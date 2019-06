Stiri pe aceeasi tema

- Iesenii au iesit la vot inca de la prima ora. La amiaza, in municipiul Iasi votasera deja peste 17- dintre cei inscrisi pe listele permanente. FOTO: Dan LUCA In alte localitati din judet prezenta a fost chiar mai buna.

- Iesenii sunt asteptati duminica, 19 mai, la ora 16:30 in Piata Unirii la protest - "Toti pentru Europa!". Mesajul postat pe Facebook: Comunitatea Declic si Reset te cheama in Iasi pentru a lua parte la manifestatia . Este ziua in care sute de mii de oameni de pe intregul continent ies in strada pentru…

- Iesenii carora le expira cartile de identitate vor primi o alerta prin SMS, in urma implementarii, in premiera nationala, a programului "Alerta la identitate", lansat de Directia Locala de Evidenta a Persoanelor (DLEP) Iasi.

- Programul spectacolelor lunii aprilie 2019 la Teatrul Municipal „Matei Vișniec” Suceava: 02 aprilie, ora 19:00 – Atenție, aterizam!, spectacol invitat, Teatrul „Ateneu” Iași, dupa Mare Camoletti, regia Daniel Onoae 03 aprilie, ora 11:00/13:00 – Amintiri din copilarie, dupa Ion Creanga, spectacol invitat…

- Universitatea Naționala de Arte „George Enescu” din Iași prezinta proiectul „Triptic Pascal”, eveniment ajuns anul acesta la cea de a VI-a ediție. Joi, 18 aprilie, in sala “Ed. Caudella” a Universitații Naționale de Arte “G. Enescu” Iași, incepand cu ora 17:00, are loc Spectacolul de muzica, poezie,…

- Loredana Colotin s-a nascut la Iași intr-o familie de ingineri. Voia buna și veselia din casa au facut-o pe artista sa indrageasca inca de mica muzica populara. Poate ca multora li s-a parut o joaca a Loredanei atunci cand fredona melodiile Sofiei Vicoveanca sau ale Laurei Lavric la doar cinci ani.…

- Pe pagina de Facebook a primarului a fost publicat ieri un articol cu un titlu laudativ la adresa edilului. Articolul a fost scris de un blogger pe nume Adrian Monoranu. Tentati de titlul magulitor, „Primarul Iasului face exact ceea ce trebuie", membrii echipei de comunicare a primarului nu au mai citit,…