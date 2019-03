Stiri pe aceeasi tema

- Credeati ca a venit primavara? Gresit. Iarna da poate un ultim asalt in Romania. Meteorologii au emis, luni, o informare meteo de ploi, vant, lapovita si ninsori in aproape toata tara. Atentionarea intra in vigoare de luni seara pana marti la ora 12.00. Temperaturile scad cu 10-15 grade, si isi vor…

- Maria Ghiorghiu, cea mai celebra clarvazatoare din Romania anunța o boala cumplita. Aceasta boala duce la nebunie sau la moarte, potrivit previziunii Mariei Ghiorghiu. Anunțul clarvazatoarei a alertat intreaga țara!

- Tocmai cand credeam ca a venit primavara, vremea se schimba total și va face din nou ravagii. Temperaturile vor scadea dramatic, iar organismul va fi supus din nou la grele incercari, așa ca aveți mare grija. Vineri, vremea se va raci și va deveni vantoasa.

- Meteorologii prognozeaza adevarate socuri termice in urmatoarea perioada, astfel ca vremea se va inrautați in urmatoarele ore și va aduce vant puternic, iar de joi noapte revin ninsorile.

- Codul portocaliu de ninsori si viscol a fost un cosmar pentru soferii surprinsi pe drumuri. In Brasov, un autocar cu 26 de pasageri la bord s-a rasturnat intr-un sant. Din cauza zapezii, soferul nu a mai deosebit soseaua de camp.

- Iarna grea este si in Romania. In Targu Jiu, autoritatile si-au dat seama ca nu au suficiente utilaje pentru deszapezire.Recent, au organizat o licitatie, insa nicio firma nu a reactionat.

- Luna decembrie a adus, fara doar și poate, vreme blanda, insa cercetatorii american care sunt specializați in prezicerea evoluției vremii atrag atenția ca iarna va lovi in ianuarie și in februarie, in Europa.

- Primaria Capitalei a anunțat ca pe parcursul nopții s-a intervenit cu peste 360 de utilaje de deszapezire pe strazile din București și sambata dimineața traficul se desfașoara in condiții normale de iarna. Potrivit PMB, in cursul noptii, 367 utilaje si 425 de operatori au actionat pe toate arterele…