- F.T. In cursul ultimei saptamani, sub coordonarea Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane, oamenii legii din cadrul inspectoratelor judetene din tara au efectuat zeci de perchezitii si au finalizat, de asemenea, documentarea unor dosare…

- Polițiștii din Lugoj au depistat, joi, pe strada Filaret Barbu din municipiu, un autoturism, aparținand unui barbat de 43 de ani, in care se aflau 31.800 de țigarete de contrabanda. Polițiștii au ridicat in vederea confiscarii intreaga cantitate de țigarete netimbrate, prejudiciul cauzat…

- Polițiștii de frontiera botosaneni din cadrul I.T.P.F. Iasi au descoperit si confiscat, in urma unor acțiuni specifice pe linia combaterii contrabandei, desfașurate la frontiera de est, 362.800 țigarete, ce urmau sa ajunga pe piața neagra de desfacere din zona. In data de 20 martie a.c., politistii…

- Politistii din comuna doljeana Rast au efectuat, vineri trei perchezitii domiciliare in urma carora au fost depistate 1386 de pachete de tigari de contrabanda si 136 petarde. Potrivit unui comunicat al IPJ Dolj, toate pachetele de tigari erau fara timbre ...

- Polițiștii au efectuat percheziții domiciliare pentru probarea activitații infracționale a unor persoane implicate in fapte de contrabanda. La data de 16 martie a.c., polițiștii din cadrul Secției 7 Poliție Rurala Gherla au efectuat percheziții domiciliare pe raza localitaților Sic și Gherla, pentru…

- Polițiștii au efectuat percheziții domiciliare pentru probarea activitații infracționale a unor persoane implicate in fapte de contrabanda. Vineri, 16 martie, polițiștii din cadrul Secției 7 Poliție Rurala Gherla au efectuat percheziții domiciliare pe raza localitaților Sic și Gherla, pentru documentarea…

- Politistii din Bistrita-Nasaud au ridicat aproape 100 000 de tigarete de la un barbat banuit de contrabanda. Ieri, 15 martie a.c., politistii Serviciului Rutier au oprit in trafic pentru control, un barbat, de 41 de ani, din Viseu de Jos, judetul Maramures in timp ce conducea o autoutilitara pe DN 17,…

- Polițiștii de frontiera din cadru Serviciului Teritorial al Politiei de Frontiera Suceava – I.T.P.F Sighetu Marmației au efectuat, in baza unui mandat emis de Judecatoria Radauți, o percheziție la locuința unui cetațean roman de pe raza Județului Suceava, implicat in contrabanda cu țigari. In urma…

- Politistii de frontiera botosaneni, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Dorohoi, au efectuat trei perchezitii domiciliare pe raza municipiului Dorohoi, intr-un dosar de contrabanda cu tigari, se arata intr-un comunicat de presa transmis, miercuri, de Inspectoratul…

- Polițiștii din Faget, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Faget, au descins, marți, in patru locații din Dumbrava și Manaștiur, la locuințele unor persoane banuite de contrabanda. Controalele s-au desfașurat in doua dosare penale in care se fac cercetari pentru infracțiunile…

- Contrabanda cu țigari exista – in primul rand – din cauza diferenței de prețuri dintre state, iar „contrabandiștii” acționeaza atat pe sensul de intrare in țara, cat și pe cel de ieșire. Astfel, in anul 2017, la nivelul județului Arad, au fost confiscate 3.845.740 de tigarete, capturile de țigarete…

- Politistii de la transporturi au efectuat 35 de perchezitii domiciliare, in 7 judete, printre care si Ialomita, la persoane banuite de furturi de ambarcatiuni, pescuit ilegal, delapidare, precum si contrabanda cu tigari si cu produse petroliere. 31 de persoane au fost retinute.

- Un numar de 31 de suspecți din șapte județe au fost reținuți, in urma a 35 de percheziții organizate de Poliția Transporturi Constanța, la persoane banuite de contrabanda cu țigari și cu produse petroliere , furturi de ambarcațiuni, pescuit ilegal și delapidare.

- Politistii galateni au efectuat un flagrant si doua perchezitii domiciliare, in urma carora au ridicat mai multe arme albe si de foc, detinute ilegal. Politistii din cadrul Serviciul Arme, Explozivi si Substante Periculoase au interceptat si oprit in trafic, pe strada Brailei din municipiul Galati,…

- In data de 1 martie, in jurul orei 18.00, la nivelul Sectorului P.F. Viseu de Sus s-a declansat o actiune pe linia combaterii contrabandei cu tigari in zona de responsabilitate. Pe timpul actiunii, un echipaj mobil al politiei de frontiera a depistat, in trafic, pe raza localitatii Viseu de Jos, jud.…

- Peste o suta de percheziții au avut loc, joi, in Timiș, Arad, Hunedoara, Gorj, Giurgiu, Mehedinți, Iași, Galați, Olt, Argeș, Cluj, Ilfov... The post Percheziții in Timiș, intr-un dosar de evaziune fiscala de doua milioane de euro appeared first on Renasterea banateana .

- Politistul Dan Ciprian Sfichi de la Serviciul de Actiuni Speciale Suceava a fost grav ranit in dimineata zilei de 5 decembrie, dupa ce a fost atacat cu o sabie in timpul unei perchezitii ce se desfasura la Radauti, potrivit IGPR. A ajuns in stare grava la spital, iar medicii i-au dat sanse…

- Politistul de la Serviciul Actiuni Speciale Suceava, Ciprian Sfichi, grav ranit in timpul unor perchezitii a fost transferat de la Iasi la Clinica de Recuperare a Spitalului Universitar de Urgenta Militar Central din Bucuresti. Informatia a fost facuta publica pe contul de Facebook al Ministerului Afacerilor…

- Un pistol cu gaze și doua loturi de țigarete nedeclarate au constituit motiv de documentare a trei cetațeni care au incercat sa le treaca ilegal prin vama. Bunurile au fost reținute in vederea confiscarii, iar contravenienții – amendați.

- Potrivit bilantului pentru anul 2017 prezentat de catre reprezentantii Politiei de Frontiera, in anul 2017 au fost constatate 8.436 infractiuni si 8.155 contraventii. Cele mai multe infractiuni descoperite au vizat tentativa sau trecerea ilegala a frontierei (2.852 fapte), urmate de infractiunile…

- Scandalurile se tin lant de organizatia judeteana a PSD Iasi. Dupa ce procurorii au deschis dosar penal pentru efectuarea de lucrari de constructie la sediu fara autorizatie, ieri a iesit la iveala faptul ca organizatia a fost amendata drastic de catre Autoritatea Electorala Permanenta (AEP). Potrivit…

- Politistii de frontiera din cadrul Serviciului Teritorial al Politiei de Frontiera Mehedinti au depistat doi cetateni romani, care comercializau 1.327 de pachete cu tigari de provenienta Serbia, fara documente legale.

- Polițiștii de proximitate din cadrul Poliției Municipiului Lugoj au depistat, joi, 15 februarie, pe strada Ion Popovici Banațeanu, doua persoane, de 43 și 58 de ani, avand asupra lor țigarete de contrabanda. De la cei in cauza, polițiștii au ridicat in vederea confiscarii 3.800 de țigarete…

- Ieri, polițiștii de frontiera de la Sectorul Brodina au descoperit in apropierea graniței 5 colete cu 11.880 de pachete cu țigari de proveniența ucraineana. Marfa, in valoare de 139.000 de lei, a fost confiscata. In cauza se efectueaza cercetari pentru identificarea contrabandiștilor și documentarea…

- Politistii din Brasov au descins la Fagaras, dar si in Sibiu si Suceava la domiciliile mai multor persoane suspectate de contrabanda cu tigari. Sase barbati au fost audiati,iar doi dintre ei au fost retinuti.

- „In urma activitaților desfașurate a fost depistata intr-o societate comerciala de pe strada Ștefan cel Mare din municipiu, o femeie care deținea in vederea comercializarii 1.200 fire țigarete de diferite marci, netimbrate sau timbrate necorespunzator, susceptibile ca ar fi provenit din contrabanda.…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Iasi au depistat o drona artizanala, cu ajutorul careia au fost trecute peste frontiera 12.500 tigarete de provenienta moldoveneasca, ambalate intr-un colet de mici dimensiuni. Aseara, in jurul orei 20.00, politistii de frontiera din…

- Jandarmii au surprins o persoana care dorea sa vanda, fara sa indeplineasca conditiile prevazute de lege, 170 pachete de tigari netimbrate 3400 tigarete , informeaza Gruparea Mobila de Jandarmi Tomis Constanta. Daca joi au fost 500 de pachete cu 10.000 tigarete, sambata 10 februarie a.c., ora 09.00,…

- Jandarmii au surprins o persoana care dorea sa vanda fara sa indeplineasca conditiile prevazute de lege, 500 pachete de tigari netimbrate (10. 000 tigarete). Joi, 09 februarie a.c., ora 09.30, un echipaj de jandarmerie din cadrul Gruparii Mobile, a desfasurat o actiune punctuala in zona Piata Abator…

- Potrivit Politiei de Frontiera, joi seara, in baza unor informatii, a fost facut un control amanuntit in vagoanele trenului accelerat 401, care circula pe relatia Chisinau-Bucuresti. In urma controlului, a fost descoperita in doua vagoane, in locuri special amenajate in instalatia de aer conditionat,…

- De asemenea, in incinta unei societați comerciale de pe strada Ștefan cel Mare a fost depistata o femeie in varsta de 48 de ani, din Arad, in timp ce vindea 1.268 de țigarete de diferite marci, netimbrate și timbrate necorespunzator, susceptibile a proveni din contrabanda. Potrivit reprezentanților…

- Sute de grame de cannabis, plante în stare de vegetație, semințe și unt de cannabis au fost descoperite în urma unei percheziții, efectuate de polițiștii de combatere a criminalitații organizate și procurorii D.I.I.C.O.T. din Constanța. La data de 1 februarie a.c., polițiștii Brigazii…

- Poliitii de frontier din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Galai &ndashrutier împreun cu inspectorii vamali au descoperit mii de igarete de contraband pe care un cetean ucrainean încerca s le introduc ilegal în ar ascunse în capitonajul portbagajului autoturismului pe care...

- Polițiștii orașului Lipova au depistat ieri, un barbat care comercializa tigarete de contrabanda. Polițiștii au depistat la Slatina de Mureș, un barbat de 72 de ani, in timp ce oferea spre vanzare din propria-i locuința, 1.320 fire țigarete netimbrate, susceptibile ca ar fi provenit din contrabanda.…

- Polițiștii orașului Lipova, impreuna cu cei ai Secției nr. 8 Rurala Savarșin, au desfașurat, ieri, o acțiune pe raza localitații și a secției de poliție, in vederea prevenirii comerțului cu produse accizabile și comerțului ilicit, precum și pentru prevenirea faptelor antisociale și a indisciplinei in…

- Polițiștii din Buzau și alte 10 județe desfașoara, miercuri, 30 de perchezitii si pun în aplicare 3 mandate de aducere, într-un dosar privind savârsirea de infractiuni la regimul proprietatii intelectuale, cu un prejudiciu de aproximativ 1.000.000 de lei.”La data…

- Politistii efectueaza 30 de perchezitii in Timis si in alte zece judete, intr-un dosar privind savarsirea de infractiuni la regimul proprietatii intelectuale, cu un prejudiciu de aproximativ 1.000.000 de lei. Cele 30 de perchezitii au loc in Timis, Bucuresti, Galati, Braila, Ilfov, Constanta, Tulcea,…

- Politistii din Buzau efectueaza 30 de perchezitii in mai multe judete si in Capitala si pun in aplicare trei mandate de aducere, intr-un dosar privind savarsirea de infractiuni la regimul proprietatii intelectuale, cu un prejudiciu de aproximativ 1.000.000 de lei. "La data de 31 ianuarie, politistii…

- Percheziții in București și in zece judete intr-un caz privind importul de electrozi sub denumirea unei marci cunoscute, instrumentate de polițiștii din Buzau. Vizați de ancheta sunt doi chinezi cu domiciliul in București și un galațean care ar fi importat electrozi din China și Croația, sub denumirea…

- 565 sticle cu bauturi alcoolice au fost ridicate de polițiștii de frontiera din Direcția regionala NORD, in urma descinderilor la domiciliile persoanelor suspectate de producerea, pastrarea și comercializarea ilegala a produselor alcoolice.

- Poliitii de frontier din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Galai &ndashrutier împreun cu inspectorii vamali au descoperit mii de igarete de provenien Republica Moldova pe care un cetean român încerca s le introduc ilegal în ar ascunse în bordul capitonajul plafonului…

- Poliitii de frontier din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Galai &ndashrutier împreun cu inspectorii vamali au descoperit aproximativ 6.000 de igarete de provenien Ucraina pe care un cetean român încerca s le introduc ilegal în ar ascunse în capitonajul mijlocului de…

- In Punctul de Trecere a Frontierei Albita, echipa comuna de control a descoperit 4.360 tigarete de provenienta R. Moldova, pe care doi cetațeni romani incercau sa le introduca in tara, ascunse in bagajele personale. In cursul zilei de ieri, in Punctul de Trecere a Frontierei Albita/ I.T.P.F. Iași,…

- Poliitii de frontier din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Sculeni împreun cu inspectorii vamali au descoperit peste 4700 de igarete ascunse întrun loca special amenajat în rezervorul unui autoturism.În data de 20 ianuarie a.c. în Punctul de Trecere a Frontierei…

- Polițiștii de frontiera din cadrul I.T.P.F. Sighetu Marmației au descoperit și confiscat, in ultimele 24 de ore, peste 11.700 pachete cu țigari de proveniența ucraineana, in valoare de 137.400 lei. In urma acțiunilor, un cetațean roman este cercetat pentru savarșirea infracțiunii de contrabanda, iar…

- Polițiștii de frontiera maramureșeni au descoperit și confiscat, in ultimele 24 de ore, aproximativ 14.500 pachete țigari de proveniența ucraineana, in valoare de 169.700 lei. In urma acțiunilor, un cetațean roman este cercetat pentru savarșirea infracțiunii de contrabanda, iar un autovehicul in valoare…

- Sambata, in jurul orei 17, in timpul executarii atribuțiilor de serviciu pe strada Cometului din Ploiești, o patrula mixta de siguranța publica din cadrul Secției nr. 1 a observat o femeie, avand un comportament suspect, care a urcat intr-un taxi. S-a procedat la urmarirea autoturismului,…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Sculeni - I.T.P.F. Iasi au descoperit, ascunse in parasolarul unui microbuz, doua carti de identitate cu insemnele autoritatilor romane, ce s-au dovedit a fi false.

- Aproape 150 de perchezitii au fost facute de politisti in aceasta saptamana in dosare privind infractiuni economice, in urma carora au fost ridicate bunuri in valoare totala de 775.000 de lei.