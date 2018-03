Stiri pe aceeasi tema

- O alunecare de teren, produsa in cursul zilei de 16 martie 2018, pe DN 10 Buzau-Brasov, la km 26+800, a generat surparea unei portiuni de 10 metri din carosabil, astfel ca, la aceasta ora, se circula doar pe o singura banda, pe sensul dinspre Brasov catre Buzau.

- Centrul Infotrafic al Politiei Romane a transmis ca circulatia rutiera in judetul Brasov, pe DN1A Brasov- Cheia, se desfasoara ingreunat in conditii de iarna. In zona kilometrului 164, din cauza zapezii acumulate pe carosabil se circula pe un fir. La ora transmiterii acestei stiri se…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane arata ca circulatia se desfasoara cu dificultate, miercuri, pe Autostrada A4 Agigea – Ovidiu, in judetul Constanta, din cauza precipitatiilor sub forma de ploaie cu grindina. Politistii le recomanda soferilor sa fie prudenti si…

- Centrul INFOTRAFIC al Politiei Romane informeaza ca circulatia rutiera este oprita pe ambele sensuri ale DN2F, la iesirea din municipiul Vaslui catre Bacau, din cauza unui accident rutier in care au fost implicate doua autovehicule. Din datele detinute pana in prezent, rezulta ca impactul a avut loc…

- Circulatia pe DN 11 B, intre localitatile Cozmeni, din Harghita, si Targu Secuiesc, din Covasna, este ingreunata din cauza unor torenti formati in urma topirii zapezii, care traverseaza carosabilul. Purtatorul de cuvant al Prefecturii Harghita, Adrian Panescu, a precizat ca fenomenul se semnaleaza pe…

- 13 trenuri Regio si InterRegio, cu rute spre Constanta, Tulcea, Bucuresti si Slobozia, nu circula duminica, din cauza vremii, anunta CFR Calatori. Zilele trecute, zeci de trenuri au fost anulate din cauza gerului si a viscolului puternic. ”Trenurile reintra treptat in graficele normale de circulatie.…

- Chiar daca iarna da semne de slabiciune in ultimele zile, pericolul inca nu a trecut, pentru șoferi. Autoritațile avertizeaza cu privire la polei și precipitații mixte, care ar putea provoca evenimente neplacute in trafic.

- CFR Calatori a anuntat ca a anulat 117 trenuri din cauza conditiilor meteo, aproximativ 10% din numarul total de trenuri, potrivit unui comunicat publicat de compania de transport de calatori. 0 000 00

- Aseara, reprezentantii Companiei Wizz Air Romania ne au anuntat ca ldquo;din cauza conditiilor meteo severe de iarna, a ninsorii abundente de pe aeroportul din Constanta, precum si al programului de zbor al echipajului, zborul Wizz Air W6 3375 de la Constanta la London Luton din 28 februarie a fost…

- Brigada Rutiera a anuntat, miercuri, ca tramvaiul de pe ruta Bulevardului 1 Decembrie si a Bulevardului Liviu Rebreanu a deraiat. De asemenea, probleme sunt pe mai multe linii de tramvai din Capitala.

- Numarul trenurilor de calatori anulate din cauza conditiilor meteo a ajuns la 122, potrivit datelor actualizate publicate marti de CFR Calatori pe propria pagina de Facebook. "Vom face actualizari periodice, in functie de evolutia conditiilor meteo si de situatia din teren'', precizeaza compania.…

- Temperaturile extreme și ninsorile abundente din Romania produc noi probleme in fotbalul romanesc. Urmatoarea etapa din Liga 2-a va fi amanata și aceeași decizie ar putea fi luata și pentru Liga 3-a. "Echipele organizatoare, mai puțin CS Mioveni, au solicitat amanarea din cauza condițiilor climaterice…

- Pe Aeroportul International Henri Coanda Bucuresti si Aeroportul International Bucuresti Baneasa Aurel Vlaicu, traficul aerian se desfasoara in conditii de iarna, conform programului de zbor. Nicio cursa nu este anulata pe Aeroportul Henri Coanda din cauza conditiilor meteo. In cursul diminetii, 12…

- Nicio cursa nu este anulata pe Aeroportul Henri Coanda din cauza conditiilor meteo, insa marti dimineata, 12 curse aeriene au inregistrat intarzieri de pana la 40 de minute, generate de necesitatea degivrarii aeronavelor inainte de decolare, anunta Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti (CNAB). …

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca in judetul Cluj, pe DN1 Turda - Alba Iulia, aproape de limita cu judetul Alba (in zona localitatii Stejeris), a avut loc o coliziune intre un tir si o cisterna (goala). Read More...

- Traficul rutier pe DN 11, blocat luni seara pe raza localitatii Oituz din cauza a doua tiruri care au derapat, a fost reluat pe ambele sensuri, informeaza purtatorul de cuvant al Inspectoratului Judetean de Politie Covasna, Nicoleta Tolvaj Marin. Potrivit acesteia, in zona se circula in conditii de…

- Meciul Concordia Chiajna - FC Voluntari, care inchide etapa a 26-a a Ligii I de fotbal, ultima din sezonul regulat, a fost amanat o ora din cauza conditiilor meteo. Arbitrul Marius Avram a decis amanarea meciului cu o ora, a anuntat site-ul televiziunii Digi Sport, care transmite meciurile din Liga…

- Probleme de trafic la intrarea in Moreni, pe DJ 720. Un TIR nu a putut urca, pe panta din punctul Post-ul MORENI: Circulație blocata zeci de minute. Un TIR nu a putut urca din cauza starii carosabilului apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- CFR Calatori a anulat luni, pana la ora 13:00, 52 de trenuri din cauza conditiilor meteo nefavorabile, conform informatiilor postate de companie pe pagina de Facebook. "Astazi a fost luata...

- Condițiile meteo au afectat mai multe zboruri, astfel ca unele se confrunta cu intarzieri, iar altele au fost anulate. Pe aeroportul Henri Coanda se decoleaza si se aterizeaza in conditii de iarna, spre disperarea oamenilor.

- Autoritatile de la Roma au anuntat ca scolile din capitala vor fi inchise, luni, din cauza conditiilor meteo, unde zapada a ajuns deja la un strat de 4 centimetri, cel mai afectat fiind centrul orasului, dar si cateva periferii, relateaza site-ul agentiei de stiri ANSA.

- Se circula in conditii de iarna in judetul Olt, drumarii intervenind cu utilajele pentru a indeparta zapada. Un drum din Olt prezinta probleme, circulatia desfasurandu-se pe un singur sens.

- La acest moment se desfașoara ședința Comitetului pentru Situații de Urgența constituit la nivelul Prefecturii Ilfov, in cadrul acestei intalniri luandu-se deja decizia inchiderii școlilor din județ, in zilele de 26 și 27 februarie, din cauza condițiilor meteo nefavorabile prognozate de specialiști.…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a anunțat in cadrul Comandamentului de iarna, convocat la PMB, ca școlibe vor fi inchise luni și marți din cazua viscolului și a gerului. Știre in curs de...

- Politia Romana: 90% din reteaua nationala este la standardul de drumuri cu o singura banda pe sens, ceea ce are impact atat asupra timpului de calatorie, cat si asupra sigurantei in trafic Aproximativ 90% din reteaua nationala este la standardul de drumuri cu o singura banda pe sens, ceea…

- Astazi, 15 februarie 2018, activitatea este suspendata in 2 unitati de invatamant: Scoala Gimnaziala Strunga, unde invata 417 elevi si Scoala Gimnaziala Ursoaia (structura a Scolii Gimnaziale Romanesti), unde sunt inscrisi 44 de elevi. In toate celelalte unitati de invatamant cursurile se desfasoara…

- Traficul pe mai multe sectoare de drum din tara este afectat, miercuri, de ploi sau ninsori, echipele de interventie actionand pentru degajarea carosabilului. Pe DN 67 C Transalpina este zapada, iar in judetul Ilfov este apa pe sosea in mai multe zone. De asemenea, din cauza vantului puternic, Portul…

- Traficul pe mai multe sectoare de drum din tara este afectat, miercuri, de ploi sau ninsori, echipele de interventie actionand pentru degajarea carosabilului. Pe DN 67 C Transalpina este zapada, iar in judetul Ilfov este apa pe sosea in mai multe zone. De asemenea, din cauza vantului puternic, Portul…

- Traficul rutier a fost blocata complet, pe un sens, pentru mai bine de o jumatate pe Autostrada Bucuresti - Pitesti, la kilometrul 78, in judetul Dambovita, in urma unui accident de circulatie. Potrivit centrului Infotrafic al Inspectoratul General al Politiei Romane, s-au ciocnit doua autoturisme,…

- Serviciul Regional de Prognoza a Vremii din Bacau a emis o atentionare COD Galben de vant valabila pentru zonele de munte din judetele Vrancea, Neamt, Bacau si Suceava. Potrivit acesteia, pana la ora 9,00, in zona montana inalta, la peste 1500 de metri, vantul va avea intensificari, ce vor atinge și…

- Ninsorile abundente incepute de duminica seara, care au continuat inclusiv luni, le-au dat batai de cap soferilor, dar si pietonilor, care au avut de infruntat troienele pentru a ajunge la serviciu, la scoala sau unde aveau de mers.La primele ore ale diminetii interventia utilajelor de deszapezire ...

- Politia Romana informeaza ca circulatia rutiera se desfasoara ingreunat, in conditii de iarna pe tronsonul de drum Lehliu-Gara - Calarasi. Soferii sunt sfatuiti sa foloseasca rute ocolitoare.

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Ucraina ca, in conformitate cu datele transmise de autoritațile locale, ca urmare a caderilor masive de zapada și carosabilului alunecos, in regiunile Vinnitsa, Kirovograd, Kiev, ...

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Ucraina ca, in conformitate cu datele transmise de autoritațile locale, ca urmare a caderilor masive de zapada și carosabilului alunecos, in regiunile Vinnitsa, Kirovograd, Kiev, ...

- Circulație ingreunata pe Drumul Național 71, la ieșire din localitatea Moroieni. Un brad a fost doborat de vant pe carosabil, Post-ul MOROENI: Circulație ingreunata pe DN 71 din cauza unui copac cazut pe carosabil apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Ministrul Educatiei Liviu Pop a anuntat cu putin timp in urma in cadrul videoconferintei cu prefectii care are loc la Guvern ca din cauza vremii nefavorabile au fost inchise mai multe unitati scolare din judetele: Iasi (15 institutii), Vaslui (19 unitati), Galati (15 institutii scolare), Bacau (5 unitati)…

- Traficul feroviar intre statiile Timisu de Sus si Darste, judetul Brasov, se desfasoara, joi dimineata, pe un singur fir, dupa ce s-a semnalat o lipsa de tensiune in firul de contact. Noaptea trecuta, traficul feroviar a fost intrerupt in Harghita, din cauza unor copaci prabusiti pe calea ferata.

- Judetul Constanta este sub avertizare de cod galben pana la ora 22.00. In aceasta perioada vor fi ninsori si intensificari ale vantului. Pe A2 se circula cu dificultate din cauza zapezii care a inceput sa se depuna.

- Autoritatile din Sinaia au decis sa suspende, joi, cursurile in scolile din localitate din cauza conditiilor meteo nefavorabile. Pe Valea Prahovei a nins viscolit toata noaptea, iar in prezent circulatia atat pe DN1, cat si pe strazile din statiuni este paralizata din cauza stratului de zapada.

- Pe drumul Iasi Vaslui nu se mai poate circula. Din cauza depunerilor de zapada mai multe tiruri au ramas blocate. Autoritatile au dispus ca drumul sa fie inchis. De asemenea, ambulantele ajung greu la solicitari.

- Circulatia pe drumul european E 578, in zona Baile Tusnad, si pe drumul national DN 15, intre Toplita si Borsec, este ingreunata miercuri din cauza unor masini de mare tonaj care nu si-au mai putut continua deplasarea, in conditii de ninsoare abundenta, potrivit Politiei Rutiere Harghita. …

- Cautarile alpinistului surprins de avalansa in Muntii Bucegi, pe Valea Costilei, au fost sistate, sambata seara, din cauza conditiilor meteo, salvamontistii urmand sa reia actiunea duminica dimineata, transmite corespondentul MEDIAFAX. Gheorghe Haiduc, seful Salvamont Busteni, a declarat, corespondentului…

- Haos pe aeroportul JFK din New York. Mii de pasageri sunt blocati ca urmare a anularii zborurilor din cauza conditiilor meteo dificile. Doua avioane s-au acroșat in zona portilor de imbarcare.Mai exact, o aeronava a unei companii chineze a agatat coada unui avion kuweitian.

- Posturile vamale de tip debarcader „Molovata” și „Cosauți” și-au reluat activitatea, însa, din cauza vremii instabile sunt, în continuare sunt posibile perturbari în orarul de circulație a bacurilor peste râul Nistru. Amintim ca,…

- Din cauza conditiilor meteo nefavorabile, un avion al companiei Blue Air care a decolat, astazi, de la Bacau cu destinatia Catania, si care avea la bord 126 de pasageri, a fost nevoit sa aterizeze de urgenta pe aeroportul Palermo. Toti membrii echipajului au aterizat in siguranta. Aeronava…

- Soferii care circula pe DN1 (E68) Brasov - Sibiu sunt sfatuiti de politisti sa ruleze cu prudenta sporita, sa adapteze viteza la conditiile de drum si sa mareasca distanta de siguranta fata de vehiculele din fata intrucat in judetul Brasov, pe tronsonul Codlea - Fagaras, traficul rutier se desfasoara…

- Ninsorile abundente si vantul puternic dau peste cap traficul aerian din capitala Rusiei. Peste 40 de zboruri au inregistrat intarzieri sau au fost anulate din cauza conditiilor meteo dificile. Cea mai grava situatie este inregistrata pe aeroportul Seremetievo.

- Un accident grav de circulație a avut loc sambata, in jurul orei 14, in Popeni. Un barbat in varsta de 46 de ani, din județul Cluj a produs un accident grav, pe Drumul Național 1 H, pe raza localitații menționate, cauza fiind oboseala la volan. Din cauza oboselii accentuate, șoferul a adormit la volan…

- Pe DN 1, in zona Buftea, traficul este ingreunat din cauza accidentului rutier produs in urma cu puțin timp. In urma accidentului, o persoana a fost ranita ușor. IPJ Ilfov transmite ca pasagerul ranit a fost transportat la spital. Potrivit sursei citate, circulatia spre Bucuresti…

- Racirea vremii continua, iar minimele vor deveni negative in toata tara. Vor fi și cu 10 grade maipuțin fata de zilele trecute. Circulatia rutiera se desfasoara in conditii de carosabil umed.