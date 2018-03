Stiri pe aceeasi tema

- Judecatoarea Gabriela Iordache (45 de ani), fost presedinte al Judecatoriei Pitesti, este in stare grava dupa ce a incercat sa se sinucida duminica dimineata. Gabriela Iordache a luat o doza mare de medicamente, dupa care a incercat sa isi provoace leziuni grave. Femeia este in stare grava si este transportata…

- "Aspiratia de corp strain este o urgenta majora, daca nu intervii in timp cat mai scurt, poate fi ireversibila situatia. Sunt unele vegetale care, din cauza umiditatii care exista in caile aeriene si caldurii, isi maresc foarte repede volumul si ii sufoca pe loc, un astfel de exemplu fiind fasolea.…

- Criza de ser antirabic la Spitalul de Boli Infecțioase din Iași. Unitatea sanitara nu dispune de nicio doza din serul care ar trebui administrat celor care sunt suspecti de rabie. Citeste si: Fosta eminenta cenusie a PSD, tinuta in SAH de magistrati: Decizia Curtii Supreme, dupa ce DNA a cerut…

- O fata in varsta de 12 ani a ajuns duminica noaptea in stare critica la Unitatea de Primire Urgente (UPU) de la Spitalul de Copii „Sf. Maria“ din Iasi dupa ce in cursul serii respective a cazut de la etajul IV al blocului in care locuia.

- Un grav accident rutier a avut loc in aceasta dupa amiaza in localitatea Movilita, judetul Constanta. Din primele informatii trei persoane, printre care doi copii, au fost ranite. Potrivit Serviciului ed Ambulanta Judetean Constanta un copil ar fi in stare foarte grava. La fata locului intervin cadrele…

- A fost resuscitata de cadrele medicale de la fata locului, fiind solicitat si un echipaj medical. Initial, a fost transportata la unitatea medicala din oras, fiind diagnosticata cu bronhopneumonie, de unde a fost transferata la Iasi. „Fetita este internata la Terapie Acuta, cu stare generala foarte…

- GRAV… Un copil de un an și noua luni, din localitatea Bobești, a ajuns in stare grava la Spitalul de Arși din București, dupa ce a fost scapat intr-un lighean plin cu apa clocotita in care mama bebelușului voia sa spele rufe. Femeia a povestit ca, intr-un moment de neatenție, fiul ei a cazut cu [...]

- Bebelușul din Botoșani, scapat din brațe de parinți, a murit, la cinci luni dupa ce a venit pe lume. Fetița a stat mai multe zile in coma profunda la Spitalul de Copii „Sfanta Maria” din Iași, insa corpul ei slabit a cedat. Fetița a fost adusa saptamana trecuta la Spitalul de Copii „Sf. Maria”, dupa…

- O fetita in varsta de sapte luni, din judetul Botosani, a fost adusa zilele trecute la Spitalul de Copii „Sf. Maria" din Iasi cu suspiciunea ca ar fi inghitit o pana de gasca. Speriati, parintii acesteia au sunat la 112, mergand ulterior la cea mai apropiata unitate medicala pentru a vedea despre ce…

- Un elev, de 15 ani, de la Liceul "Emil Racovita" din Galati se afla, vineri, in stare grava, la Spitalul de Copii din localitate, cu arsuri pe 25% din corp, dupa ce a facut un experiment, inspirat, cel mai probabil, de pe internet.Adolescentul se afla in camera de camin din cadrul Colegiului "Costache…

- Un copil in varsta de patru ani a ajuns in stare grava la Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului Judetean Sf. Pantelimon din Focsani, dupa ce s-a inecat in cada, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Petronela, fetița de 9 ani din Iași, avea o tumoare de gradul IV. Cancerul i-a fost descoperit inca de la varsta de doi ani. Parinții fetiței au fost obligați de instanța sa accepte tratamentul pentru cancer. Din pacate, micuța a murit, zilele trecute. Petronela a fost internata și la Timișoara,…

- Trei persoane au ramas incarcerate și un copil de 6 ani a fost preluat de medici in stop cardio-respirator, in urma unui accident produs la ieșirea din Buziaș spre Lugoj. Traficul a fost blocat pe ambele sensuri de mers.

- Centrul Regional de Transfuzie Sanguina Timișoara face un apel urgent. Oamenii cu suflet mare, cu grupa de sange AB negativ, sunt incurajați sa doneze sange, astazi, pentru doua cazuri grave, internate la spitale din Timișoara. “Atenție, urgent. Facem apel la donatorii cu AB negativ. Incepand de maine…

- La Institutul Regional de Oncologie (IRO) din Iasi s-a inregistrat al doilea deces din cauza gripei, dupa ce 12 pacienti internati au fost diagnosticati cu aceasta boala. Sursa de imbolnavire a fost un apartinator care a venit in vizita la un bolnav. Un barbat internat la Spitalul de Boli Infectioase…

- ULTIMA ORA…Puțin dupa miezul nopții, un martor a anunțat la 112 producerea unui accident rutier in cartierul Delea. La fața locului s-au deplasat un echipaj de la Poliția Rutiera și doua ambulanțe. Ajunși la locul producerii accidentului, salvatorii au descoperit ca victima este profesorul Romeo Talmaciu,…

- La Institutul Regional de Oncologie (IRO) Iasi exista cele zece cazuri confirmate de gripa, dintre care sase se afla izolate la Anestezie si Terapie Intensiva, iar restul, in Clinica de Hematologie. Din cele sase cazuri de la ATI, conform reprezentantilor unitatii medicale, trei pacienti se afla in…

- Situație grava la Institututul de Oncologie din Iași: un pacient bolnav de cancer a murit din cauza virusului gripal AH1N1. Alți 10 pacienți au luat virusul, dintre care doi sunt in stare grava. Conducerea institutului a hotarat ca in spital sa mai intre doar personalul medical.

- Spitalul pentru Copii ”Sfanta Maria” din Iasi, care deserveste toata regiunea Moldovei si nu a mai fost reabilitat de cand a fost inaugurat, in 1970, va fi modernizat in urma unei investitii de 27 de milioane de euro. Potrivit proiectului, spitalul va avea inclusiv un hotel pentru insotitori.

- Un baiat de 16 ani a ajuns la spital, duminica seara, dupa ce a fost injunghiat in piept, intr-un autobuz aflat in mers in municipiul Iasi, agresorul fiind deranjat ca tanarul manca seminte in mijlocul de transport, transmite News.ro . Tanarul a fost dus la spital, iar starea lui este stabila. Incidentul…

- Doi elevi au fost impuscati, iar alti trei au scapat cu rani usoare, dupa ce o fata de 12 ani a deschis focul intr-o sala de clasa. Un baiat de 15 ani e in stare critica la spital, dupa ce a fost ranit la cap de unul dintre gloante.

- Medicii sustin ca prognosticul vital este extrem de rezervat. „A fost trimisa la noi de la Spitalul «Sf. Spiridon», si de atunci se afla in coma, intubata la Anestezie si Terapie Intensiva cu prognostic vital rezervat, fiind vorba despre un caz grav", a precizat dr. Ionut Nistor, medic primar nefrolog…

- Un copil de 9 ani, victima a unui accident, a fost dat afara din spital la Oradea, desi era in stare foarte grava. A fost victima unui accident, iar cei din conducerea spitalului sustin ca legea ii obliga sa le ceara bani parintilor pentru spitalizare, pe motiv ca accidentul s-ar fi produs din cauza…

- Accidentul de pe strada Cuza Voda nu a fost singurul din noaptea de miercuri spre joi petrecut la Botoșani. Daca primul a avut loc in zona zero a municipiului reședința, al doilea s-a petrecut pe un drum național.

- Un politist din Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Olt a ajuns la Spitalul de Urgenta Craiova, dupa ce noapte trecuta a încercat sa se împuste în cap, pe fondul unor neîntelegeri cu iubita, aceasta din urma

- Un incendiu puternic a izbucnit luni dupa amiaza la o casa din satul Paltinis, comuna Bacesti din Vaslui. Doi copii in varsta de 3 ani, respectiv un an si opt luni, au fost preluati de un elicopter SMURD in stare grava si au fost adusi la Spitalul de Arsi din Bucuresti.

- Un incendiu extrem de violent a izbucnit in aceasta dupa-amiaza la o casa din localitatea Paltiniș, comuna Bacești (județul Vaslui), dupa ce jarul din soba a cazut pe pat și flacarile au cuprins intreaga casa. La momentul izbucnirii incendiului in casa se aflau doi copii, lasați nesupravegheați.

- Un copil in varsta de 13 ani a fost impuscat la vanatoare și a fost transportat de urgența la spital. Polițiștii fac cercetari la fața locului pentru a stabili in ce imprejurari a avut loc incidentul. Copilul a fost impușcat in picior, sambata, pe un fond de vanatoare din zona orasului Murgeni. El a…

- UPDATE: Starea copilului este stabila iar acesta este constient. Diagnosticul complet, prezentat de medici, este fractura de femur, treimea stanga inferioara, produsa prin impuscare. Dupa ce a fost stabilizat la ATI Reanimare de la Spitalul din Barlad, acesta a fost trimis, in uma cu cateva momente,…

- Un copil in varsta de sapte ani se afla internat la Spitalul de Copii „Sf. Maria" din Iasi dupa ce a lesinat in baia din propria casa, din cauza intoxicatiei cu monoxid de carbon, totul pornind, se pare, de la centrala pe gaz care avea scapari. Acesta a mers sa se spele, fiind gasit de mama sa dupa…

- Spitalul de Psihiatrie Voila din Campina, judetul Prahova, va demara din luna februarie un proiect de speical prin care pacientii vor fi tratati prin muzicoterapie in cadrul unui program dezvoltat de medicul Adrian Eugen Capsuna, doctor in psihiatrie.

- Atunci cand au constatat ca starea copilului este grava si ca are nevoie de tratament de specialitate, membrii echipajului l-au redirectionat catre Spitalul de Copii din Iasi. „Copilul avea o disfunctie respiratorie, s-a facut radiografie toracica si a ramas internat. Pe perioada spitalizarii exista…

- Aceasta a fost transferata de urgenta la Unitatea de Primire Urgente de la Spitalul de Copii „Sf. Maria" din Iasi cu traumatisme la nivelul mainilor si picioarelor, dar si la nivel lombar. „Am fost solicitati la ora 10,10 sa intervenim la un accident rutier cu victime, produs in localitatea Gorban unde…

- O fetita de 8 ani a fost ranita marti dimineata intr-un accident rutier petrecut la Gorban. Fetita circula pe jos prin localitate si a fost acrosata de o masina. Un echipaj de la Ambulanta (SAJ) a preluat-o pe micuta si a transportat-o de urgenta la Spitalul de Copii din Iasi.

- Un copil in varsta de un an din localitatea vasluiana Vetrisoaia a fost transportat duminica dimineata in stare de inconstienta la spitalul din Husi, dupa ce s-a intoxicat cu fum urmare a unui incendiu.

- O tanara mama din Cluj acuza medicii secției de Pediatrie 3 de la Spitalul de Copii din Cluj de nepasare și lipsa de profesionalism, dupa ce a ajuns la urgențe cu fetița ei, care tușea incontrolabil.

- Fostul arbitru roman, Ioan Danciu a povestit pe pagina sa de Facebook ca a fost internat in stare grava in spital chiar de ziua sa de nastere. "Astazi 9 ianuarie 2018, la ora pranzului, am fost externat din Spitalul de Urgenta al municipiului Petrosani, intr o stare ameliorata, dupa aproape 5 zile de…

- Un adevarat masacru s-a intamplat vineri seara, pe strazile din doua comune din Bistrita-Nasaud. Din primele informatii rezulta ca un tanar de 16 ani ar fi furat o camioneta, la volanul careia s-a urcat sub influenta alcoolului. El a facut sase victime, dintre care cinci copii.

- O fetita de 7 ani a fost internata, in stare grava, la Spitalul de Copii din Galati, dupa ce a fost batuta de tatal ei cu o coada de topor. Tatal copilei, un barbat de 42 de ani, a fost arestat preventiv si risca intre 5 si 12 ani de inchisoare.