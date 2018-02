Stiri pe aceeasi tema

- Un baiat de 16 ani a fost injunghiat intr-un autobuz care traversa zona Pacurari, intre stațiile Moara de Foc și Petru Poni.Adolescentul manca semințe, iar un barbat de 43 de ani s-a apropiat de el și i-a infipt un cuțit in piept.

- Un pusti in varsta de 15 ani din cartierul Pacuret a fost injunghiat cu un cutit in piept pentru ca scuipa seminte intr-un mijloc de transport in comun. Faptul a avut loc in jurul orei 18 intre statiile Moara de Foc si Petru Poni din Pacurari. Tanarul se afla cu un grup mai mare de copii. La un moment…

- Un baiat de 16 ani a ajuns la spital, duminica seara, dupa ce a fost injunghiat in piept, intr-un autobuz aflat in mers in municipiul Iasi, agresorul fiind deranjat ca tanarul manca seminte in mijlocul de transport, potrivit news.ro.Tanarul a fost dus la spital, iar starea lui este stabila.…

- Incidentul a avut loc in zona statiei Petru Poni, intr-un autobuz care circula in Iasi."In urma unui conflict spontan, un barbat a injunghiat un tanar de 16 ani. Imediat, soferul autobuzului a blocat usile de acces si a sunat la numarul unic pentru apeluri de urgenta 112. La fata locului…

- O noua investiție in Topoloveni! Copiii de azi, viitorul nostru de maine! Acesta este și principiul primarului Gheorghița Boțarca care marcheaza o noua investiție pentru copiii din Topoloveni. Astfel, un nou obiectiv de investiție a primit finanțare prin intermediul Programului Național de Dezvoltare…

- Un copil de 9 ani, aflat in coma, a fost externat. Medicii au fost nevoiți sa le ceara parinților spitalizarea, deși baiatul era in stare foarte grava. Tatal e hotarat sa-și caute dreptatea in justiție. Copilul continua sa fie ingrijit acasa și nu in spital. UPDATE 11:17. Ancheta la spitalul din Oradea,…

- Un barbat de 28 de ani din Branistea a fost retinut, dupa ce a intrat in casa iubitei, a amenintat-o si a obligat-o sa mearga la el acasa. Conform unor surse judiciare, cel in cauza este fostul iubit al fetei din Titu, injunghiata pe 23 ianuarie intr-un coafor din oras, cel cu care tanara…

- Zeci de psihiatri, psihologi si pediatri i-au cerut companiei Facebook sa renunte la aplicatia Messenger Kids. Aceasta poate fi folosita de copii cu varste de cel putin 6 ani. Potrivit unei scrisori semnata de mai multi experti, compania exploateaza un grup vulnerabil de oameni, care nu este pregatit…

- Un copil din Vaslui a fost impușcat in timpul unei partide vanatoare Foto: pixabay.com Un copil de 13 ani, din judetul Vaslui, a fost grav ranit în timpul unei partide de vânatoare care se desfasura în apropierea orasului Murgeni. Parintii acestuia au spus ca minorul…

- Un copil in varsta de 13 ani a fost impuscat la vanatoare și a fost transportat de urgența la spital. Polițiștii fac cercetari la fața locului pentru a stabili in ce imprejurari a avut loc incidentul. Copilul a fost impușcat in picior, sambata, pe un fond de vanatoare din zona orasului Murgeni. El a…

- UPDATE: Starea copilului este stabila iar acesta este constient. Diagnosticul complet, prezentat de medici, este fractura de femur, treimea stanga inferioara, produsa prin impuscare. Dupa ce a fost stabilizat la ATI Reanimare de la Spitalul din Barlad, acesta a fost trimis, in uma cu cateva momente,…

- Un copil in varsta de 13 ani a fost impuscat in picior, sambata, pe un fond de vanatoare din apropierea orasului Murgeni, județul Vaslui. Politistia face cercetari la fata locului pentru a stabili in ce imprejurari a avut loc accidentul. Baiatul a fost transportat de urgenta la Spitalul “Elena Beldiman”…

- Un copil in varsta de 13 ani a fost impuscat in picior, sambata, pe un fond de vanatoare din zona orasului Murgeni, informeaza Agerpres.ro. Politistii au deschis o ancheta pentru a stabili in ce imprejurari a avut loc incidentul. Baiatul a fost transportat de urgenta la Spitalul Elena Beldiman din Barlad,…

- Un copil in varsta de 2 ani din localitatea vasluiana Pungesti a ajuns in cursul nopții la Spitalul de Arși din capitala. Baiatul a cazut in balia cu apa fierbinte si s-a oparit pe aproape jumatate din corp. Mama sa ii pregatise baia, dar intr-o clipa de neatenție copilul a cazut in apa și a suferit…

- Germania a primit sute de mii de refugiați, din 2015 încoace, stârnind furia unora dintre localnici. Un oraș din estul Germaniei a impus o interdicție temporara asupra noilor refugiați, într-un efort de a stopa incidentele violente, al caror numar a tot crescut în…

- Un barbat in varsta de 27 de ani, din comuna Baia, a fost pus sub acuzare de politisti si de procurori pentru o fapta grava legata de sechestrarea si lipsirea de libertate a unui minor in varsta de 14 ani. Totul a plecat de la o banala altercatie intre copii, pe care adultul a vrut ulterior sa o ...

- Una dintre tinerele care a supravietuit impactului violent, iar acum se zbate intre viata si moarte, starea ei fiind critica, si-a pierdut in accidentul de langa Anenii Noi sotul si fiica de doar un an si 5 luni, scrie protv.md Detalii cutremuratoare ies la iveala dupa tragicul accident…

- Sanatatea se va afla, in anul abia inceput, in fruntea prioritaților Consiliului Județean Timiș. Se urmarește, in primul rand, obținerea de fonduri europene nerambursabile pentru imbunatațirea infrastructurii din domeniului sanitar, fiind deja depus proiectul de construire a unei maternitați noi, prin…

- Centrul de divertisment ofera peste 18 atracții dedicate intregii familii, precum și un Food Court unde vizitatorii pot savura o varietate de preparate delicioase. Accesul adulților și al copiilor cu varsta mai mare de 15 ani este posibil prin intermediul cardului Superland, ce se emite cu ocazia primei…

- Un adolescent din satul Malinovscoe, raionul Rascani, s-a ales cu un traumatism la degetul mare de la mana, dupa ce a tras dintr-o arma pneumatica.Baiatul a fost transportat imediat la spital, iar in prezent starea de sanatate este in afara oricarui pericol.

- Copiii care au avut nevoie de ingrijiri de specialitate acuzau in primul rand dureri abdominale, convulsii febrile, dar si traume suferite in urma accidentelor rutiere. Un astfel de caz a fost inregistrat sambata seara, cand doi copii in varsta de patru, respectiv sase ani au fost raniti grav in urma…

- Mama copiilor agresați in lift de un necunoscut, a povestit ce au relatat micuții despre incidentul din Drumul Taberei. Copiii sunt speriați și au explicat de ce nu au reacționat, baiatul crezand ca viața surorii sale este in pericol, dupa ce fata a fost ținuta pe pervazul blocului, la etajul 8."O…

- In scurt timp la Spitalul de Copii Luis Țurcanu din Timișoara mciii paciernți vor fi operați cu cel mai performant robot medical existent. Acesta a fost achiziționat la finele anului trecut, iar spaecialiștii care il fost folosis-au instruit in Israel.

- Un adolescent de 16 ani din Harsova a fost injunghiat in aceasta dupa amiaza de un alt barbat din localitate. Un echipaj al Serviciului de ambulanta l a preluat pe tanarul care avea leziuni in regiunea abdominala si l a transportat la Spitalul Judetean. Baiatul era constient in momentul preluarii de…

- Un barbat in varsta de 52 ani a murit, miercuri la pranz, in Spitalul Județean de Urgența Craiova, dupa ce un container metalic a cazut pe el. Incidentul a avut loc intr-un supermarket din municipiu, unde victima mersese la cumparaturi. „Din primele verificari se pare ca incidentul a avut loc timp ce…

- O fetița, in varsta de 11 ani, din municipiul Slatina, a ajuns la Spitalul Municipal, dupa ce in seara de Ajun a fost atacata de pisica bunicului ei. Incidentul a avut loc in timp ce copilul dormea, rudele acesteia solicitand ajutorul Poliției Locale Slatina. La o jumatate de ora dupa miezul nopții…

- Un tanar de 17 ani din municipiul București a fost injunghiat de un barbat chiar in scara blocului. Incidentul a avut loc in sectorul 6 al Capitalei iar potrivit polițiștilor, atacatorul, un barbat de 44 de ani, a fost reținut. Un tanar de 17 ani din municipiul București a fost injunghiat in scara blocului,…

- Gest foarte frumos facut de un grup de tineri din București și, in același timp, o surpriza extrem de placuta pentru reprezentanții Spitalului Municipal Campina. Opt tineri ingineri, colegi de serviciu la o firma privata din București, au venit in week-end la Campina incarcați cu jucarii pentru camera…

- Un barbat a fost adus in soc hemoragic cu elicopterul SMURD la un spital din Iasi, cel care a sunat la 112 fiind chiar atacatorul care a spus ca ar fi aplicat 20 de lovituri de cutit.Incidentul s-a petrecut, luni, la un bar din localitatea ieseana Coarnele Caprei, dupa un scandal iscat intre…

- Este unul dintre cele mai mari staruri, cu o viața tumultuoasa și 8 copii cu 5 femei diferite. Rockerul de la The Rolling Stones este un cuceritor chiar și la varsta de 74 de ani. A fost casatorit o singura data cu Bianca Jagger, iar de la divorțul de aceasta din 1997 tot schimba partenerele de viața…

- Copiii au nevoie de somn pentru a se dezvolta armonios. Studiile arata ca cei care nu dorm suficient pot avea probleme comportamentale si de învatare care le afecteaza viata pentru totdeauna. Pentru copii, este deosebit de important somnul, spun specialistii de la Harvard, pentru…

- • Declarație inculpat: ,,Am vrut sa vad cum e sa omori un om” Gorjeanul in varsta de 22 de ani care a vrut, la finalul lunii octombrie, sa ucida un taximetrist la Timișoara, ramane in arest preventiv, o instanța a Tribunalului Timiș decizand, luna trecuta, ca inculpatul trebuie sa stea tot…

- Copiii si sugarii care vor ajunge la Spitalul Judetean de Urgenta ”Dr. Constantin Opris Baia Mare” vor beneficia, incepand de astazi, de un nou aparat. Este vorba despre un analizor de gaze sangvine si oximetrie, achizitionat ca urmare a campaniei Cora „Luna inimilor deschise” – editia 2017. Noul aparat…

- Copiii si sugarii care vor ajunge la Spitalul Judetean de Urgenta ”Dr. Constantin Opris Baia Mare” vor beneficia, incepand de astazi, de un nou aparat. Este vorba despre un analizor de gaze sangvine si oximetrie, achizitionat ca urmare a campaniei Cora „Luna inimilor deschise” – editia 2017. Noul aparat…

- Alexandru Hutuleac a fost retinut si este acuzat de tentativa de omor. El l-a atacat cu sabia pe primul politist care i-a intrat in casa, in timpul descinderilor facute intr-un dosar in care barbatul era suspectat ca face trafic de droguri. Ofiterul din trupele speciale nu purta casca, desi aceasta…

- UPDATE ORA 11.59 Elicopterul SMURD cu polițistul ranit in timpul unei acțiuni la Suceava a aterizat pe Heliportul de la Spitalul de Pediatrie "Sfanta Maria"din Iași, barbatul fiind preluat de un echipaj de pe Terapie Intensiva Mobila aparținand SMURD. El va fi transportat la Spitalul…

- Un copil de doi ani a fost adus in stare grava la Spitalul de Pediatrie ‘Sfanta Maria’ din Iasi, dupa ce a cazut de la etajul trei al unui bloc de garsoniere de la marginea orasului. Purtatorul de cuvant al Serviciului Judetean de Ambulanta Iasi, Nicolai Pralea, a declarat ca un vecin a sunat la serviciul…

- O fetița în vârsta de doi ani a fost adus miercuri seara în stare grava la Spitalul de pediatrie " Sfânta Maria" din Iași, dupa ce a cazut de la etajul trei al unui bloc de garsoniere de la marginea orașului.

- Incidentul s-a petrecut miercuri seara, pe bulevardul Chimiei din municipiul Iasi, cand fetita a cazut de le etajul trei al blocului unde locuia impreuna cu parintii. La fata locului a sosit un echipaj al Ambulantei Iasi, copilul fiind gasit in stare de inconstienta. "Echipajul medical a gasit…

- O tanara de 23 de ani, internata la Spitalul de Boli Infectioase din Iasi, impreuna cu bebelusul de 7 luni, bolnav de rujeola, a fost injunghiata chiar in salonul din unitatea medicala. Incidentul s-a petrecut ieri dimineata, iar cel care a comis fapta este fostul concubin al femeii. Potrivit politistilor,…

- Incidentul a avut loc miercuri dupa-amiaza, in jurul orei 14,30, pe terenul de sport al Liceului Tehnologic nr. 1 din Alexandria. Potrivit reprezentanților Poliției, un elev de 18 ani a fost injunghiat de tatal unui alte elev in varsta de 14 ani cu care avusese anterior un schimb de replici și o…

- Incident incredibil petrecut pe terenul de sport al unei scoli din Alexandria, judetul Teleorman. Un elev de clasa a IX-a si-a sunat tatal spunand ca un alt elev, din clasa a XII-a l-ar fi agresat. Parintele si-a iesit din fire auzind ca baiatul sau a fost agresat la scoala si a ales sa isi faca…

- Parintii unui minor de 10 ani au solicitati interventia Politiei Capitalei, dupa ce copilul acestora ar fi devenit victima a doi hoti de buzunare. Incidentul a avut loc pe o strada din sectorul Buiucani al Capitalei.

- O femeie in varsta de 53 de ani din Aiud, cu antecedente penale, a fost retinuta si va fi propusa pentru arestare preventiva, dupa ce l-a injunghiat pe un barbat cu care consumase alcool. Incidentul s-a petrecut duminica seara, in apartamentul femeii, din municipiu. Cazul a ajuns in atentia Parchetului…

- Femeia, care în vara acestui an a încercat sa-si omoare proprii copiii, va comparea în fața magistraților. Procurorii au expediat în judecata cauza penala de învinuire a acesteia, transmite MOLDPRES. Potrivit Procuraturii Generale, cazul a avut loc în…