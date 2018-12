Iarna revine în forță! Autoritățile hunedorene în alertă! Meteorologii au anuntat ca, incepand de vineri seara si pana duminica seara, precipitatiile se vor extinde in cea mai mare parte a tarii, fiind asteptate ninsori abundente și viscol. Autoritațile hunedorene s-au mobilizat și au convocat Comitetul Județean pentru Situații de Urgența. „Zona montana din sudul județului Hunedoara se afla sub avertizare COD PORTOCALIU, in intervalul 15.12, ora 06:00 – 16.12, ora 12:00. Se preconizeaza ninsori abundente, strat semnificativ de zapada și viscol. In acest context, autoritațile judetene s-au alertat, fiind convocat in aceasta seara… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

