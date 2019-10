Stiri pe aceeasi tema

- In mai multe zone de munte s-a depus strat de zapada Foto: Arhiva. În mai multe zone de munte s-a depus strat de zapada, sunt 17 centimetri pe Transfagarasan, în zona Bâlea Lac, 4 centimetri în Muntii Rodnei, iar pe Transalpina gheata depusa pe carosabil a pus probleme…

- In urma precipitațiilor sub forma de lapovița și ninsoare, cazute in weekend, reprezentanții Direcției Regionale de Drumuri și Poduri (DRDP) Brașov au scos utilajele de iarna și au impraștiat material antiderapant pe doua drumuri naționale. Primul utilaj de deszapezire a fost prezent la datorie, inca…

- De asemenea, soferii sunt avertizati sa evite zona daca nu au masinile echipate corespunzator pentru iarna. "Se ingroasa gluma... si stratul de zapada pe Transfagarasan. Colegii nostri actioneaza de azi dimineata cu doua utilaje cu lama si raspanditor de sare pentru a tine drumul curat. Va rugam sa…

- Drumarii au intervenit duminica la Balea Lac, unde a nins abundent inregistrandu-se temperaturi negative. ”Se ingroasa gluma… si stratul de zapada pe Transfagarasan. Colegii nostri actioneaza de azi dimineata cu doua utilaje cu lama si raspanditor de sare pentru a tine drumul curat. Va rugam sa nu circulati…

- Direcția Regionala de Drumuri și Poduri (DRDP) Brașov anunța ca lucrarile de reparații la trecerea la nivel cu calea ferata, pe DN 1, km 257+710, in zona localitații Ucea de Jos, județul Brașov, au fost finalizate. Din cauza lucrarilor, care au inceput luni, circulația rutiera s-a desfașurat pe o bretea…

- Circulația interzisa pe Transfagarașan, pe timp de noapte. Ce au pațit mai mulți tineri care nu au respectat interdicția. Reprezentanții Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Brașov atrag atenția ca pe timpul nopții, circulația este interzisa intre Balea Cascada și Piscul Negru. Din pacate, azi noapte,…

- Circulatia pe DN73A urmeaza sa fie restrictionata incepand de saptamana viitoare, pentru lucrarile de asternere a covorului asfaltic, intre Predeal si Rasnov, anunta Directia Regionala de Drumuri si Poduri (DRDP) Brasov, citata de Agerpres.

- Circulatia pe DN73A urmeaza sa fie restrictionata incepand de saptamana viitoare, pentru lucrarile de asternere a covorului asfaltic, intre Predeal si Rasnov, anunta Directia Regionala de Drumuri si Poduri (DRDP) Brasov. Conform unei informari remisa de DRDP Brasov, lucrarile vor incepe "cel mai probabil…