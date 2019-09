IAŞI: Bărbat diagnosticat cu malarie internat în stare gravă la spital Un barbat de 43 de ani diagnosticat cu malarie este internat in stare grava la Sectia de terapie intensiva de la Spitalul de Boli Infectioase din Iasi. El s-a intors recent dintr-o tara africana, unde a lucrat in constructii. Barbatul a mai fost plecat la munca pe continentul african in urma cu 2 ani, iar la intoarcerea in tara a fost diagnosticat de asemenea cu malarie. Este al doilea caz de malarie inregistrat in acest an la spitalul de Boli Infectioase din Iasi. In urma cu o luna, un tanar de 24 de ani a fost diagnosticat cu aceeasi boala, dupa ce a lucrat in Africa. Malaria se manifesta prin… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

Sursa articol si foto: radioiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O boala mai puțin intalnita in Romania a trimis in spital un barbat de 43 de ani din Iași. Omul a fost diagnosticat cu malarie, dupa ce lucrase in construcții in Africa. El a fost internat la Spitalul de Boli Infectioase din Iași.

- Cand a revenit in tara, barbatul a inceput sa se simta rau, insa a crezut ca ar fi vorba despre o raceala. Intrucat starea s-a agravat, el a decis sa mearga la spital, fiind internat la Spitalul de Boli Infectioase din Iasi. Dupa ce i s-au facut analizele medicale necesare, medicii au confirmat ca barbatul…

- In urma cu zece zile, la Spitalul de Boli Infectioase “Sf. Parascheva” din Iasi a ajuns o pacienta in varsta de 62 de ani, din municipiul Iasi. Aceasta a fost diagnosticata cu o infectie a sistemului nervos central, fiind vorba despre meningita. In urma testelor de laborator care s-au facut, medicii…

- Barbatul diagnosticat, in urma cu o saptamana, cu cea mai grava forma de malarie este inca internat la Spitalul de Boli Infectioase „Sfanta Parascheva” din Iasi. Acesta este primul caz inregistrat la Iasi in ultimii doi ani, iar medicii spun ca, desi imbolnavirile nu sunt frecvente, ar putea fi totusi…

- Un tanar din judetul Vaslui s-a imbolnavit de malarie și este internat la Spitalul de Boli Infectioase din Iasi, unde primeste ingrijiri medicale. Potrivit medicilor, acesta a fost diagnosticat dupa ce s-a intors din Africa, informeaza MEDIAFAX.Medicii de la Spitalul de Boli Infectioase din Iasi ...

- MOBILIZARE… Un barbat in varsta de 24 de ani din judetul Vaslui a fost internat marti, la Spitalul de Boli Infectioase “Sf. Parascheva” din Iasi, dupa ce a fost diagnosticat cu malarie. Pacientul a muncit, timp de trei luni, intr-o tara Africana, si probabil tot acolo s-a si imbolnavit. Barbatul a ajuns…

- Un tanar din judetul Vaslui s-a imbolnavit de malarie și este internat la Spitalul de Boli Infectioase din Iasi, unde primeste ingrijiri medicale. Potrivit medicilor, acesta a fost diagnosticat dupa ce s-a intors din Africa. Medicii de la Spitalul de Boli Infectioase din Iasi trateaza un barbat de 24…