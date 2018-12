Stiri pe aceeasi tema

- Autobuzele, tramvaiele si metroul vor circula toata noaptea de Anul Nou in Capitala. Societatea de Transport Bucuresti va asigura transportul public pe parcursul noptii cu autobuzele liniilor de noapte, dar si cu tramvaiele liniilor 1, 10 si 41, care vor circula la un interval de 30 minute. Totodata,…

- Concertul de Revelion, din fata Palatului Culturii, va determina o serie de restrictii in centrul orasului. Pe 30 decembrie, intre orele 16.00 si 19.00, va fi restrictionat traficul rutier la intersectia pietonalului Stefan cel Mare cu str. Anastasie Panu intrucat va fi montat un cort tehnic. Pe parcursul…

- Astfel, in intervalul 29 decembrie 2018, ora 7.00 – 1 ianuarie 2019, ora 24.00, se va inchide circulatia in zona Palatului Culturii, intre liniile de tramvai si strada Anastasie Panu pentru montarea, testarea scenotehnicii si demontarea ei. Pe 30 decembrie, intre orele 16.00 si 19.00, se va restrictiona…

- Pe parcursul zilei de 31 decembrie, pana in dimineata zilei de 1 ianuarie, vor fi adoptate alte trei masuri care vor afecta circulatia rutiera. In primul rand, va fi inchisa parcarea din fata Palatului Culturii, zona in care vor fi amplasate bateriile pirotehnice si va fi executat focul de artificii.…

- Pana pe data de 2 ianuarie 2019, CTP Iasi va asigura servicii de transport public in baza unui program special. Astfel, pe trasee vor fi cu pana la 20- mai putine mijloace de transport public astazi (26 decembrie), pe 1 si 2 ianuarie. In restul perioadei, numarul lor va fi redus cu pana la 15-. Pe 31…

- Ne mai despart doar cateva zile de Craciun, dar ieșenii nu se inghesuie la cadouri in cele doua targuri deschise la inceputul lunii. Comercianții se plang ca lucrurile nu merg așa cum și-ar dori și dau vina pe vreme. „Pe 1 decembrie s-au calcat oamenii in picioare, au fost mii de vizitatori. Acu’, bate…

- Peste 10.000 de ieșeni au sarbatorit sambata, in fața Palatului Culturii, Ziua Naționala a Romaniei, in ciuda gerului naprasnic. Bunici, parinți și copii au urmarit parada salutand militarii, jandarmii, polițiștii, paramedicii, medicii și pompierii care au defilat prin fața lor, iar apoi s-au bucurat…

- Evenimentele vor determina mai multe restrictii in circulatie, iar soferii sunt sfatuiti sa evite zona Palatului Culturii in intervalul pana la 14.00. La repetitiile din urma cu doua zile, au fost blocate strazile principale din jurul Palatului, unii ieseni reprosand municipalitatii comunicarea cu intarziere…