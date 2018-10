Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 45.000 de pelerini s-au inchinat la moastele Sfintei Cuvioase Parascheva pana vineri seara, iar reprezentantii Inspectoratului Judetean de Politie Iasi au anuntat ca a fost suplimentat numarul politistilor care asigura paza si ordinea in municipiul Iasi, unde se desfasoara pelerinajul ocazionat…

- Racla cu moastele Sfintei Cuvioase Parascheva a fost scoasa joi dimineata in procesiune in jurul Catedralei Mitropoliei Moldovei si Bucovinei si depusa intr-un baldachin special amenajat. Peste 8.000 de credinciosi au format o coada de peste 2,5 kilometri, asteptand sa ...

- Racla cu moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva a fost scoasa joi dimineața in procesiune in jurul Catedralei Mitropoliei Moldovei si Bucovinei și depusa intr-un baldachin special amenajat. Peste 8.000 de credincioși au format o coada de peste 2,5 kilometri, așteptand sa se inchine, potrivit Mediafax.…

- Aproape 8.000 de credincioși, veniți din țara și din strainatate, au participat la Iași, la scoaterea in procesiune a raclei cu moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva. Ceremonia religioasa a inceput joi dimineața, in jurul Catedralei Mitropoliei Moldovei si Bucovinei. Deja, in zona, pelerinii au format…

- Pelerinii care vin la Iasi, incepand de joi, vor putea sa-si arate evlavia fata de Dumnezeu cinstind atat moastele Sfintei Cuvioase Parascheva, adapostite de Catedrala Mitropolitana, cat si pe cele ale Sfintei Mari Mucenite Ecaterina, care vor fi aduse din localitatea Katerini, Grecia.

- Desi mai este o saptamana pana la sarbatoare Sfintei Parascheva, curtea Mitropoliei Moldovei si Bucovinei este arhiplina cu pelerini sositi din toata tara pentru a se inchina la racla cu moastele Sfintei. Cu o saptamana inainte de praznuirea hramului Sfintei Cuvioase Parascheva, zeci de autocare si…

- Pelerinii care vor veni la Iasi pentru a se inchina la moastele Sfintei Cuvioase Parascheva vor putea sa cinsteasca, incepand cu 11 octombrie, si moastele Sfintei Mari Mucenite Ecaterina. Potrivit reprezentantilor Mitropoliei Moldovei si Bucovinei, manifestarile dedicate sarbatorii hramului Sfintei…

- Pelerinii care vor veni la Iasi pentru a se inchina la moastele Sfintei Cuvioase Parascheva vor putea sa cinsteasca, incepand cu 11 octombrie, si moastele Sfintei Mari Mucenite Ecaterina. Potrivit...