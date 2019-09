In cele 22 de camine care apartin Universitatii Tehnice Gheorghe Asachi din Iasi (TUIASI) poti fi cazati circa 7.600 de studenti.

"La Universitate sunt inscrisi 13.184 de studenti, iar noi avem o capacitate de cazare de 7.660 de locuri. Nu va fi o problema din punct al cazarilor pentru ca printre studenti avem foarte multe persoane din zona. Multi dintre studentii de la master isi fac o perfectionare. In fiecare an in campusul Tudor Vladimirescu cazam aproximativ 500 de studenti de la celelalte universitati publice", a declarat, pentru AGERPRES, Bogdan Budeanu, directorul Directiei de…