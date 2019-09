Stiri pe aceeasi tema

- Durere fara margini, un cadavru aflat in moarte clinica, plans cu lacrimi amare de oamenii dragi, și posibilitatea de a salva o viața sau mai multe. In spitalele din Romania, familiile victimelor care se sting in mod tragic poarta discuții uluitoare cu medicii care incearca sa pastreze echilibrul intre…

- O femeie in varsta de 45 de ani, asistenta la Spitalul Sfantul Spiridon din Iași, a murit dupa ce a ieșit din schimbul trei de la serviciu. Femeia era asistenta la Clinica de Ortopedie a Spitalului Sfantul Spiridon din Iași. Sambata, dupa ce a ieșit din rtura, femeii i s-a facut rau in autobuzul cu…

- Un barbat de 72 de ani din judetul Vaslui, care solicitase ajutor la 112, a murit in holul casei in timp ce echipajul de la Ambulanta statea la poarta de frica unor cainilor care latrau in curte.

- O femeie de 82 de ani din Deva, județul Hunedoara, a murit in aceasta dupa-amiaza dupa ce a cazut in gol de la etajul patru al unui bloc de locuinte situat la periferia orașului. "In jurul orei 12.00, in Deva, micro 15, Aleea Streiului, un echipaj SAJ este solicitat sa intervina in cazul unei femei…

- O femeie de 35 de ani a murit, in timpul nopții de marți spre miercuri, la Spitalul Județean din Focșani, la puțin timp dupa ce a nascut, familia acuzand medicii ca nu au vrut sa ii faca femeii operație de cezariana. Mai multe anchete sunt in desfașurare, transmite Mediafax.Incidentul s-a…

- Trei persoane care se deplasau pe jos, in zona unui pasaj rutier din localitatea Ciurea, judetul Iasi, au fost lovite de tren, marti seara, iar o femeie si un barbat au murit. O femeie de aproximativ 40 de ani a fost ranita, fiind preluata de echipajele medicale.