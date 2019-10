Iaşi: Intervenţie în forţă în cazul unei femei care a încercat să se sinucidă Potrivit reprezentantilor ISU, a fost primit un apel la Serviciul 112 care anunta ca o femeie care locuieste in comuna Dancu, o suburbie a Iasiului, ameninta ca se sinucide. Potrivit sesizarii, din apartamentul acesteia, situat la etajul trei al unui bloc, mirosea a gaz metan. Pentru a evita o tragedie de proportii, vecinii femeii au inchis conducta de gaz de pe casa scarii. "Din fericire, scurgerea de gaz nu a fost asa de mare incat sa provoace o explozie. Femeia, in varsta de 44 de ani, a dat foc la covor si si-a taiat venele. La fata locului a fost trimis un echipaj de pompieri cu… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Medicii de la Spitalul Sfantul Spiridon din Iasi au anuntat, vineri, ca au avut primul caz de hipotermie din acest sezon, fiind vorba de o femeie de 48 de ani. Potrivit reprezentantilor Unitatii de Primire a Urgentelor din cadrul Spitalului Sf. Spiridon, femeia a fost gasita in spatiul public si a fost…

- Medicii de la Spitalul Sfantul Spiridon din Iasi au anuntat, vineri, ca au avut primul caz de hipotermie din acest sezon, fiind vorba de o femeie de 48 de ani, scrie Agerpres. Potrivit reprezentantilor Unitatii de Primire a Urgentelor din cadrul Spitalului Sf. Spiridon, femeia a fost gasita in spatiul…

- Ioan Barliba: „La inceputul lunii octombrie vom da in folosința Secția de Chirurgie Plastica, Reparatorie și Arși”. Lucian Eva: „Reabilitam complet Sectia de Terapie Intensiva, pentru reducerea numarului de infecții nosocomiale”. In ce stadiu se afla investițiile in infrastructura spitalului? Ioan…

- O femeie din Republica Moldova, victima unui grav accident rutier petrecut, ieri, in judetul Vaslui, ar fi fost refuzata la internare de reprezentantii Spitalului ‘Sf. Spiridon’ din Iasi. Pacienta a fost, initial, transporata la Spitalul Judetean de Urgente din Vaslui, iar ulterior s-a decis trimiterea…

- O femeie din Republica Moldova, victima unui grav accident rutier petrecut, joi, in judetul Vaslui, in urma caruia a fost transportata la Spitalul Judetean de Urgenta (SJU), a fost refuzata la internare de reprezentantii Spitalului "Sf. Spiridon" din Iasi, trimisa cu ambulanta inapoi Vaslui, dupa…

- O femeie de 47 de ani a fost gasita zilele trecute intr-un sant din zona comunei Focuri, intr-o stare greu de inchipuit, cu o plaga la ureche plina cu viermi si cu mai multe escare pe tot corpul. Cazul a ajuns in atentia medicilor marti noapte, dupa ce o ambulanta a preluat-o si a dus-o mai intai la…

- Miercuri, 21 august, a fost confirmat primul caz de infectie cu virusul West Nile din acest an, la nivelul judetului Iasi. Este vorba despre o femeie in varsta de 62 de ani, pacienta a Spitalului de Boli Infectioase. Potrivit managerului institutiei medicale, Carmen Dorobat, femeia din municipiul resedinta,…

- Un preot din Botoșani a fost ințepat de viespi și a ajuns de urgența la spital. Prima viespe l-a ințepat in gat, iar restul in zona feței. Preotul din localitatea Buzieni, judetul Botosani, s-a simțit rau și a chemat ajutor la 112. Potrivit ISU Botoșani, barbatul de 40 de ani, care este preot, a inceput…