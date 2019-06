Iaşi: Câteva mămici au protestat cu copiii în braţe în faţa Primăriei cerând locuri în creşe Cateva mamici au venit cu copiii mici in brate, joi, in fata Primariei municipiului Iasi pentru a protesta, nemultumite fiind ca micutii nu pot fi inscrisi la crese din cauza locurilor insuficiente. O alta nemultumire este aceea a criteriului proximitatii introdus de anul acesta, desi nu sunt crese in fiecare cartier. "Trebuie sa plecam la munca si avem nevoie sa lasam copiii undeva. Crese sunt putine. Locuri sunt si mai putine. Nu e normal sa locuiesti intr-un cartier si sa nu prinzi loc din cauza unui criteriu arbitrar. Nu stiu ce criterii ar trebui sa se foloseasca, pentru ca in realitate nu… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

