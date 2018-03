Stiri pe aceeasi tema

- La Gradina Zoologica, din cadrul Complexului Muzeal de Stiinte ale Naturii, brusca racire a vremii si reintoarcerea ninsorii a schimbat si obiceiurile animalelor. Asa se face ca leii africani, in mod normal total neobisnuiti cu zapada si ninsoarea, s-au adaptat la brusca schimbare a vremii. Nu stau…

- Adapostul maimutelor construit in anul 2015 la Gradina Zoologica din Galati, in valoare de 500.000 euro, zace nefolosit de atunci pentru ca nu s-au facut zone de demarcatie cu panouri, iar maimutele ar putea evada sau ar putea rani vizitatorii.

- Din aceasta seara, iarna se intoarce in toata tara. Va fi foarte frig, temperaturile vor scadea si cu 15 grade Celsius, iar meteorologii anunta ninsori si chiar viscol. Prima atentionare va fi in vigoare de la ora 18:00, pana maine dimineata. Precipitatiile se vor intensifica la inceput in vestul si…

- Reprezentantii unei asociatii pentru protectia animalelor au lansat, vineri, un apel catre cetateni sa ajute animalele din adapost pentru a nu suferi din cauza frigului si a lipsei hranei, dupa ce cinci caini batrani au murit in ultimele zile. Temperaturile scazute din ultima perioada au afectat…

- Cu toate ca acum ar fi trebuit sa apara deja primele semne ale primaverii, 1 martie i-a surprins pe clujeni îmbracați gros, încercând sa înfrunte temperaturi de -16 grade. Însa soarele puternic care a fost joi le-a dat un impuls de energie, astfel ca centrul orașului…

- E 1 martie, o zi in care teoretic ar fi trebuit sa vedem primele semne ale instalarii primaverii la care ne raportam daca ne uitam la luna din calendar. Practic, insa, in afara unui soare prietenos, toate celelalte elemente prezente in peisaj – in Capitala, cel putin – sunt specifice unei ierni veritabile.…

- In ciuda vremii, Raluca Stramaturaru și colegii ei s-au intors de la Jocurile Olimpice de iarna 2018. Delegația Romaniei, care a ne-a reprezentat la la PyeongChang, s-a intors marți acasa. ACTUALIZARE 14.00. In anonimat, s-a intors și al doilea val al delegației olimpice tricolore la Jocurile Olimpice…

- Animalele de la Gradina Zoologica din capitala vor primi mai multa hrana si apa calda in zilele geroase. Actiunile fac parte dintr-un set de masuri de protectie adoptate de administratia institutiei, comunica MOLDPRES. Solicitat de agentie, Eugeniu Matveev, director adjunct pe sectorul zooveterinar…

- In ciuda vremii, Raluca Stramaturaru și colegii ei s-au intors de la Jocurile Olimpice de iarna 2018. Delegația Romaniei, care a ne-a reprezentat la la PyeongChang, s-a intors marți acasa. In ciuda vremii nefavorabile din Ilfov, acolo unde se afla Aeroportul Henri Coanda – Otopeni, aeronava care i-a…

- Presedintele sud-coreean Moon Jae-in se va intalni sambata cu seful statului nord-coreean si cu sora numarului unu nord-coreean Kim Jong-un, cu ocazia Jocurilor Olimpice de Iarna, a anuntat joi presedintia sud-coreeana, relateaza AFP, conform news.ro.ALERTA – Cod GALBEN de ninsori abundente…

- Autoritatile locale au cerut celor 12 restaurante din PyeongChang care servesc carne de caine sa nu mai introduca acest tip de carne in meniurile lor, in schimbul unor subventii, dar numai doua locatii au acceptat, a precizat Lee Yong-bae, un responsabil al guvernului local."Am primit plangeri…

- ”Intampinarea Domnului, numita in unele parți cu un cuvant slavon și Stretenie, cade intotdeauna intr-a 2 faur. In aceasta zi, dupa credința și spusa romanilor din Moldova, se intampina iarna cu vara. Deci, daca in ziua de Intampinarea Domnului este cald și moloșag, atunci va fi vara calduroasa și imbelșugata;…

- Exista insa si o serie de credinte populare legate de ziua de 2 februarie care s-au pastrat, in special la sate, de-a lungul anilor. Ziua de 2 februarie este cunoscuta si ca Ziua Ursului, iar copiii erau unsi cu grasime de urs, pentru ca se credea ca, astfel, puterea animalului era transferata asupra…

- „Animalele filmate sunt tigri siberieni, care au fost nascuti in captivitate in Europa, deci perfect adaptati conditiilor climatice de pe acest continent. Mai mult decat atat, bunastarea animalelor aflate inca la Circul Metropolitan Bucuresti nu presupune doar mancare si apa, ci si activitate…

- Iarna apetitul fiecarui om se modifica. In zilele in care este foarte frig oamenilor le scade pofta de mancare. Potrivit doctorulzilei.ro, frigul este un "mare consumator de energie" din cauza caruia putem sa slabim sau sa ne ingrasam.

- Primaria Capitalei a decis sa sancționeze conducerea Circului Globus, dupa ce mai multe imagini cu animale salbatice ținute in frig au aparut pe rețelele de socializare. Tigri și un leu sunt adapostiți in cuști fara copertine. De asemenea, animalele ar fi trebuit sa ajunga la Gradina Zoologica, noteaza…

- Municipalitatea precizeaza, intr-un comunicat de presa transmis joi, ca animalele filmate sunt tigri siberieni nascuti in captivitate, care sunt adaptati conditiilor climatice din Europa, iar bunastarea animalelor care sunt inca la Circul Globus nu presupune doar mancare si apa, ci si activitate…

- Referitor la filmarea care circula in spatiul public si in care se pot vedea cateva animale in custi, in curtea Circului Metropolitan Bucuresti, Biroul de presa al Primariei Municipiului Bucuresti este insarcinat sa faca urmatoarele precizari: Animalele filmate sunt tigri siberieni, care au fost nascuti…

- In toiul iernii, vietuitoarele din paduri au parte de hrana speciala. In perioada rece a anului, mai cu seama dupa caderea zapezii, animalele isi gasesc mai greu de mancare, iar padurarii au grija sa le umple jgheabul cu fan, porumb sau tescovina de mere.

- Iarna nu-i ca vara, mai ales atunci cand vrei sa experimentezi temperaturi de peste 30 de grade, in timp ce in tara ninge si e ger. Iata cum a fost „vara” din miezul iernii pentru Cabral si sotia sa. Pentru toate exista o prima oara. Asa a fost si pentru Cabral si Andreea Ibacka, care au gustat in premiera…

- Conservatorii din Coreea de Sud nu au avut pic de ințelegere fața de participarea delegației lu Kim Jong-un la Jocurile Olimpice de Iarna care vor avea loc in februarie la Pyeongchang. Defilarea sub un „steag al unificarii” și participarea cu o echipa comuna la proba de hochei feminin i-a facut pe manifestanți…

- Daca noi ne putem proteja foarte usor iarna de temperaturile scazute, animalele au nevoie de ajutorul nostru. Cainii, in special, pot fi afectati de ger in timpul orelor petrecute in parc, iar urmarile nu sunt tocmai placute. Astfel, medicii ne recomanda ca atunci cand iesim cu animalele de companie…

- Lucratorii de la intretinerea autostrazilor si drumurilor nationale au actionat, in ultimele ore, cu 1.293 de autoutilaje si aproape 8.873 de tone de material antiderapant pentru asigurarea unui trafic rutier in conditii de siguranta in zonele aflate sub avertizarile emise de meteorologi, a anuntat…

- Zapada este din belsug, iar privelistea pare cu adevarat desprinsa dintr-un basm, spun turistii care ajung sa se bucure de iarna aici, pe domeniul schiabil Transalpina. La peste 1300 de m altitudine , profesionistii in sporturi de iarna se considera cu adevarat rasfatati. Stratul de zapada…

- Romani la Jocurile Olimpice de iarna 2018. Biatlonista Eva Tofalvi, ultima calificata. Va fi prezenta la a șasea ei Olimpiada. Eva Tofalvi, 39 de ani, a obtinut calificarea la Jocurile Olimpice de Iarna 2018 care se vor desfasura, intre 9-25 februarie, la PyeongChang (Coreea de Sud). Eva Tofalvi (39…

- Biatlonista romana Eva Tofalvi a anuntat, joi, pe contul sau de Facebook, ca a reusit sa se califice pentru a sasea oara la Jocurile Olimpice de iarna, dupa clasarea pe locul 43 in proba de sprint 7,5 km de la Anterselva (Italia). Tofalvi (39 ani), care a fost portdrapelul Romaniei la…

- Premierul interimar Mihai Fifor a anuntat, joi, la MAI, ca, din cauza conditiilor nefavorabile, s-a intervenit operativ pe tot parcursul noptii pentru ca traficul sa nu fie blocat. „S-a intervenit operativ pe tot parcursul noptii pentru ca traficul sa nu fie blocat. (...) Am solicitat tuturor colegilor…

- Peste 3.000 pompieri cu 2.100 de utilaje grele sunt pregatiti sa intervina in sprijinul populatiei si autoritatilor locale din judetele unde sunt prognozate fenomene meteorologice periculoase, in contextul avertizarilor de cod portocaliu si cod galben de vant puternic si ninsori abundente care vizeaza…

- Incalzirea locuintelor reprezinta peste 70% din intreaga energie consumata intr-o locuinta. Astfel, prin reducerea acesteia, dar fara a stopa incalzirea casei, nu numai ca facturile nu vor mai fi atat de costisitoare, dar se vor reduce si emisiile de carbon.

- S-a lasat mult asteptata si cumva, greu, chinuit, si-a facut aparitia. Prima zapada din acest sezon a cazut, marți, peste orasul Alba Iulia si s-a asternut cu repeziciune, spre incantarea tuturor, in special a celor mici. Zeci de copii, insotiti de parinti sau bunici, au iesit sa se bucure de primii…

- Meteorologii au emis, marti, o atentionare Cod galben de precipitatii mixte, polei si intensificari ale vantului, valabila pana miercuri seara, in 23 de judete din Banat, Transilvania si Oltenia, in timp ce o informare de vremea rea va fi in vigoare la nivelul intregii tari.

- TERMINATOR e mai aproape decat credem. Oamenii de stiinta avertizeaza asupra robotilor ucigasi Peste 100 de oameni de stiinta au trimis o scrisoare comuna Organizatiei Natiunilor Unite in care cer stoparea dezvoltarii asa-numitilor „roboti-ucigasi”, avertizand cu privirea la un conflict din ce…

- Un grandios concert incepe chiar in aceste clipe in Nisporeni. La Targul de Iarna, organizat in centrul orasului, artistii au facut ultimele repetitii, pentru ca locuitorii, dar si oaspetii sa aiba parte de un adevarat spectacol.

- Temperaturile scad cu repeziciune pe tot parcursul țarii. La primele ore ale dimineții, se inregistrau minus 13 grade la Intorsura Buzaului și minus 14 grade in Ceahlau, iar temperatura resimțita a coborat pana la minus 36 de grade. Sambata la ora 7 dimineața, se inregistrau minus 14 grade…

- Intr-o perioada a anului in care vremea friguroasa ar trebui sa tina de firesc, iar temperaturile s-ar cuveni sa fie scazute, in Banat s-a instapanit o neobisnuita primavara care a generat fenomene naturale spectaculoase. Nu departe de Timisoara, in satul Albina, apartinand de comuna Mosnita Noua, in…

- Pretul gazelor naturale pentru populatie va creste, incepand de miercuri, cu aproximativ 5,6% in medie, la nivel national, sustin reprezentantii Federatiei Companiilor de Utilitati din Energie (ACUE), in timp ce Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie (ANRE) a anuntat ca a decis majorarea pretului…

- Ministerul sud-coreean de Externe a precizat, marti, ca Seulul ia in calcul ridicarea temporara a unor sanctiuni impuse Coreei de Nord pentru a permite accesul nord-coreenilor la Olimpiada de iarna de la Pyeongchang ce va avea loc in luna februarie, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters.…

- Pretul gazelor pentru consumatorii casnici va fi majorat incepand cu 10 ianuarie 2018, astfel ca o factura medie va creste cu 4,8 lei pe an, potrivit unui comunicat remis luni de ANRE. Reprezentantii institutiei explica faptul ca, odata cu intrarea in vigoare a prevederilor OUG 64/2016, respectiv…

- In ciuda frigului, mii de vasluieni au participat, sambata, la slujbele de Boboteaza care au avut loc in lacașele de cult din intreg județul. La Catedrala Episcopala din Huși, slujba Sfintei Liturghii și cea de sfințire a a apei au fost oficiate de PS Ignatie, care i-a indemnat pe credincioși sa se…

- In plina iarna, temperaturile continua sa fie de primavara, cel puțin pana la sfarșitul acestei saptamani. Maximele in județul Alba vor fi de 9-10 grade Celsius. Temperaturile vor incepe sa scada treptata, iar pe finalul saptamanii vom avea minime de -13 grade in zonele montane ale orașului. Luni,…

- Boboteaza sau Botezul Domnului, sarbatoarea crestina din 6 ianuarie cunoscuta si sub denumirile "Aratarea Domnului" sau "Epifania", si ziua Sfantului Ioan, din 7 ianuarie, marcheaza sfarsitul sarbatorilor de iarna.

- Conform meteorologilor, iarna vine cu adevarat abia in luna februarie. Anutul a fost facut de Elena Mateescu, director ANM, care a mai precizat ca prima jumatate a lunii ianuarie va fi mai calda decat in mod normal. A

- Nu a dat gerul si nu a nins in Galati, dar la Gradina Zoologica deja se fac pregatiri intense pentru iarna. Toate animalele si pasarile au primit paie din plin in culcusuri, ca sa nu sufere din cauza frigului. Caprioare, ratoni, iepuri sau gaste stau confortabil in culcusuri groase. Leii sunt mai privilegiati.…

- Iarna ramine a fi doar in calendar. Potrivit prognozei meteo in urmatoarele șapte zile ne vom bucura de temperaturi cu plus. Astfel, astazi, 25 decembrie, maxima termica va fi de 9 grade in sudul țarii și de 6 in Nord. In urmatoarele zile, sinopticienii ne promit in continuare vreme calda. Astfel, marți,…

- Am crescut cu concepția ca Sarbatorile de Iarna sunt unele dintre cele mai fericite momente ale anului, insa specialiștii spun ca nu este deloc așa. Pentru mulți oameni, mirajul feeric al Sarbatorilor constituie punctul de declanșare a episoadelor depresive. Tristețea apasatoare ii afecteaza in special…

- SOLSTIȚIUL DE IARNA 2017. Prima referire la un brad decorat pentru Craciun apare la Riga, in Letonia, in 1510. In 1521, printesa Helene de Mecklembourg a impodobit primul brad de Craciun din Paris, dupa casatoria cu ducele de Orleans. O alta mentiune scrisa referitoare la impodobirea unui pom de…