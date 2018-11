Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentantii Primariei municipiului Iasi vor oferi sarmale, vin, colaci si mere credinciosilor care vin duminica in pelerinaj la Mitropolia Moldovei si Bucovinei pentru a se inchina la racla cu moastele Sfintei Cuvioase Parascheva. Evenimentul intitulat "masa pelerinilor" este organizat…

- Asociația Pro Infrastructura va prezinta in premiera imagini aeriene cu Varianta de Ocolire Carei! Urmariți aici filmarea: https://youtu.be/UqNhoNyzMU4 . Execuția acestui drum in lungime de 10,5 km a fost inceputa in anul 2012 dar a fost blocata in 2016 dupa rezilierea contractului cu antreprenorul…

- Un copil de 3 ani a cazut intr-o balta de pe un teren agricol din Vaslui, unde familia sa participa la muncile campului. Tragedia s-a petrecut in localitatea vasluiana Pahnesti, comuna Arsura, iar copilul a fost transportat de urgența la o unitate medicala din apropiere. Acolo, cadrele medicale au cerut…

- Primarul Mihai Chirica a facut ieri o trecere in revista a investitiilor actuale si viitoare in modernizarea gradinitelor si creselor din Iasi. Printre altele, edilul-sef al Iasului a mentionat ca municipalitatea nu va muta gradinita „Motoc" din Tudor Neculai, chiar daca va fi pusa in functiune gradinita…

- * Buna ziua! Avem noi vesti din toate domeniile, din toate colturile! Niste entuziasti cercetatori amatori in domeniul chimiei alimentare din Consumatori au izbutit, ieri, sa sintetizeze in conditii de laborator noua bautura racoritoare romaneasca 100 la suta naturala obtinuta din soc, o varianta actualizata,…

- Iarna trecuta au fost 17.500 de beneficiari N. Dumitrescu Autoritatile locale din Ploiesti au demarat ceva mai devreme activitatea ce vizeaza procedurile de acordare a ajutoarelor pentru incalzire in aceasta iarna, pentru o mai buna organizare. Astfel, incepand de astazi, prin serviciul de specialitate…

- Municipalitatea va monta lampi solare in ampriza strazilor din municipiul Iasi. Planul Primariei este de a achizitiona 2.000 de lampi pe care sa le amplaseze la peroane de tramvai, insule din intersectii, ronduri de la sensuri giratorii, treceri de pietoni, iar scopul este de a creste vizibilitate in…

- Un tezaur de 16 monede din aur a fost descoperit in apropierea Manastirii Frumoasa, din judetul Iasi. Primarul Mihai Chirica va face demersuri pentru ca monedele sa ramana intr-un muzeu din Iasi.