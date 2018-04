Stiri pe aceeasi tema

- In Joia Mare se praznuieste spalarea picioarelor ucenicilor de catre Mantuitor, Cina cea de Taina, rugaciunea din gradina Ghetsimani si vinderea Domnului de catre Iuda. In seara acestei zile, crestinii merg la Denia celor 12 Evanghelii.

- Astazi este Joia Mare, considerata zi sfanta. In biserici, are loc Denia celor 12 Evanghelii. De asemenea, se aminteste despre spalarea picioarelor apostolilor de catre Iisus Hristos si Cina cea de Taina.

- Procesiunea va incepe de la ora 16.00, dupa ce, anterior, de la 14.00, va fi sustinuta Denia celor 12 Evanghelii la manastire de catre un sobor de preoti. Pelerinajul va incepe la Poarta „Bucuria Crucii", iar slujba va fi tinuta de Preasfintitul Calinic Botosaneanul, episcop-vicar al Arhiepiscopiei…

- In Joia din Saptamana Sfintelor Patimi praznuim spalarea picioarelor ucenicilor de catre Hristos, Cina cea de Taina in cadrul careia Mantuitorul a instituit Taina Sfintei Euharistii, rugaciunea arhiereasca si inceputul Patimilor prin vanzarea Domnului. La Ierusalim, incepand cu orele 16.00, se face…

- Miercurea Mare a Saptamanii Patimilor ne apropie de Sfintele Pasti. Denia care se tine in aceasta seara il aduce in prim-plan pe Iuda, apostolul tradator si, totodata, se face pomenirea femeii pacatoase care, in dorinta de a i se ierta pacatele, a spalat cu lacrimi si a uns cu mir picioarele Mantuitorului,…

- Pelerinii sunt asteptati joi, 5 aprilie 2018, la ora 16:00, la Procesiunea „Drumul Crucii", care va fi organizat la Manastirea Hadambu din judetul Iasi. Mai intai se va savarsi, de la ora 14:00, Denia celor 12 Evanghelii de catre un sobor de preoti. Pelerinajul va debuta la Poarta ...

- Sfanta și Marea Miercuri din Saptamana Patimirilor incepe cu Denia de marți seara, care are ca subiect central femeia cea pacatoasa, care a spalat picioarele Mantuitorului cu lacrimi, le-a șters cu parul și le-a uns cu mir de mare preț. In aceasta zi, in Biserica se face și ultima Liturghie din Postul…

- In Joia Mare este Denia celor 12 Evanghelii, slujba considerata cea mai importanta dintre deniile tinute in Saptamana Patimilor. Tot in aceasta zi, crestinii ortodocsi marcheaza patru evenimente - spalarea picioarelor ucenicilor de catre Mantuitor, Cina cea de Taina, Rugaciunea cea mai presus de fire…

- Crestinii ortodocsi sunt in Saptamana Patimilor, perioada care ne aduce aminte de suferintele, rastignirea si ingroparea Domnului. In aceasta perioada, Biserica ii invita pe credinciosi la rugaciune mai intensa, in fiecare seara oficiindu se denia. Termenul vine de la cuvantul slavon "vdenieldquo; si…

- In Saptamana Mare, la Capela Arhiereilor din Blaj oficiile religioase vor avea loc, pana joi, la ora 08.00. Joi si vineri, se vor desfasura de la orele 08.00, 15.00 (vineri) si 19.00, iar sambata de la ora 08.00. Slujba Invierii va avea loc duminica, 8 aprilie, de la ora 07.00 si va fi urmata de Sfanta…

- In Saptamana Mare, in Catedrala Arhiepiscopala Majora „Preasfanta Treime” din Blaj, principalele oficii liturgice vor avea loc de la orele 08.00 si 18.00, in zilele de luni, marti si miercuri. Joi si vineri, cele mai importante oficii religioase vor avea loc de la orele 09.00 si 19.00, iar sambata de…

- Creștinii ortodocși au praznuit ieri Intrarea Domnului in Ierusalim, sarbatoare cunoscuta in popor și sub numele de Florii. Cu aceasta ocazie, Mitropolitul Clujului a fost prezent ieri in Parohia Mica. IPS Andrei a savarșit Sfanta Liturghie in biserica parohiei, ocrtotita de Sfinții Arhangheli Mihail…

- Crestinii ortodocsi intra azi in Saptamana Mare, ultima din postul Pastelui. E o perioada in care multi isi amintesc de patimile lui Iisus Hristos. In serile din aceasta saptamana se oficiaza in biserici slujbele numite Denii, in cadrul carora sunt retraite ultimele gesturi si cuvinte ale lui Iisus…

- Creștinii ortodocși au praznuit, ieri, Floriile, cea mai importanta sarbatoare care vestește Paștele. Vasluienii au mers in numar foarte mare la biserica și la cimitir și au celebrat Intrarea Mantuitorului in Ierusalim, participand la Sfanta Liturghie. Ortodocșii intra, de astazi, in Saptamana Patimilor.…

- Crestinii serbeaza Floriile sau Duminica Stalparilor, care marcheaza intrarea triumfala a lui Iisus Hristos in Ierusalim, unde a fost intampinat de credinciosi care tineau in maini ramuri de maslin si de finic. Sarbatoarea Floriilor este una dintre cele mai importante din an si deschide perioada sarbatorilor…

- Sute de oameni au participat duminica la slujba dedicate zilei de Florii, oficiata la Catedrala Incoronarii din Alba Iulia. Creștinii ortodocși și greco – catolici sarbatoresc astazi Duminica Floriilor – Intrarea Domnului in Ierusalim, sarbatoare care prevestește marele praznic al Invierii Domnului,…

- Crestinii ortodocsi celebreaza, duminica, Floriile sau Duminica Stalparilor, cea mai importanta sarbatoare care vesteste Pastele - evocand intrarea lui Iisus in Ierusalim -, dar si una a celor cu nume de floare.

- Crestinii ortodocsi sarbatoresc, duminica, cu o saptamana inainte de Paste, Floriile, ziua in care Iisus Hristos a intrat in Ierusalim, fiind aclamat de discipolii lui si locuitorii orasului. In aceasta zi, enoriașii merg la biserica, iar cei care postesc au dezlegare la pește.

- In a sasea duminica din Postul Pastelui,crestinii ortodocsi praznuiesc Floriile, cea mai importanta sarbatoare care vesteste Pastele. Exista mai multe traditii si superstitii de Florii, cele mai multe de origine pagana. Sarbatoarea Floriilor este dedicata Intrarii Mantuitorului Iisus in Ierusalim. In…

- Mesaje de Florii 2018. Crestinii praznuiesc, duminica, 9 aprilie, Floriile, cea mai importanta sarbatoare care vesteste Pastele, rememorând intrarea lui Iisus în Ierusalim, unde a fost aclamat de locuitorii orasului si

- Crestinii ortodocsi praznuiesc, astazi, Floriile, cea mai importanta sarbatoare ce vesteste Pastele, rememorand intrarea lui Iisus in Ierusalim, unde a fost aclamat de locuitorii orasului si intampinat cu frunze de palmier, fiind totodata sarbatoarea celor care au nume de flori. In duminica a sasea…

- Duminica, 1 aprilie, creștinii ortodocsi sarbatoresc Intrarea Domnului in Ierusalim (Floriile). Cu acest prilej va avea loc din nou la Brasov un pelerinaj pe mai multe strazi din centrul vechi al orasului. Pelerinajul de Florii va incepe in jurul orei 16.15 cu Vecernia din Sambata lui Lazar, care va…

- MESAJE DE FLORII: Cele mai frumoase FELICITARI DE FLORII MESAJE DE FLORII. Crestinii sarbatoresc de Florii atat intrarea lui Iisus in Ierusalim, cat si pe cei care poarta nume de flori. Anul aceasta, pregateste-te din timp si cauta cele mai frumoase mesaje de Florii. Surprinde persoanele dragi din…

- CALENDAR ORTODOX 2018: Traditia spune ca in sambata dinainte de Duminica Floriilor credinciosii duc ramuri de salcie la mormintele celor dragi, care nu mai sunt printre noi. Cunoscuta ca si Sambata lui Lazar, in aceasta zi Biserica face pomenirea invierii lui Lazar de catre Domnul Iisus Hristos infaptuita…

- Peste un milion de romani sunt astazi in Vinerea Sfanta Basilica Maria Radna din Arad. Foto: mariaradna.com. Aproximativ un milion si jumatate de crestinii romano-catolici si protestanti din România sunt astazi…

- Crestinii ortodocsi sarbatoresc intrarea triumfala a Domnului in Ierusalim, inainte de Patimile si Invierea Sa. In traditia populara, ziua semnifica reinvierea naturii. De Florii isi sarbatoresc ziua onomastica toti cei...

- Credincioșii și preoții de la parohiile care aparțin de Protoieria Campina sunt așteptați maine, 31 martie 2018, in Ajunul Praznicului Intrarii Domnului in Ierusalim, la Procesiunea de Florii, o veche și frumoasa tradiție a Bisericii Ortodoxe. In acest an, procesiunea va incepe la Biserica "Sfanta Treime"…

- Cu o saptamana inaintea Patimilor Sale, Iisus Hristos a intrat in Ierusalim, pe un asin, inconjurat de cei 12 Apostoli ai sai. Multimea l-a intampinat cu ramuri de curmal, recunoscandu-l ca fiind adevaratul Mantuitor. Din aceasta zi, biserica oficiaza in fiecare seara Deniile, in amintirea zilelor…

- Primaria Galati anunta ca, la solicitarea Arhiepiscopiei "Dunarea de Jos", Comisia de Siguranta a Circulatiei Rutiere a dat aviz favorabil inchiderii circulatiei in perioada 07 aprilie 2018, incepand cu ora 22.45, pana pe 08 aprilie 2018, ora 02.30, pe str. Domneasca, intre str. Basarabiei si str.…

- Sambata, 31 martie 2018, in ajunul praznicului imparatesc al Intrarii Domnului in Ierusalim (Floriile), Patriarhia Romana si Arhiepiscopia Bucurestilor vor organiza in Bucuresti pelerinajul de Florii, la care vor participa ierarhi, preoti, monahi, monahii si credinciosii mireni din Capitala si din…

- AE™a cum s-a A®ntA¢mplat E™i anul trecut - zeci de preoE›i, diaconi, cAƒlugAƒri E™i o mulE›ime mare de credincioE™i cu ramuri de salcie A®n mA¢ini vor A®ncerca sA¢mbAƒtAƒ sAƒ parcurgAƒ simbolic drumul pe care L-a parcurs MA¢ntuitorul Iisus Hristos din Betania la Ierusalim, A®nainte cu o sAƒptAƒmA¢nAƒ…

- Sambata, 31 martie 2018, in Sambata lui Lazar, cu binecuvantarea Inaltpreasfintitului Parinte Varsanufie, Arhiepiscopia Ramnicului organizeaza Pelerinajul de Florii. In Municipiul Ramnicu-Valcea, la Biserica „Inalțarea Domnului”- Ostroveni, dupa Slujba Vecerniei și a Litiei, Inaltpreasfințitul Parinte…

- Centrul Bucurestiului au fost plin de credinciosi romano-catolici, care au retrait, duminica, momentul sacru al intrarii triumfale a lui Iisus in Ierusalim. Procesiunea a inceput de la Biserica Franceza ”Sacre...

- Crestinii romano-catolici sarbatoresc Intrarea Domnului in Ierusalim, zi numita popular Florii si care marcheaza intrarea in Saptamana Mare, ultima pana la Pasti. In Biserica Romano-Catolica, de Florii este si Ziua Tineretului, cand se organizeaza procesiuni publice cu flori si ramuri in amintirea intampinarii…

- Biserica se cutremura din temelii dupa ce o veste cumplita a facut inconjurul lumii! Ce s-a intamplat la Sfantul Mormant, locul in care a fost Iisus Hristos inmormantat! Detaliile intrec orice imaginație!

- Orientul Mijlociu este la doar doua-trei ore de Romania, așa ca daca vrei sa tragi o fuga nu trebuie decat sa vezi ofertele pentru aceasta regiune și odata ajuns acolo sigur te vei indragosti de cultura orientala și gastronomia acestuia. Ofertele sunt foarte diversificate, așa ca ai de unde alege. Daca…

- Astazi, crestinii ortodocsi de stil vechi praznuiesc Intimpinarea Domnului, cunoscuta in popor sub denumirea de Stretenia. Aceasta este una din cele mai vechi sarbatori crestine și semnifica intilnirea fiecaruia dintre noi cu Dumnezeu. Mintuitorul a fost dus la Templul din Ierusalim de Sfinta Fecioara…

- Crestinii ortodocsi intra de astazi in Saptamana Alba de dinaintea Postului Mare, numita in popor și Saptamana Branzei. Credinciosii nu vor mai putea manca produse din carne, ci doar oua, lapte, branza si peste.

- Postul Paștelui 2018 are loc in perioada 19 februarie – 7 aprilie. In acest an, Paștele ortodox pica pe 8 aprilie. Duminica, 11 februarie, se lasa sec de carne, iar, duminica, 18 februarie, este lasatul secului pentru Postul Sfintelor Paști, potrivit crestinortodox.ro. Exista persoane care…

- La 40 de zile de la Craciun, Biserica Ortodoxa praznuieste Intampinarea Domnului. In popor, praznicul este cunoscut sub denumirea de Stretenia si cinsteste ziua aducerii pruncului Dumnezeiesc la Templul din Ierusalim de sfanta lui mama si de dreptul Iosif. Tot credinta populara aminteste si faptul ca…

- Crestinii ortodocsi de stil nou sarbatoresc astazi Boboteaza, ziua in care Mantuitorul Iisus Hristos a fost botezat in apele Iordanului de catre Sfantul Ioan Botezatorul. Preotii oficiaza liturghii speciale si fac agheasma.