Vom da…

- Star Taxi critica decizia PMB de a renunța la aplicații. Taximetriștii dau in judecata companiile care au dezvoltat aplicațiile de taxi Star și Clever. Pe langa disputa cu Uber, Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din Romania (COTAR) a mai deschis un front, in justiție, impotriva…

- Conducerea Colegiului Medicilor spune ca are loc un asalt media asupra lumii medicale, „fiind creata impresia ca asistenta medicala din Romania este in declin si ca profesionistii lipsesc sau ca nu isi fac corect meseria”. Ei arata ca au incredere ca justitia isi va face datoria si ca trebuie asteptate…

- E scandal uriaș in județul Gorj, dupa ce soția primarului din localitatea Balanești a condus mașina Primariei pentru a merge, cel mai probabil, la cumparaturi. Intrebat cu ce drept a folosit bunurile comunitații, edilul Ovidiu Pungan a explicat ca autoturismul poate fi folosit de orice cetațean al comunei,…

- "Nu cred ca ar fi vrut s-o faca. Ceea ce pot sa spun cu certitudine este ca domnul Badalau urmareste organizatiile politice la nivel national de mai multa vreme, in special de la inceperea guvernarii PSD, la inceputul anului 2017. Si, probabil, a vrut sa-si manifeste un act de ingrijorare fata de…

- Primarul municipiului Deva, Florin Oancea, a anuntat, joi, intr-o conferinta de presa, ca reducerile de personal ar putea sa inceapa din luna februarie. 150 din cei aproximativ 800 de angajati ar putea fi concediati, scrie MEDIAFAX . ”In jur de 150 de persoane pleaca, in conditiile in care vom primi…