Stiri pe aceeasi tema

- In cadrul festivalului Serile Filmului Romanesc (SFR) va fi lansat primul album foto dedicat vizitei Papei Francisc in Romania. Albumul se intituleaza Papa Francisc in Gradina Maicii Domnului si este publicat de Editura Integral. Autor este fotograful Cristian Radu Nema, invitat in cadrul festivalului…

- Vaticanul a si publicat pe canalul propriu de YouTube un videoclip ca rezuma in 60 de secunde vizita Papei Francisc in Romania. Clipul cuprinde franturi din momentele importante ale calatoriei apostolice a Suveranului Pontif. Papa Francisc a vizitat Romania in perioada 31 mai – 2 iunie și a participat…

- Papa Francisc a ajuns astazi in Romania. O echipa Publika TV se afla la Iasi, de unde va relata despre vizita Suveranului Pontif.Din echipa face parte jurnalistul Octavian Bratosin, cameramanul Mihai Sambra si fotograful Irina Coptu.

- Papa Francisc incepe vineri o vizita apostolica de trei zile in Romania, Sanctitatea Sa fiind asteptat de autoritati, ierarhi si pelerini la Bucuresti, Sumuleu-Ciuc, Iasi si Blaj. Desfasurata sub genericul "Sa mergem impreuna!", la 20 de ani de la vizita istorica a Papei Ioan Paul al II-lea,…

- Trei spitale mobile vor fi instalate in Capitala, noua in Harghita, patru in Iasi, in timp ce in Blaj vor fi amplasate sapte puncte de prim-ajutor, pe durata vizitei Papei Francisc in Romania. Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta anunta ca in cele patru zone din tara in care Papa Francisc…

- Icoana Maicii Domnului va fi adusa de la Cacica pentru a fi asezata in Catedrala Sfanta Fecioara Maria Regina din Iasi, urmand a fi purtata in procesiune in timpul vizitei pe care Papa Francisc o va efectua la Iasi pe 1 iunie, o rugaciune fiind conceputa special de Sfantul Parinte. ‘Pentru toti crestinii…

- CFR va suplimenta numarul de trenuri cu ocazia vizitei Papei Francisc CFR Calatori va suplimenta numarul de trenuri, cu ocazia vizitei Papei Francisc în România. Astfel, garniturile vor fi suplimentate vineri, pe 31 mai, pe rutele spre si dinspre Bucuresti, iar sâmbata,…

- Programul complet al vizitei facute de Papa Francisc in Romania in 2019 a fost dat publicitații. Suveranul Pontif va fi in țara noastra intre 31 mai și 2 iunie. Papa Francisc va veni in Romania vineri, pe 31 mai. Va vizita mai multe localitați: București, Bacau, Șumuleu-Ciuc, Iași, Sibiu, Blaj, iar…