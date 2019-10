Stiri pe aceeasi tema

- Targul de Carte Gaudeamus a fost deschis, oficial, in Piata Unirii din Iasi. Evenimentul este cel mai cunoscut si mai longeviv proiect cultural derulat de Radio Romania dedicat cartii. Prezent la eveniment, criticul literar, profesor emerit al Universitații „Alexandru Ioan Cuza”, Alexandru Calinescu,…

- Targul de Carte Gaudeamus a fost deschis, oficial, in Piata Unirii din Iasi. Evenimentul este cel mai cunoscut si mai longeviv proiect cultural derulat de Radio Romania dedicat cartii. Prezent la eveniment, criticul literar, profesor emerit al Universitații „Alexandru Ioan Cuza”, Alexandru Calinescu,…

- Caravana Gaudemus pentru prima data la Iasi Editia de la Iasi a Târgului de Carte Gaudeamus, organizat de Radio România, este o premiera. Caravana Gaudeamus se opreste pentru prima data în capitala Moldovei si, timp de cinci zile, va avea un pavilion expozitional mobil amenajat…

- Societatea Romana de Radiodifuziune, prin intermediul echipei „Gaudeamus” și Radio Iasi, va invita la un spectacol in care protagoniștii sunt profesionisti ai cartii, autori, critici literari si traducatori, editori, tipografi, ilustratori, distribuitori de carte, librari… In perioada 2-6 octombrie…

- La Iasi va avea aloc in perioada 2-6 octombrie Targul de Carte GAUDEAMUS . Evenimentul, organizat de Radio Romania, prin echipa Gaudeamus si Radio Romania Iasi, se va desfasura in incinta unui pavilion expozitional mobil amplasat in Piata Unirii. Profesionisti ai cartii, editori, tipografi, ilustratori,…

- Clericul Fethullah Gulen a avut propriul stand la Gaudeamus, cel mai important targ de carte de pe litoral, care a fost organizat la inceputul lunii august de Radio Romania, postul public de radio. Standul dedicat lui Gulen aparținea ziarului ”Zaman”, care apare și in limba romana, iar carțile afișate…

- Radio Romania anunta deschiderea editiei estivale a Caravanei Gaudeamus Litoral. Cea de-a unsprezecea editie estivala a celui mai indragit targ de carte de pe litoral are loc intre 1 si 5 august, in Piateta Perla din Mamaia.

- Cel mai indragit targ de carte din Romania isi deschide portile maine, de la ora 18:00, in Piateta Perla din Mamaia. Timp de 5 zile, cititorii pasionati sunt invitati la un mix de lectura si entertainment.Pe langa mii de titluri la preturi extra sezon, pentru toate preferintele si bugetele si tombola…