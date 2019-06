Deputatul Marius Bodea, presedintele Organizatiei Municipale Iasi a PNL a anuntat, vineri, ca intentioneaza sa initieze un referendum local pentru demiterea primarului Mihai Chirica, in urma ultimelor dezvaluiri si anchete jurnalistice referitoare la averea familiei acestuia. Liderul organizatiei municipale PNL Iasi mentioneaza ca demersul sau vizeaza si schimbarea Consiliului Local, unde majoritatea este detinuta de PSD, el adaugand ca orasul nu isi mai permite inca un an in care sa fie condus de actuala administratie. "Ultimele dezvaluiri si anchete jurnalistice care devoleaza imensa avere a…