10 decembrie 1989… Liderii „Frontului Popular Roman” din Iași multiplica și impraștie fluturași in care „cheama lumea”, pe 14 decembrie, la un miting anticeaușist… 14 decembrie 1989… La Iași, in „Piața Unirii”, are loc o „tentativa de revolta populara” inabușita, in fașa, de Miliție și Securitate. „Au participat” cateva sute de persoane, liderii „FPR” fiind arestați. Scriitorul Cassian Maria Spiridon a fost torturat de Procuratura pana pe 18 decembrie (dupa acea data, imbracat in zeghe și incarcerat). Daca istoricul Alex Mihai Stoenescu susține (raspicat) faptul ca: „Data corecta cand putem vorbi…