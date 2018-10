Stiri pe aceeasi tema

- Stratul de zapada masoara, joi dimineata, 14 centimetri la Balea Lac, la peste 2.034 de metri altitudine in Muntii Fagaras, si 11 centimetri in statiunea Paltinis, aflata la altitudinea de 1.442 metri, in Muntii Cindrel, anunta meteorologii sibieni citati de Agerpres.roAccesul la Balea Lac se poate…

- Vremea se raceste din nou de sambata. In zonele montane s-a depus deja un strat de zapada de pana spre 20 cm la 2500 de metri. Salvamontistii din Arges atrag atentia turistilor ca in weekend sunt asteptate noi ninsori. Salvamontistii recomanda evitarea traseelor lungi si purtarea unui echipament de…

- Stratul de zapada la Balea Lac, județul Sibiu, masoara joi dimineața 13 centimetri. Salvamontiștii au avut deja cateva intervenții dificile și atrag atenția turiștilor care urca la munte sa fie precauți. In ultimele zile, un tanar surprins de zapada și viscol a murit.Reprezentanții Centrului…

- Toamna astronomica a lovit Romania cu temperaturi extrem de scazute pentru aceasta perioada din an. A nins in multe zone, in special pe munte, iar salvamontistii ii avertizeaza pe turisti sa nu plece la drum nepregatiti.

- Circulatia rutiera se desfasoara in conditii de iarna pe Transfagarasan, in judetul Sibiu, intre Balea Cascada si Balea Lac, unde stratul de zapada masoara in unele locuri si zece centimetri, a anuntat Directia Regionala de Drumuri (DRP) Brasov, potrivit rtv.ro.

- Desi este abia luna septembrie, iarna a venit deja in orasul de la poalele Pietrosului Rodnei, Borsa. In aceasta dimineata, borsenii care au avut drum in Pasul Prislop au vazut cum cade prima zapada, care s-a si depus pe carosabil. Zapada in luna septembrie nu este o noutate pentru borseni. In urma…