IAŞI: Candidat la obţinerea permisului de conducere, prins în flagrant de dare de mită Un tanar in varsta de 20 ani, din Iasi, candidat la obtinerea permisului de conducere a fost prins in flagrant in timp ce oferea 200 de euro unui agent examinator pentru a-l declara admis la proba practica. In fapt, in data de 9 august 2019, un agentul sef principal de politie din cadrul Serviciului Public Comunitar Regim Permise Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor Iasi a sesizat telefonic lucratorii din cadrul Directiei Generale Anticoruptie – Serviciul Judetean Anticoruptie Iasi cu privire la faptul ca, fiind desemnat in cursul zile sa participe la examinarea candidatilor programati in… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

Sursa articol si foto: radioiasi.ro

