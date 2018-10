Stiri pe aceeasi tema

- Intrebat daca se inscrie in cursa pentru prezidențiale, Dacian Cioloș a raspuns: ”Daca as sti, v-as spune. Sunt gata sa candidez. Nu mi-e teama. O s-o fac numai daca voi considera ca aceasta candidatura va ajuta la castigarea alegerilor de catre forte politice care duc spre modernizarea tarii, nu…

- Dacian Ciolos a participat, marti seara, la Iasi, la o dezbatere initiata de Platforma Romania100 si de comunitatile locale RO100, fiind rugat de unul dintre participanti sa raspunda cu "Da" sau "Nu" la intrebarea privind inscrierea sa in cursa prezidentiala de anul viitor. "Sunt gata sa candidez,…

- Presedintele fondator al Miscarii Romania Impreuna, Dacian Ciolos, a declarat, marti seara, la Iasi, ca este gata sa candideze la prezidentiale si ca nu ii este teama sa intre in cursa, dar ca o va face numai daca va considera ca va ajuta opozitia sa castige acest scrutin.

- Uniunea Salvati Romania, Miscarea Romania Impreuna, alaturi de mai multe organizatii civice, au lansat marti campania de strangere de semnaturi pentru o noua initiativa de reforma a legislatiei electorale prin care se doreste revenirea la doua tururi de scrutin pentru alegerea primarilor sau eliminarea…

- Presedintele PMP, Eugen Tomac, sustine ca mesajele transmise de PSD impotriva diasporei „au devenit tot mai agresive si afiseaza un dispret total fata de cei care muncesc cinstit“. Pe de alta parte, liderul PMP cere ca mitingul din Piata Victoriei sa nu fie confiscat de politicieni. La randul sau, Dacian…

- "Nu am fost nicicand mai hotarat sa fac tot ceea ce pot pentru a schimba ce e de schimbat in mine și a-mi aduce partea mea de contribuție la Romania pe care (trebuie sa) o visam. Nu am fost nicicand inconjurat de atat de mulți oameni buni care ma inspira. Oameni care prin ceea ce fac, transforma…

- Presedintele fondator al Miscarii Romania Impreuna, Dacian Ciolos, a declarat miercuri, cu privire la o posibila candidatura a sa la alegerile prezidentiale, ca este pregatit sa isi asume orice decizie pe...

- Presedintele fondator al Miscarii Romania Impreuna, Dacian Ciolos, a declarat miercuri, cu privire la o posibila candidatura a sa la alegerile prezidentiale, ca este pregatit sa isi asume orice decizie pe care o va lua partidul, pentru a-si promova principiile si valorile in care crede, precum si programul…