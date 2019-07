Stiri pe aceeasi tema

- Un dosar penal a fost inregistrat pe rolul Parchetului Militar de pe langa Tribunalul Militar Iasi, la sesizarea reprezentantilor Institutului "Elie Wiesel", in cazul osemintelor umane gasite in urma sapaturilor arheologice efectuate in localitatea ieseana Vulturi, comuna Popricani, in apropierea…

- Parchetul General arata ca, la sesizarea reprezentantilor Institutului National pentru Studierea Holocaustului din Romania "Elie Wiesel", pe rolul Parchetului Militar de pe langa Tribunalul Militar Iasi a fost inregistrat un dosar penal avand ca obiect descoperirea, in 29 iunie 2019, in satul Vulturi,…

- Un dosar penal pentru inselaciune a fost dechis de politistii din Gorj in cazul taberei din Japonia in cadrul mai multi elevi romani au ramas blocati in aeroport, in Tokyo. Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a anuntat, joi, ca o parte dintre tineri au plecat spre Romania.

- Procurorul general interimar a anunțat, luni dimineața, deschiderea unui dosar penal in cazul preluarii in forța a fetiței din Baia de Arama. “Vreau sa incep prin a va asigura ca, in calitate de procuror, și, cu atat mai mult, de procuror general, nu tolerez abuzuri și nu voi acoperi greșeli”, le-a…

- Politistii zalauani s-au autosesizat dupa ce in presa au aparut imaginile cu un caine legat fedeles si aruncat intr-un container. Oamenii legii au deschis dosar penal pentru ranire si schingiuirea animalelor si fac cercetari pentru identificarea autorului.

- Dupa ce baiatul din Cahul a decedat in urma unui tratament aplicat de bunica, fara ca sa consulte medicii, politistii au deschis un dosar penal pe fapt, pentru omor din imprundeta, care prevede o pedeapsa de pana la trei ani de inchisoare.