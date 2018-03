Stiri pe aceeasi tema

- Vremea se va schimba radical in perioada 18 – 22 martie. In intreaga țara vor fi precipitatii sub forma de ploaie, lapovita si ninsoare. Poliția a facut un apel la șoferi sa circule cu atenție sporita și sa evite viteza. „Ploaia, lapovita, ninsoare si vantul ingreuneaza circulatia rutiera. De aceea,…

- Vremea se va raci accentuat in Capitala iar maxima termica nu va depasi sase grade Celsius, anunta Administratia Nationala de Meteorologie (ANM). Potrivit meteorologilor, se vor semnala precipitatii sub forma de ploaie, lapovita si ninsoare, in perioada 17 - 19 martie 2018.

- Vremea se va raci accentuat in Bucuresti, maxima termica nu va depasi 6 grade Celsius, iar precipitatiile sub forma de ploaie, lapovita si ninsoare vor persista in urmatoarele zile, reiese din prognoza meteo pentru Bucuresti, in perioada 17 - 19 martie 2018, publicata de Administratia Nationala de Meteorologie...

- Vremea se va schimba radical in urmatoarele zile, potrivit ANM, care a emis trei avertizari de tip cod galben de ninsori si vreme rea valabile pentru urmatoarele zile, scrie Ziare.com. 0 0 0 0 0 0

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis doua avertizari de cod galben de ploi insemnate cantitativ, lapovita si ninsori, de sambata, ora 14.00, pana duminica la ora 23.00. Vremea se va mentine deosebit de rece pentru aceasta perioada pana spre sfarsitul saptamanii viitoare, atentioneaza meteorologii.…

- Astazi, in toata țara va ploua. Vantul va bate slab din nord-vest. La Briceni și Soroca termometrele vor inregistra cinci grade si tot atatea vor fi si la Balti. La Orhei vor fi sase grade Celsius. La Tiraspol se asteapta opt garade, iar la Leova cu un grad mai mult.

- Vine o saptamana cu aproape toate fenomenele meteo specifice zilelor de primavara. Iarna nu mai are cale de intoarcere, deși mai incearca odata la sfarșitul saptamanii. Luni e posibil sa avem parte și de prima furtuna din acest an. Prognoza meteo anunța ploi și furtuni, in primele doua zile a saptamanii,…

- Prognoza meteo 9 februarie. De la geci de iarna, trecem la tricouri! Și astazi, vremea se va menține calda și frumoasa. Se vor inregistra ridicate pentru aceasta perioada. Cerul va fi variabil, cu unele innorari in prima parte a zilei. Vantul va sufla slab si moderat. Prognoza meteo 9 februarie.…

- Conform estimarilor meteo de ultim moment, Capitala va fi lovita, și in zilele ce urmeaza, de un val de ger, precum și de precipitații sub forma de lapovița și ninsoare. De asemenea, ANM a transmis ca se vor inregistra temperaturi extrm de scazute, ce pot ajunge pana la -15 grade.

- Vremea a fost deosebit de rece, geroasa dimineața și noaptea. Cerul a fost variabil, temporar noros. Vantul a suflat slab, la moderat. Temperaturile maxime, in cursul zilei au avut valori cuprinse intre -5 grade Celsius (Targu Lapuș, Ocna Șugatag) și -3 grade Celsius ( Baia Mare și Sighetu Marmației).…

- Vremea va fi geroasa dimineața și noaptea, la inceput cu precadere in jumatatea de nord, apoi și in restul teritoriului, iar intensificarile temporare ale vantului vor amplifica senzația...

- Fenomenele meteo din ultima perioada pot afecta siguranta circulatiei rutiere, politia recomanda atat conducatorilor de vehicule, cat si pietonilor sa manifeste prudenta in trafic și sa respecte regulile de circulatie. Adoptați o maniera prudenta de conducere si adaptați permanent viteza de rulare la…

- Bucureștenii au parte de mai multe zile geroase, in care sunt așteptate și ninsori viscolite. ANM a anunțat acum prognoza meteo pentru București pentru perioada 25 februarie – 1 martie. In aceasta perioada, Capitala se va afla sub cod portocaliu de ninsori și viscol , precum și sub avertizare de ger…

- Termometrele vor arata chiar si -20 de grade, iar innorarile accentuate vor persista si se vor semnala precipitatii pe arii extinse, conform prognozei meteo pentru sambata și duminica data publicitații de ANM. Cerul va fi variabil sambata in vest si nord-vest, iar in restul teritoriului innorarile accentuate…

- Vremea va intra intr-un proces de racire accentuata, in cea mai mare parte a țarii. Meteorologii sustin ca incepind de vineri temperatura medie diurna a aerului va fi cuprinsa intre -15…3°C. Vremea va fi in general inchisa. Pe parcursul zilei pe arii restranse, la munte, in nord și in nord-est și cu…

- Doar un pic ne fenteaza iarna , așa, sa ne dea impresia ca vrea sa plece… La inceputul saptamanii viitoare vremea se mai incalzeste puțin iar soarele va miji ușor, dandu-ne speranța ca vom scapa de iarna. Dar, la sfarșitul saptamanii frigul se intoarce cu minime de – 15 grade la Abrud și Arieșeni. Maximele…

- Cel putin noua copaci s-au rupt in municipiul Focsani in aceasta noapte din cauza ninsorii si a lapovitei, crengile rupte nu au facut victime, dar au avariat cinci masini, potrivit datelor comunicate de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Vrancea, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Vremea va fi in general inchisa in zonele joase de relief din sudul si partial din centrul tarii, unde nebulozitatea stratiforma va fi persistenta in mare parte a intervalului, iar la inceputul zilei si noaptea local, in special in Campia Romana, va fi ceata, asociata cu burnita, informeaza ANM. SAMBATA…

- Avand in vedere condițiile meteo nefavorabile din aceste zile, polițiștii salajeni recomanda, atat conducatorilor auto, bicicliștilor cat si pietonilor, sa manifeste atenție și prudenta in trafic, respect fața de ceilalți participanți la trafic, respectarea regulamentului rutier. Inainte de a porni…

- Vremea a fost apropiata de normalul tehnic al perioadei. Cerul a fost temporar noros, iar in cursul zilei, pe arii extinse, au cazut precipitații sub forma de ninsoare. Cantitatea maxima de precipitații inregistrata a fost de 3 6/mp, la Suciu de Sus. Vantul a suflat slab, la moderat, cu intensificari…

- Valorile termice vor continua sa scada si se vor situa in jurul normelor perioadei, in cea mai mare parte a țarii, informeaza ANM. LUNI Cerul va avea innorari temporare si doar pe arii restranse vor fi precipitatii slabe, predominant sub forma de ninsoare, indeosebi in nord, centru si la munte. Vantul…

- in Bucuresti, cerul va fi in mare parte senin, dar va fi ”soare cu dinti”. Minima zilei va fi de -3 grade Celsius, iar maxima de 7 grade Celsius. Vantul va sufla slab, cu 14 km/h. Desi nu vor fi precipitatii, nivelul de umiditate va fi ridicat, de 70%. In zona montana precipitatiile mixte vor favoriza…

- Inceputul lunii februarie a venit cu vreme buna, insa aceasta nu ține mult. Daca vineri a fost cald și soare, cu 11 grade dupa-amiaza la Gherla, zilele urmatoare se schimba foaia. Meteorologii spun ca incepand de vineri seara, vantul va bate tot mai cu putere. Un front ploios va matura intreaga țara…

- Vremea se afla intr-un proces de incalzire accentuata in toata tara, iar marti temperaturile pot urca in sud pana la 16 grade. Duminica, vremea va continua sa se incalzeasca. Cerul va fi variabil, cu innorari in vestul, centrul si nordul tarii, unde pe arii restranse, indeosebi in cursul noptii, vor…

- Vremea se va mentine rece in zonele joase din jumatatea de sud-est a tarii, unde dimineata si noaptea vor fi local geroase, in timp ce in restul teritoriului valorile termice vor continua sa creasca, astfel ca cele diurne se vor situa cu mult peste normalul datei, informeaza ANM.

- PROGNOZA METEO 23 ianuarie, ORA 20 - 24 ianuarie, ORA 08 IN TARA Vremea va fi rece pentru aceasta data, chiar geroasa spre sfarșitul nopții in cea mai mare parte a Transilvaniei și a Moldovei, iar izolat și in restul teritoriului. Temperaturile minime se vor situa intre -16 și -6 grade, mai scazute…

- PROGNOZA METEO pentru 22 si 23 ianuarie indica faptul ca vremea se va mentine rece si vor avea loc ninsori in cea mai mare parte a tarii. ANM a dat publicitații prognoza meteo pentru 22 si 23 ianuarie, zile in care cerul va avea innorari si vor fi mai ales ninsori, cu precadere in prima jumatate a zilei…

- Vremea rea se intoarce. Meteorologii anunta precipitatii moderate sub forma de lapovita si ninsoare cu intensificari ale vantului incepand de duminica de la ora 16.00 pana luni la ora 22.00.

- Meteorologii anunta ca vremea rea continua sa se extinda in intreaga tara. De sambata dupa-amiaza, aria precipitatiilor se va largi, initial fiind inregistrate ploi si lapovita, ulterior ninsori insotite de...

- Iarna grea loveste la sfarsitul acestei saptamani si sudul tarii, ferit pana acum de urgia naturii. Dupa temperaturi de primavara, chiar si cu 9 grade peste valorile normale, de duminica vine urgia. Ploaia se va transforma in lapovita si apoi ninsoare.

- PROGNOZA METEO. Accesele de frig si ninsori ale iernii par sa se termine, dupa ce de miercuri temperaturile vor incepe sa creasca, ajungand in timpul zilei de pana la 10 grade Celsius. PROGNOZA METEO LA NOAPTE. Vremea se va menține rece in majoritatea zonelor, geroasa in Maramureș, Transilvania,…

- De astazi, de la ora 20:00, pana miercuri, 17 ianuarie, la ora 20:00, este in vigoare o informare meteo de precipitații sub forma de ninsoare, lapovița și ploaie, polei, intensificari ale vantului și ninsori viscolite la munte. INFORMAREA ANM DE NINSORI ”In cursul nopții de luni spre…

- Vremea se va mentine rece in majoritatea zonelor, geroasa dimineata si noaptea in nord, nord-est si centru si local in dealurile sudice. LUNI Innorarile vor fi mai persistente in regiunile din sudul si sud-vestul tarii unde local si temporar vor fi ninsori slabe. In restul teritoriului cerul va fi variabil…

- Incepand de luni, temperaturile incep din nou, in mod surprinzator, sa creasca. Mercurul termometrelor va urca pana la 2 grade Celsius numai in regiunile vestice. Vantul va fi activ, iar fulgii de zapada vor mai aparea din cand in cand prin sudul si sud-vestul tarii.

- Vremea rece a pus stapanire pe intreg teritoriul tarii. Astazi cerul va fi variabil, fara precipitații esențiale. Vantul va sufla din nord-est slab.In nordul tarii maximele termice vor fi de -6..-3°C, in centrul Moldovei se vor inregistra -5..

- PROGNOZA METEO. LA NOAPTE, 13 – 14.01. Cerul va fi variabil in nord-vestul și centrul țarii și mai mult noros in rest. Pe arii restranse va ninge slab, iar in Banat și Crișana, la inceputul intervalului, precipitațiile vor fi și sub forma de lapovița sau ploaie. Vantul va avea intensificari temporare…

- Vremea in weekend: Vant si ninsoare in mai multe regiuni din tara. Scad temperaturile Potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie, care a emis o prognoza pentru zilele de sambata și duminica, vremea se va raci semnificativ, vantul se va intensifica, iar in unele zone, in special la munte, va ninge.…

- Daca în ultimele saptamâni ne-am bucurat de temperaturi de primavara, vremea schimba foaia. Potrivit meteorologilor din cadrul Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), de weekend-ul acesta vremea se racește și chiar sunt prognozate ninsori. Mâine, vremea se raci fața de intervalul…

- Vremea se raceste simtitor. Astazi cerul va fi variabil, fara precipitații esențiale. Izolat posibil va fi ceața slaba.Vantul va sufla din nord-est slab la moderat.In raioanele de nord mercurul din termometre va indica 0.. +3°C, in centrul tarii vor fi +1..

- Meteorologii ANM anunța ca in urmatoarele zile iarna va incepe sa iși intre in drepturi, iar temperaturile vor scadea și ne putem aștepta chiar și la ninsori. In aceasta noapte, cerul va fi variabil, cu nebulozitate stratiforma sau ceața pe arii restranse in zonele joase din sud și est și izolat in…

- Vremea va determinata astazi de influența unei zone de aer cu presiunea atmosferica normala. Se prevede cer variabil la noros, in unele regiuni vor cadea ploi slabe. Izolat se va forma ceața slaba. Vantul va sufla din sud-est cu trecere la nord-vest slab la moderat.

- Vremea se raceste usor in toata tara. Astazi vom avea parte de cer noros si ploi slabe in unele zone ale tarii. Izolat se va forma ceata slaba. Vantul va suflat din sud-est slab la moderat, pe alocuri cu intensificari.

- Maine se prevede cer noros, noaptea izolat ploi slabe, ziua temporar va ploua. Izolat va fi ceața slaba.Vantul va sufla din sud-est slab la moderat, izolat cu intensificari.In nordul Moldovei vor fi +6..+9°C, in centrul tarii se vor inregistra +7..

- Iarna adevarata loveste Romania de sarbatori. De Craciun si de Revelion vom avea parte de ninsori abundente in toate regiunile, mai putin in Bucuresti, insa fara temperaturi extrem de scazute.

- Pentru a va bucura pe deplin de bunurile cumparate in perioada premergatoare sarbatorilor de iarna, Politia Romana va ofera cateva recomandari pentru protectia dumneavoastra. Cand porniți la drum cu mijloace auto, inarmați-va cu rabdare. Valorile de trafic in apropierea sarbatorilor…

- Marți, 19 decembrie Vremea va fi ușor mai rece, marți, pentru aceasta perioada. Vor fi precipitații slabe, predominant sub forma de ninsoare in sudul țarii. [citeste si] Miercuri, 20 decembrie Cerul va fi temporar noros și vor fi ninsori slabe, pe arii restranse la munte…

- Temperaturile au scazut semnificativ, astfel ca in zonele cu vant puternic acestea au depasit cu mult pragul de inghet. PROGNOZA METEO MARTI Vremea va fi, in general, inchisa in cursul zilei, cand, vor mai fi precipitații slabe, dar pe arii restranse, predominant sub forma de ninsoare,…

- Potrivit meteorologilor, de duminica dupa-amiaza pana luni, la ora 15:00, va ninge in general moderat cantitativ in Carpatii Meridionali si de Curbura, unde se va depune strat nou de zapada, iar in estul Transilvaniei si in centrul si sudul Moldovei in dupa-amiaza zilei de duminica si in prima parte…