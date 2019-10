Stiri pe aceeasi tema

- Specialistii Administratiei Nationale de Meteoorlogie (ANM) sustin ca a fost cea mai calduroasa luna octombrie din ultimii 53 de ani. Astfel, temperaturile ridicate favorizeaza aducerea vortexului polar inspre regiunile sudice."Luna octombrie, de la inceput si pana in prezent, inregistreaza…

- Iarna ce sta sa vina sa aduca ninsori abundente si ger. Specialistii Administratiei Nationale de Meteoorlogie (ANM) sustin ca a fost cea mai calduroasa luna octombrie din ultimii 53 de ani.

- Dupa toamna cu temperaturi de vara, meteorologii vin cu vesti care ne dau frisoane: este posibil ca iarna ce sta sa vina sa aduca ninsori abundente si ger. Specialistii Administratiei Nationale de Meteoorlogie(ANM) sustin ca a fost cea mai calduroasa luna octombrie din ultimii 53 de ani. Astfel, temperaturile…

- Caldura și temperaturile de vara se vor menține pana la finalul saptamanii, urmand ca apoi vremea sa se schimbe radical. Iarna se instaleaza in toata Romania și prognoza meteo va aduce frig, ploi, lapovița și ninsori.

- Meteorologii au anuntat ca urmeaza cea mai grea iarna din ultimii 30 de ani in Europa, iar Romania va fi afectata si ea. Vor fi ninsori abundente, ger si viscol. Meteorologii europeni vorbesc despre faptul ca vom avea parte de o iarna aspra, din cauza vortexului polar. Vremea rea se va instala inca…

- Pretul gazelor din Romania va continua sa fie mai mare decat cel de pe pietele europene si in iarna ce sta sa vina, dupa cum atrag atenția experții in domeniul gazelor. Principalul risc pentru iarna 2019-2020 pe piata gazelor din Romania este cel politic, cauzat de degringolada creata de OUG 114, dar…

- Selecționerul Cosmin Contra e mulțumit de modul in care Romania a aratat in startul partidei cu Malta, scor 1-0, și are doi remarcați, pe Mihai Bordeianu și Adrian Rus. „N-am stralucit a doua repriza. Cred ca primele 20 de minute am avut doua ocazii clare și un gol valabil, care a fost anulat pe motiv…

- Productia industriala a scazut cu 1,6% in zona euro si cu 1,5% in Uniunea Europeana, in iunie comparativ cu luna precedenta, arata datele publicate miercuri de Oficiul European de Statistica (Eurostat), potrivit Agerpres.Citește și: Vești pentru bucureșteni! Cum va funcționa tramvaiul 41…