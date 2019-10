Iaşi: Creşa înfiinţată în locul camerelor de hotel va purta numele Sfânta Cuvioasa Parascheva Decizia schimbarii destinatiei din hotel intr-un spatiu educational si de ingrijire pentru copii a apartinut municipalitatii si a fost luata in urma cu cateva luni din cauza numarului mari de solicitari venite din partea parintilor care locuiesc in Iasi si localitatile limitrofe. 'Am luat o cladire aproape abandonata care, de altfel, nu prea isi mai gasea utilitatea si am transformat-o in cresa, pentru ca este nevoie de a asigura un numar mai mare de locuri pentru copii. A fost nevoie de un efort sustinut, dar important este ca am reusit sa terminam lucrarile intr-un timp record. Peste… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In ultimul timp, lipsa firmelor din domeniu a facut ca mai multe lucrari de la nivelul orașului sa fie blocate. Imi vine sa fac in subordinea primariei o stație de asfalt, pentru a realiza proiectele. Avem in plan sa facem o firma de construcții in anul viitor, insa acest lucru nu este atat de simplu.…

- Marvicon va participa la Oradea Job Expo cu o oferta de zece locuri de munca. Firma are nevoie de zece soferi pentru masini de mare tonaj, categoria C+E+ADR colete. Se ofera bonusuri, sporuri si asigurari de viata. Marvicon este o companie de expeditii si transporturi care a fost infiintata…

- Nu s-a schimbat nimic in documentația primariei pentru Parcul Copiilor, dar municipalitatea a lansat licitația cu numarul șase. Licitația cu numarul șase ar fi fost și in iulie, insa reprezentanții instituției de pe C.D. Loga s-au incurcat in numaratoare la acea vreme. De data aceasta este…

- Lucrarile de executie vizeaza construirea unei cladiri civile cu functiuni de sanatate pentru ingrijirea, cazarea sau adapostirea copiilor prescolari pana la 3 ani. Cresa este proiectata pentru 80 de copii, dispusi in sase sali de grupa patru grupe mari, cu cate 15 copii si doua grupe mici, cu cate…

- La finalul acestei luni, Palatul Episcopal Greco-Catolic iese din faza interventiilor urgente de punere in siguranta dupa incendiu si intra pe lucrari de refacere. Consiliul local are de aprobat, joi, in sedinta extraordinara, costul etapei a II-a, estimat la peste 2,2 milioane lei fara TVA.…

- INTARZIERE…. Una din firmele participante la licitatia pentru proiectarea si executia lucrarilor pentru investitia „Construire cresa cu trei grupe in Barlad”, a contestat atribuirea lucrarilor catre Asocierea SC Wash Expert SRL – SC Pencraft SRL – SC Proedil SRL, formata din firmele Wash Expert SRL…

- Primaria din localitatea Poarta Alba a atribuit un contract in urma unei licitatii atribuite pentru achizitia serviciului de proiectare si executie pentru obiectivul "infiintare cresa de stat in comuna Poarta Alba".Atribuirea a avut loc la data de 9 iulie 2019. Valoarea totala a contractului este de…

- La nivelul comunei Cumpana, administratia publica locala implementeaza mai multe proiecte, necesare imbunatatirii vietii locuitorilor. Astfel, in perioada 12.07.2019 19.07.2019, Primaria Cumpana a anuntat ce lucrari sunt executate in cadrul proiectelor aflate in desfasurare. In cadrul proiectului "Extindere…