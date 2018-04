Stiri pe aceeasi tema

- Nordul si sud-estul Ucrainei sunt lovite de inundatii severe. Cea mai grava situatie a fost inregistrata in regiunea Cernigov. Zeci de case au ajuns sub ape si risca sa se prabuseasca. Fortele de ordine mobilizate la fata locului au evacuat sapte localnici.

- Dupa protestul omului de afaceri Liviu Luca, care privea tratamentul degradant la care a fost supus in Penitenciarul Ploiești, Avocatul Poporului, Victor Ciorbea a intervenit in acest scandal. Astfel, Administrația Naționala a Penitenciarului a primit o solicitare formulata de Ciorbea, prin care cere…

- Desertul Sahara s-a extins cu circa 10% in aproape 100 de ani, conform unui nou studiu efectuat recent in Statele Unite si publicat la sfarsitul saptamanii trecute, scrie agerpres.ro.Sahara, cel mai mare desert din lume, cu o intindere oficiala de 9.200.

- Cel puțin doua persoane au murit și alte trei au fost ranite intr-un accident de circulație care a avut loc sambata pe centura Valcele - Apahida. Totul din cauza unui șofer care s-ar fi angajat intr-o...

- Epidemia de gripa din acest sezon din Germania a depasit punctul culminant, insa circa o mie de persoane si-au pierdut viata in urma acesteia in respectiva perioada, a anuntat joi Institutul Robert Koch (RKI).

- Circa 2.000 de politisti, angajati din penitenciare si anatomo-patologi protesteaza sambata dimineata in fata Ministerului de Interne, nemultumiti de salarizarea personalului platit din fonduri publice si de impactul modificarilor fiscale asupra unor sectoare bugetare, scrie Agerpres. 0 …

- Circa 70 de case au fost avariate sau distruse in Tathra, un sat balnear pitoresc de pe coasta sudica a statului New South Wales, devastat duminica de un incendiu.Aproximativ 40.000 de hectare de teren au fost arse in sud-vestul statului vecin Victoria, unde in timpul weekend-ului au fost…

- Moartea Israelei Vodovoz a ridicat un semn de intrebare, scrie click.ro. La 70 de ani, afacerista de origine israeliana a fost gasita vineri trecuta decedata in baie, legistii stabilind ca murise in urma cu patru zile. Suferea de astm si avea probleme cu picioarele. Conform PROTV, autopsia a aratat…

- O persoana a decedat din cauza viscolului care a afectat vineri Hokkaido, cea mai nordica insula a Japoniei, informeaza DPA. Un barbat de circa 20 de ani a fost gasit mort in localitatea Tomakomai dupa ce a incercat, impreuna cu alte doua persoane, sa salveze un sofer a carui masina ramasese blocata…

- In contextul ninsorii puternice care a lovit Capitala, in majoritatea inchisorilor din țara au fost create detașamente de deținuți care vor fi scoși la deszapezire. Așa s-a intamplat și la Penitenciarul Jilava, unde ar fi fost pregatiți sa intervina la creșe, gradinițe, școli și spitale in jur de…

- Membrii sindicatului Gardienilor din Penitenciare fac publice problemele cu care se confrunta in fiecare zi. Astfel, in urma cu cateva zile in patru peniteciare, nemultumire celor care executa o pedeapsa privativa de libertate au distrus bunurile din incinta inchisorilor. Toti s-au ales cu dosare de…

- Activele bancare au urcat la un maxim de 427 mld. lei, iar solvabilitatea, raportul credite/depozite si rata creditelor neperformante au scazut. Sistemul bancar a obtinut anul trecut un profit net de aproximativ 5,6 mi­liarde de lei (circa 1,2 mld. euro), iar activele au urcat la un varf…

- În contextul în care numarul cazurilor de cancer creste alarmant, medicii atrag din nou atentia asupra pericolului pe care îl reprezinta consumul de carne rosie, în special cea procesata, precum si asupra altor factori asociati cu un risc ridicat de boli oncologice: fumatul…

- Potrivit rezultatelor Raportului Consumatorilor privind Platile Efectuate, editia 2017-2018, circa 25% dintre romanii aflati intr-o relatie sentimentala s-au mutat cel putin o data inapoi cu parintii, din cauza situatiei financiare. Conform cercetarii, in cazul a mai mult de 18% dintre barbatii din…

- Circa 25% dintre romanii aflati intr-o relatie sentimentala s-au mutat cel putin o data inapoi cu parintii, din cauza situatiei financiare, reiese din rezultatele Raportului Consumatorilor privind Platile Efectuate, editia 2017-2018.

- UPDATE Circa 100 de persoane manifesteaza duminica seara in Piata Victoriei din Capitala, in cadrul evenimentului intitulat „Treziti-va! Salariile scad, inflatia creste!”. Si in alte orase din tara au loc proteste, potrivit News.ro.

- Circulatia rutiera este blocata pe DN73, marți seara, intre localitatile brasovene Moieciu si Fundata, dupa ce un TIR a derapat si a ajuns de-a lungul soselei. In urma incidentului, nu s-au inregistrat victime. „Politistii Biroului Rutier Campulung se afla la iesirea din Municipiul Campulung si informeaza…

- Circa 1.000 de masini au ramas blocate din cauza unei puternice furtuni de zapada care a afectat o zona de coasta din apropierea Marii Japoniei marti, determinand autoritatile sa solicite ajutorul armatei, a informat presa locala, potrivit www.straitstimes.com. Autovehiculele au ...

- Simona Halep poate pierde un contract de sponsorizare de 2 milioane de dolari cu o firma de cosmetice din Statele Unite, cauza fiind politica avuta de echipa manageriala a numarului 2 WTA. Una dintre cele mai cunoscute firme de cosmetice din Statele Unite ale Americii i-a pus Simonei Halep pe masa un…

- Un baiat in varsta de 15 ani a ajuns la spital, seara trecuta tarziu, dupa ce a cazut victima unei agresiuni de o violenta greu de inteles. Incidentul a avut loc in Iasi. Adolescentul a fost injunghiat de un barbat de 46 de ani, care, din cate noteaza presa locala, ar fi fost deranjat ca […] Adolescent…

- Incident groaznic in Capitala. O mașina a luat foc pe strada Lev Tolstoi, sectorul Centru.La fața locului au sosit pompierii, ambulanța și poliția. Nu se știe daca sunt vicime.Cauza producerii incidentului nu se cunoaște.Cu mai multe detalii revenim mai tarziu.

- Tenismanul sarb Novak Djokovic, fost lider mondial ATP, s-a operat la mana dreapta intr-o clinica din Muttenz, in apropiere de Basel, din cauza unei proeminente osoase care ii cauza durere , informeaza ziarul elvetian Blick, citat de EFE. Djokovic, cu 12 titluri de Grand Slam in palmares, a revenit…

- Militarii germani nu vor mai participa, de la sfarsitul lui martie, la misiunea UE de instruire in Somalia, a anuntat joi un oficial din ministerul de externe de la Berlin, citat de Reuters. La misiune participa circa 20 de militari europeni, dintre care cinci germani. "Dezvoltarea unei armate nationale…

- O bomba neexplodata din cel de-Al Doilea Razboi Mondial a fost dezamorsata joi intr-o zona comerciala aglomerata din Hong Kong, in cursul operatiunilor fiind evacuate aproximativ 4.000 de persoane, informeaza site-ul postului France 24, citeaza medifax.ro.

- Fostul tenismen si bruneta sunt din nou la cutite, iar asta i-a declansat lui Brigitte o boala cronica. Ea da vina pe sotul ei pentru ca s-a imbolnavit si sustine ca nu mai are pe nimeni pe lume, in afara de copii. Brigitte Nastase a ajuns din nou pe mana medicilor. Bruneta se confrunta cu probleme…

- Uniunea Europeana a fost de acord sa aloce o suma suplimentara de 42,5 milioane de euro (52,9 milioane de dolari) pentru construirea unui stat palestinian 'democratic si responsabil', a declarat miercuri sefa diplomatiei europene, Federica Mogherini, inainte de discutii privind procesul de…

- Pe internet a fost lansata o scrisoare de susținere a directorului Liceului „Mihai Eminescu” din Jimbolia, Adrian Petruț. Scrisoarea, semnata de Adrian Popa, din Jimbolia, directorul societații de caritate Blythswood Banat, este adresata inspectorului școlar general de Timiș Aura Danielescu. Directorul…

- O senilata din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vaslui a fost trimisa, luni, in sprijinul unui echipaj de Terapie Intensiva Mobila (TIM) solicitat sa intervina in cazul unui barbat aflat in stare de inconstienta, care nu a putut ajunge la pacient din cauza drumul impracticabil.…

- Ceata densa ingreuneaza traficul aerian. Cel putin trei zboruri au inregistrat intarzieri. De conditiile meteorologice au fost afectate doua curse dinspre si spre Istanbul. Si zborul Moscova-Chisinau a fost decalat cu aproximativ o ora.Nici la sol nu se circula mai bine.

- Circa 550.000 de ciprioti sunt chemati duminica la urne pentru a-si alege presedintele, iar conservatorul Nicos Anastasiades este considerat favorit pentru a obtine un al doilea mandat in fruntea acestei mici tari din Uniunea Europeana, divizata de peste 40 de ani, relateaza AFP. Liderul…

- Un caz aparte prin implicatiile sale mistico – teosofice este cel din 2005 al romanului Pavel M., condamnat la 20 de ani de inchisoare pentru crima. El l-a dat in judecata pe Dumnezeu pentru incalcarea prevederilor din contractul de botez. Conform lui Pavel M., botezul sau constituie un acord cu Dumnezeu…

- Ministrul justititiei, Tudorel Toader, a precizat joi, pe contul sau de Facebook, ca returnarea cetatenilor romani detinuti in penitenciare din strainatate poate fi realizata cu garantii scrise, prin care se asigura detentia corespunzatoare la standardele europene. “Sunt mulți cei ce cred ca le știu…

- Circa 80 de persoane aflate intr-un hotel montan din Italia amenintat de o avalansa majora au fost evacuate marti cu elicoptere ale armatei, au informat mass-media italiene, citate de DPA. Hotelul aflat in pericol este Langtauferer Hof din Melago, o statiune de schi din Valea Vinschgau…

- Aproape 420 de businessmani vor participa anul acesta la expozitia nationala "Fabricat in Moldova". Antreprenorii vor expune cele mai noi produse alimentare si industriale, vinuri, dar si utilaje tehnice.

- O femeie ofiter din cadrul Agentiei Nationale a Penitenciarelor a preluat astazi conducerea Penitenciarului de Maxima Siguranta Iasi. Este vorba de Cristina Dumitran, ofiter specialist la Directia de Inspectie Penitenciara din cadrul ANP. Dumitran il inlocuieste pe actualul director interimar, Pompiliu…

- O femeie ofiter din cadrul Agentiei Nationale a Penitenciarelor va prelua conducerea Penitenciarului de Maxima Siguranta Iasi, investirea in functie urmand aiba loc luni, la eveniment fiind asteptat si ministrul Justitiei, Tudorel Toader. Potrivit unor surse judiciare, Cristina Dumitran…

- Rata somajului inregistrat la nivel national, la finele lunii decembrie 2017, se situa la 4,02%, mai mare cu 0,75 puncte procentuale fata de aceeasi perioada din anul precedent, si cu 0,02 puncte procentuale peste valoarea din noiembrie 2017, arata datele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei…

- Din cauza vremii de afara, circa 10 mii de elevi din 44 de scoli situate in sapte raioane ale republicii stau si astazi acasa, iar 40 de gradinite sint inchise in continuare. Despre aceasta anunta consilierul prezidential in domeniul educației, culturii și cercetarii, Corneliu Popovici, potrivit caruia 43…

- Circa 100 de autovehicule asteapta de joi dimineata sa plece din municipiul Tulcea spre judetele din Moldova, insa autoritatile tulcene le-au interzis continuarea deplasarii pana cand drumul european 87 Tulcea-Braila va deveni practicabil. Alte cateva zeci de autoturisme sunt blocate in…

- Peste 59.500 de salariati si pensionari pot merge in 2018 la statiune in unitatile de tratament balnear ale Casei Nationale de Pensii Publice. Dintre acestia, doar circa 9.000 de romani vor putea beneficia gratuit de bilet la statiune. In unitațile de tratament balnear, proprietate a Casei Naționale…

- Circa 600 de pasageri au ramas blocati peste noapte intr-un tren pe coasta Marii Japoniei, dupa ce o furtuna de zapada a adus ninsori abundente in regiune, a informat presa locala vineri, citata de DPA. O persoana a fost dusa la spital si patru au fost luate, dupa ce au acuzat ca li s-a…

- De inca aproximativ 4.000 de locuri de parcare mai are nevoie Baia Mare, in contextul in care zilnic sunt utilizate aproape 8.600 vehicule pentru realizarea de deplasari, fiind disponibile doar in jur de 4.500 locuri, conform unui raport inclus in Planul de Mobilitate Urbana Durabila a Municipiului…

- Legislatia pentru Inspectiile Tehnice Periodice (ITP) pentru autovehicule s-a schimbat de la 1 ianuarie 2018, astfel incat pentru masinile mai vechi de 12 ani este nevoie anual de ITP, iar pentru masinile noi prima vizita la ITP se face la trei ani de la data primei inmatriculari in Romania, nu la doi…

- Joi seara, la ora 21.39. Garda Nusfalau si SVSU Crasna, din cadrul ISU Salaj, au intervenit la un incendiu izbucnit la o casa in localitatea Mal. Interventia pompierilor a fost ingreunata de un drum impracticabil, la aproximativ 600 m de locul interventiei echipajele s-au deplasat pe jos. Cauza probabila…