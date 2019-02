Stiri pe aceeasi tema

- Iarna loveste Romania! Ninsori, ger si vant puternic. Aceasta este prognoza meteorologilor petnru urmatoarele doua zile. Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis o alerta de ninsori si vreme rece, ce vizeaza majoritatea regiunilor.

- VREMEA. Administratia Nationala de Meteorologie a emis, vineri, o noua atentionare cod galben de ninsori, valabila pana sambata dupa-amiaza, in 26 de judete si in Municipiul Bucuresti, respectiv o informare de vant, ploi si polei in restul tarii, pana duminica dimineata. VREMEA. Conform prognozei,…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis joi avertizari nowcasting Cod portocaliu și cod Galben pentru mai multe zone din țara. In urmatoarele ore, se vor inregistra ninsori puternice și intensificari ale vantului, viscolind și troienind...

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare de COD GALBEN valabila in data de 14 ianuarie intre orele 02.00 – 14.00. In acest interval, meteorologii anunța ca in zona Munților Apuseni, in nordul Carpaților Orientali și local in zona inalta din vestul Carpaților Meridionali, va ninge…

- Urgia alba lovește Romania din nou, din aceasta noapte, cand intra in vigoare un cod galben de ninsori și viscol, emis de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) in urma cu puțin timp. Pana vineri, va ninge fara oprire, stratul depus va fi consistent, iar vantul va spulbera zapada.

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis o atentionare Cod galben de ninsori si viscol valabila luni, in zona montana inalta din 21 judete, si o informare meteo de vreme rea ce va afecta restul teritoriului, pana marti dimineata.

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, duminica, o noua atentionare Cod galben de ninsori si viscol valabila, luni, in zona montana inalta din 21 judete, precum, si o informare meteo de...

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis marti o atentionare Cod galben de ninsori si viscol, valabila in 17 judete din sudul si sud-estul tarii, inclusiv Capitala, dar si o informare de vreme de...