Iaşi: Incendiu într-un apartament. 14 persoane transportate la spital La spital au fost transportati si proprietarii apartamentului, doua persoane in varsta de 70 si 80 de ani, a precizat reprezentantul ISU Iasi. 'Femeia a suferit un atac de panica, iar barbatul are arsuri faciale, de gradul I, si la nivelul mainii, de gradul II', a declarat prof.univ.dr Diana Cimpoesu, coordonatorul SMURD Iasi. Potrivit reprezentantului ISU Iasi, in zona se intervine cu trei autospeciale de stingere, o autospeciala de lucru la inaltime, un echipaj de prim ajutor si o autospeciala de transport victime multiple. Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

