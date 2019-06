Iaşi: Femeie căzută într-o fântână din curtea Institutului de Psihiatrie, salvată de pompieri O femeie in varsta de 66 de ani a fost la un pas de moarte dupa ce a cazut intr-o fantana din curtea Institutului de Psihiatrie din Iasi, unde era internata de mai mult timp. Diana Iacob, de la Biroul de presa al IPJ Iasi, a declarat ca femeia a cazut in fantana care se se afla in apropierea bisericii din curtea spitalului. Ea a fost salvata dupa aproximativ 30 de minute, de echipajele ISU si SMURD sosite la fata locului. Potrivit reprezentantului IPJ, politistii au demarat o ancheta pentru a afla imprejurarile in care s-a produs accidentul. Angajati ai spitalului spun ca femeia ar fi participat… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

Sursa articol si foto: radioiasi.ro

