Brigada 15 Mecanizata ,,Podu Inalt” se alatura și in acest an proiectului ,,Armata – O Școala Altfel”, desfașurat de Ministerul Apararii Naționale in parteneriat cu Ministerul Educației Naționale. In acest context, in aceasta saptamana, așteptam in vizita peste 1000 de elevi, atat din municipiul Iași, cat și de la alte școli din județ. Militarii Batalionului 151 Infanterie ,,Razboieni” iși vor deschide porțile unitații, marți, 16 aprilie și vineri, 19 aprilie, in timp ce miercuri, 17 aprilie, elevii vor putea vizita Palatul Oștirii din Copou, unde se afla sediul Brigazii 15 Mecanizate ,,Podu Inalt”.…