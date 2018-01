Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile județene sarbatoresc astazi, alaturi de cetațeni, implinirea a 159 de ani de la Mica Unire. La Colegiul Național “Alexandru Ioan Cuza” din Ploiești, la ora 11.00, este așteptata sosirea oficialitaților, iar la ora 11.05 va fi intonat Imnul Național. Reprezentanții instituțiilor prahovene…

- Trenul Unirii va face legatura intre Bucuresti si Iasi in data de 24 ianuarie, cand romanii sarbatoresc 159 de ani de la Unirea Principatelor Romane sub conducerea lui Alexandru Ioan Cuza, primul pas spre infaptuirea statului national unitar roman, informeaza marti CFR Calatori. „Ceferisti, pasageri,…

- Trenul Unirii va face legatura intre Bucuresti si Iasi in data de 24 ianuarie, de Ziua Micii Uniri. Astfel, miercuri, 24 ianuarie a.c., in Anul Centenar, angajatii feroviari din toata tara, alaturi de toti romanii, sarbatoresc 159 de ani de la Unirea Principatelor Romane sub conducerea lui Alexandru…

- Complexul Muzeal „Iulian Antonescu” Bacau organizeaza astazi, 23 ianuarie 2018, ora 11.00, simpozionul cu tema Unirea Principatelor Romane din 1859. Dubla alegere a colonelului Alexandru Ioan Cuza ca domnitor al Moldovei (5 ianuarie 1859, la Iasi) si al Tarii Romanesti (24 ianuarie 1859, la Bucuresti)…

- Duminica seara, pe TVR 1, a avut loc prima semifinala a Selectiei Nationale Eurovision 2018, de la Focsani, unde au fost selectati primii trei concurenti care ajung in finala din 25 februarie, ce se va tine la Sala Palatului din Bucuresti.

- Protestul, organizat sub sloganul "Toate drumurile duc la Bucuresti. Revolutia generatiei noastre", va incepe in jurul orei 18.00 in Piata Universitatii. Conform programului organizatorilor, protestatarii din alte orase din tara vor fi asteptati de catre cei din Bucuresti la Gara de Nord pana…

- Se aduna tara! Oferte de transport sau cazare gratis pentru protestul din Capitala Cei de la Coruptia Ucide, ii invita pe toti cei care doresc sa participe la protestul din 20 ianuarie din Capitala impotriva legilor Justitiei si doresc sa ofere gratis, fie locuri in masina, fie de cazare, sa compleeze…

- Intre localitatile Cudalbi si Baleni din judetul Galati, pe DJ 253, un autocar cu 22 de turisti din Republica Moldova a iesit de pe carosabil. Se pare ca in autocar este si un copil. Ultilajele de deszapezire precum si autoritatile au intervenit si au readus autocarul pe roti, insa nu se stie inca motivele…

- Meteorologii au emis cod portocaliu de ninsori si vant pentru Iasi, Vaslui, Vrancea, Galati, Tulcea si zona joasa a judetelor Neamt si Bacau. De asemenea, se anunta viscol si in Muntii Banatului, Carpatii Meridionali si Carpatii de Curbura.

- Guvernul are in plan construirea de noi tronsoane de autostrazi, premierul Mihai Tudose precizand, intr-o declarație televizata, ca este vorba de proiecte in valoare de zece miliarde de euro. „Vom scoate Romania din zona in care a fost in ultimii 27 de ani, cu o autostrada de la Ungheni la Iasi, in…

- – sunt așteptate echipe de la Iași, Tg. Mureș și București, care vor prelua aceste organe, pentru a fi transplantate Revenim cu alte informații legate de prelevarea de organe de la spitalul din Moinești. Dupa o prima evaluare, este cert ca se vor preleva rinichii, ficatul și inima de la un pacient aflat…

- In anul 2017, la nivelul judetului nostru au fost vandute 16.716 de imobile, Aradul situandu-se pe locul 9 pe tara in ceea ce priveste dinamica vanzarilor, potrivit datelor statistice puse la dispozitie de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara (ANCPI). In luna decembrie 2017, numarul…

- ”Vom scoate Romania din zona in care a fost in ultimii 27 de ani, cu o autostrada de la Ungheni la Iasi, in zona Oituzului pana la Brasov, si de acolo sa se conecteze cu restul, sa putem iesi din tara. Apoi, un drum rapid sau autostrada care sa plece din Suceava spre Focsani, prin Buzau, pana la…

- Un barbat in varsta de 78 de ani, in drum spre Manastirea Colții Chiliilor (unde desfașura activitați in folosul lacașului de cult) a cazut intr-o prapastie și a zacut o perioada buna inconștient. In data de 9 ianuarie 2018, la ora 19.32, dispeceratul IJJ Brașov a primit un apel prin Serviciul 112 prin…

- Cadrele didactice titulare din Vrancea nu vor mai putea ține blocate posturile cu anii, pentru ca un proiect de lege aflat in Parlamentul Romaniei ar urma sa interzica acest lucru. Astfel, parlamentarii vor sa interzica prin lege unitaților de invațamant sa mai țina blocate posturile unor titulari care…

- Clujul ramane inca atractiv pentru outsourcing Costurile inregistrate de companiile de outsourcing in Romania sunt printre cele mai scazute din regiune, București, Cluj-Napoca, Iași și Timișoara fiind in categoria celor mai ieftine destinații ale centrelor de Business Process Outsourcing (BPO) și Shared…

- Compania americana Amazon, cel mai mare retailer din lume, a inceput angajarile pentru viitorul sediu de la Bucuresti. Pe site-ul companiei sunt deja postate 20 de anunturi de angajare. "Amazon a deschis recent un nou centru de inginerie in Bucuresti, Romania. Acest birou gazduieste deja mai…

- EMOTIONANT… Un drapel tricolor, cu o lungime de 100 de metri, a legat, in ultima zi din 2017, cele doua maluri ale Prutului, marcand intrarea in Anul Centenar al Marii Uniri din 1918. Sute de oameni din Bucuresti, Cluj-Napoca, Ploiesti, Iasi, Vaslui, Barlad, Chisinau, Balti au pus umarul la desfasurarea…

- Bucureștenii caștiga lunar, in medie, peste 3.000 de lei, cu circa 30% mai mult decat mai mult decat nivelul salarial al unui angajat care primeste salariul mediu pe economie - 2.360 de lei net in luna mai a anului care tocmai a trecut, conform datelor centralizate pe baza informațiilor de la Institul…

- Peste 500 de persoane de pe ambele maluri ale Prutului s-au adunat astazi, la Falciu, pentru a cere unirea Romaniei cu Basarabia. Daca majoritatea tinerilor au ales sa mearga in cluburi pentru a sarbatori trecerea dintre ani, unioniștii din Ploiești, București, Cluj-Napoca, Barlad, Vaslui, Iași, Chișinau…

- Cu un ritm rapid de dezvoltare si pe teritoriul judetului Ilfov, Grupul de Socializare Locala (GSL) este o noua asociatie care a luat fiinta de curand, la nivel national. Ea are 7.000 de membri si “grupuri de lucru in localitatile ilfovene: Chitila, Ciorogarla, Glina, Popesti-Leordeni, Snagov, Stefanestii…

- Pentru a saptea zi consecutiv, sibienii s-au strans la pranz in ceea ce au denumit „Zona libera de coruptie", aflata peste drum de sediul organizatiei judetene a PSD Sibiu. Cateva sute de persoane au participat la al saptelea flashmob, cei mai multi dintre ei venind cu trolere. "Tematica…

- In saptamana 04 - 08.12.2017 au fost raportate inca 106 cazuri noi de rujeola in 16 judete, potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT). Cele mai multe dintre cazurile noi, respectiv 26, au aparut in judetul Vaslui, 18 la Ialomita, 14 la Iasi, 12…

- Aflat in plin turneu național, de pe 4 pe 25 decembrie, prin toata țara, cu spectacole sold-out, Paul Surugiu-Fuego nu ezita sa ne surprinda. Dupa ce a lansat in ajun de Sfantul Nicolae, impreuna cu Libertatea, materialul discografic de colinde „COLINDATOR IN ȚARA DINTRE MUNȚI”, dupa ce a anunțat cel…

- Cresterea euro si ROBOR se resimte in piata imobiliara din Cluj Pe parcursul lui noiembrie, apartamentele disponibile spre vanzare la nivel național s-au apreciat cu 0,7%, ajungand la 1.171 de euro pe metru patrat util (fața de o medie de 1.163 de euro pe metru patrat la finele lui octombrie). Aceasta…

- Vasile Marian a caștigat turneul A de la Cupa Radical Grup la șah. Pe locul secund s-a clasat basarabeanul Boris Nevednichy, podiumul fiind incheiat de un alt hușean, Bogdan Sava. In perioada 1-3 decembrie, Vasluiul a organizat cel mai puternic turneu de șah din zona Moldovei – “Cupa Radical Grup” –…

- In perioada 30.11.2017 – 04.12.2017, direcțiile regionale ale Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR S.A.) au intervenit pe autostrazile si drumurile nationale unde au existat caderi de zapada, cu un total de 14.848 tone de sare si 1596 utilaje. La nivelul DRDP…

- Deocamdata, și-au anunțat participarea zece comercianți din Barlad, Iași, București și Corund, care iși vor prezenta marfurile in cele zece casuțe special amplasate, iar daca va mai fi cazul, vor mai fi aduse alte doua. Cel care va inaugura Targul de Craciun va fi indragitul cantareț Fuego. Acesta iși…

- Clubul Sportiv Cleopatra Mamaia s-a impus, astazi, pe terenul celor de la LPS Focșani, cu scorul de 45-12, in cea de-a Vll-a etapa a Campionatului Național de rugby juniori U17 și a incheiat prima parte a sezonului pe poziția a doua, in spatele celor de la CSS Barlad, dar inaintea forțelor din Capitala,…

- Sambata, echipa de rugby U17 din cadrul Clubului Sportiv Școlar (CSS) Barlad va disputa cea de-a șaptea etapa din cadrul Diviziei Naționale de Juniori. Partida este programata in Parcul Copilului din București, contra celor de la CNAV (Colegiul Național „Aurel Vlaicu”). Dupa primele șase etape, CSS…

- In perioada 17-19 noiembrie, la Brasov, au avut loc intrecerile Cupei Romaniei la taekwondo WT. La startul acestei competitii, s-au prezentat aproximativ 500 de sportivi reprezentand 26 de cluburi din Bucuresti, Botosani, Iasi, Galati, Focsani, Slatina, Targu Mures, Miercurea Ciuc, Targu Ocna, Cluj…

- Paul Surugiu este artistul iubit care reușește, de dorua ori pe an, sa faca turnee naționale cu casa inchisa, fiind apreciat de un segment mare din populația Romaniei pentru sinceritatea, altruismul și generozitatea de care da mereu dovada. Firește ca marele sau succes, pe care-l știe toata lumea, in…

- Rezidentiat 2017: Peste 6.800 de candidati inscrisi pe aproape 4.000 de locuri si posturi Peste 6.800 de absolventi ai Facultatilor de Medicina, Medicina Dentara si Farmacie sustin, duminica, examenul de intrare in rezidentiat. La nivel national au fost scoase la concurs aproape 4.000 de locuri si posturi.…

- Maior a subliniat potențialul deosebit oferit de Romania in sectoare precum IT și cercetare – dezvoltare, dar și avantajul poziției geografice pentru ca Amazon sa transforme țara noastra in centrul logistic principal pentru zona Central – Estica a Europei. Tony Chor, director și Tom Sullivan,…

- UPDATE 18.50: Protestatarii au drapele si pancarte si scandeaza "Hotii!", "CCR - Sluga PSD" si "Pilonul ll nu e pentru voi", "PSD - ciuma rosie" si "Nu vrem sa fim o natie de hoti". Organizatorii au afirmat ca „sediul PSD nu este un obiectiv militar de siguranta nationala", astfel ca manifestantii…

- Ziua Statului Major al Apararii Foto: MapN. Dupa actul Unirii din 24 ianuarie 1859, cele doua armate ale Principatelor aveau sa se contopeasca, marcând, astfel, "întâiul pas catre unirea definitiva a țarilor surori", dupa cum se arata în volumul "Calendarul…

- TAROM are bilete ieftine de 1 decembrie odata cu lansarea ofertei „Ziua Naționala ne regasește impreuna”. Puteți cumpara bilete cu reduceri semnificative, incepand cu 39 de euro dus-intors ca sa zburați atat in Romania, cat și in strainatate. Oferta este valabila daca biletele de avion sunt cumparate…

- Proteste fata de proiectele de modificare a legilor justitiei atat in Bucuresti, cat si in mai multe orase din tara dar si in strainatate, in orase precum Paris, Berlin, Roma, Zurich. UPDATE 1: Traficul rutier este blocat partial in Piata Victoriei, unde s-au adunat peste 1.500 de oameni care protesteaza…

- Proiectul de modificare la Legilor Justitiei a ajuns deja in Parlament si urmeaza sa fie supus dezbaterii si votului in plen. Inspectia Judiciara va deveni o unealta politica in mana ministrului Justitiei. Numirea procurorilor-sef de catre ministru, fara control din partea presedintelui inseamna…

- Proteste fata de proiectele de modificare a legilor justitiei sunt anuntate, pe Facebook, pentru duminica seara, atât în Bucuresti, cât si în mai multe orase din tara, relateaza News.ro. “Proiectul de modificare la Legilor Justitiei a ajuns deja în Parlament…