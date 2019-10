Iași: Centrul de Arși, inaugurat în prezenţa ministrului Sănătăţii Centrul de Arsi din Iasi a fost inaugurat, miercuri, in prezenta ministrului interimar al Sanatatii, Sorina Pintea, prilej cu care a fost tinut si un moment de reculegere in memoria victimelor de la Colectiv. „Cred ca din tot ceea ce am facut pana acum, invatam fiecare cate ceva. Lucrurile merg, daca facem echipa si daca […] Articolul Iași: Centrul de Arși, inaugurat in prezenta ministrului Sanatatii apare prima data in Monitorul de Vrancea . Citeste articolul mai departe pe monitorulvn.ro…

Sursa articol si foto: monitorulvn.ro

