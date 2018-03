Stiri pe aceeasi tema

- Circulatia in aproape toata tara se desfasoara vineri dimineata in conditii de iarna, insa carosabilul pe drumurile nationale si pe autostrazi este in mare parte negru, curat si nu creeaza probleme de circulatie, anunta Centrul Infotrafic, precizand insa ca, in continuare, din cauza conditiilor meteorologice,…

- Horoscopul zilei de 2 Martie aduce o multime de vesti inedite pentru toti nativii. Unii vor castiga sume importane, altii au noroc in dragoste, iar unii nativi sunt nevoiti sa acorde mai multa atentie sanatatii. Descopera ce iti rezerva astrele si tie, in horoscopul realizat de Remus Ionescu.

- Perioada este perfecta pentru planuri de viitor și previziuni astrologice. Afla cum va fi Anul Cainelui pentru zodia ta! Șobolan (aparțin acestei zodii persoanele nascute in: 1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996 și 2008) In Anul Cainelui de Pamant, persoanele nascute in zodia…

- Erorile in prescrierea tratamentelor nu fac rau doar pacientilor, ci sporesc si rezistenta la antibiotice, a avertizat vineri directorul Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, in cadrul World Patient Safety Summit, desfasurat la Londra.

- Cunoscuta dansatoare Olivia Faulkner s-a sinucis. Tanara avea doar 19 ani, iar gestul ei i-a șocat pe toți cei care o cunosc. Se pare ca aceasta avea probleme grave de sanatate, scrie libertatea.ro.

- Ministerul Sanatatii aduce, joi seara, precizari privind Ordonanta de Urgenta care include masuri pentru mentinerea drepturilor si indemnizatiilor asiguratilor in sistemul public de sanatate.Astfel, persoanele care beneficiaza de concediu medical pentru incapacitate temporara de munca,…

- Persoanele care detin animale de companie reusesc sa gestioneze cu mai mult succes afectiunile mintale de care sufera, conform unui studiu publicat recent de trei universitati din Marea Britanie, citat de agentia Xinhua.In cadrul primei analize sistematice a dovezilor existente, o echipa de oameni de…

- In Monitorul Oficial din data de 12 ianuarie 2018 au fost publicate Normele de aplicare a prevederilor OUG nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate. Astfel, noile norme metodologice de acordare a concediilor medicale, aplicabile din luna ianuarie 2018, au in…

- Mii de oameni cu probleme de sanatate aflati in concedii medicale au ajuns in situatii limita, dupa o luna si jumatate in care au primit mai putini bani. Situatia este disperata pentru mii de salariati cu probleme grave de sanatate, pentru care tratamentele sunt costisitoare, potrivit asociatiilor de…

- Sindicatele din educatie acuza: mii de angajati din sistemul de invatamant cu probleme de sanatate sau aflati in concediu de cresterea copilului sunt afectati de prevederile Codului Fiscal, prin care a fost stabilita noua formula de calcul a salariului acordat in timpul

- Persoanele care detin animale de companie reusesc sa gestioneze cu mai mult succes afectiunile mintale de care sufera, conform unui studiu publicat miercuri de trei universitati din Marea Britanie, citat de agentia Xinhua. In cadrul primei analize sistematice a dovezilor existente, o echipa…

- Doua tiruri au blocat, pentru o buna perioada de timp, astazi, in jurul orei 13.00, DN1A, in zona comunei Teisani. Pe fondul carosabilului ud si acoperit, partial, cu zapada, soferii celor doua vehicule nu au mai reusit sa avanseze si au ramas blocati in zona. Sositi la fata locului, politistii aveau…

- Premierul Viorica Dancila a precizat, joi, inaintea sedintei de Guvern, ca a cerut luarea unor „masuri de echilibrare” acolo unde au aparut probleme privind Legea salarizarii, precizand ca statul va asuma plata unei parti din CASS printr-un mecanism simplificat pentru o serie de categorii. „In urma…

- Irina Loghin a avut probleme de sanatate. Un virus puternic i-a dat batai de cap. Irina Loghin a stat trei saptamani in America, timp in care a sustinut un turneu impreuna cu mai multi artisti romani. Interpreta a avut probleme de sanatate, dar din fericire si-a revenit. „Nu e chiar asa de grav. Si…

- Ionela Prodan este internata de mai bine de o saptamana la spitalul Fundeni cu probleme grave de sanatate. Inițial, artista, in varsta de 70 de ani, a acuzat probleme cu inima , insa in aceasta direcție nu sunt motive de ingrijorare. Veștile proaste despre artiștii generației anilor ’80 continua sa…

- Cele cinci elemente chinezesti decid in astrologia chinezeasca faptul ca acest an apartine elementului PAMANT, deci 2018 este an de CAINE DE PAMANT.Fiind dominat de semn de Pamant, 2018 este legat de culoarea Galben iar culoarea norocoasa a acestui an este Galben.Cum iti va merge…

- Mircea Nebunu a dezvaluit ca starea de sanatate a lui Florin Salam nu este deloc una buna. Conform interlopului, cantaretul de manele ar avea mari probleme cu gatul. Acesta a mai precizat ca nu l-a tradat niciodata pe artist. A

- Deputatul nemtean Ioan Munteanu, liderul grupului PSD din Camera Deputatilor, a anuntat marti, intr-un comunicat citat de Agerpres, ca si-a depus demisia din functia de parlamentar, invocand "probleme de sanatate".

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, marti, intrebat despre posibilitatea ca in viitorul Executiv sa faca parte si persoane cercetate penal, ca astfel de persoane nu au ce cauta in fruntea statului. "Aceste discutii deocamdata sunt discutii informale care se poarta, eu cred ca voi fi…

- Autoritațile municipale au anunțat astazi, 22 ianuarie, ca a fost instalat un cort pentru persoanele fara domiciliu stabil. In concret, acesta este amplasat in preajma Centrului de gazduire si orientare pentru persoanele fara domiciliu stabil, din str. Haltei nr. 2, din Chișinau. {{266799}}Potrivit…

- BERBEC Este foarte important sa fii deschisa in fata partenerului de viata daca vrei ca problemele dintre voi sa se rezolve cu adevarat. Incearca sa ii privesti mai des calitatile si sa nu te lasi condusa de impulsivitate si gelozie. Daca nu ai timp pe parcursul zilelor lucratoare, in weekend…

- Vrei sa nu ai parte de depresie? Acestea sunt plantele minune pentru sanatate. Tin depresia la distanta de tine. Natura are foarte multe remedii care te așteapta sa le incerci. Mai ales daca treci printr-o perioada stresanta, anumite plante te pot ajuta sa ii faci fața cu brio.Indiferent ca…

- Omul modern sta peste 8 ore la birou, in fața unui calculator. Dincolo de afectarea vederii, mai sunt cateva probleme serioase, care se rasfrang asupra starii noastre de sanatate. Citeste si: Florin Calinescu, atac FARA PRECEDENT la adresa lui Iohannis dupa desemnarea unui premier de la PSD:…

- A nins din nou in județ și pe multe artere se circula in condiții grele. Chiar daca la aceasta ora nu sunt drumuri blocate, e bine ca șoferii sa fie pregatiți pentru orice eventualitate atunci cand pornesc la drum.

- Fosta iubita a lui Mel Gibson, cantareata de origine rusa Oksana Grigorieva, afirma ca sufera de tulburari de stres post-traumatic ca rezultat al violentei domestice la care a fost supusa in relatia cu actorul american, scrie adevarul.ro.

- Sistemul informatic medical functioneaza din nou cu sincope, de trei zile. Medicii de familie nu pot valida retetele si sunt nevoiti sa piarda timp in fata calculatorului. „Suntem foarte suparati pentru ca nu putem sa ne desfasuram o activitate normala”, afirma un medic, citat de Didgi24.ro. Sistemul…

- Oana Roman trece iar prin momente grele, dupa ce a ajuns zilele trecute cu fetita ei la spital, acum a avut nevoie din nou de ajutorul medicilor. De aceasta data, ea este cea care acuza probleme de sanatate si nu se simte bine deloc.

- Horoscop 14 ianuarie 2018: Cuadratura Soare-Uranus poate avea efecte neplacute si surprinzatoare, manifestate mai ales prin iritabilitate și certuri. Starea de nervozitate indusa de acest aspect astral crește semnificativ riscul accidentelor.

- Casa Nationala de Sanatate a prezentat miercuri, ministrului Sanatatii, Florian Bodog, mai multe propuneri de solutionare a unor probleme semnalate de medicii de familie. Acestea vin in contextul protestelor din ultimele zile, in care furnizorii de servicii medicale primare au refuzat sa incheie contracte,…

- Kim Jong-Un ar avea probleme grave de sanatate. Cel puțin asta susține un profesor sud-coreena, care a ajuns la aceasta concluzie dupa ce a ascultat discursul de Anul Nou al liderului de la Phenian. Potrivit acestuia, Kim Jong-un are probleme cu rinichii, noteaza The Telegraph.

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a declarat, vineri, ca persoanele condamnate penal sau aflate in curs de cercetare penala nu ar trebui sa ocupe functii de conducere in institutii ale statului, aluzie la faptul ca al doilea si al treilea om in stat, Calin Popescu Tariceanu si Liviu Dragnea, cu…

- Conform OUG 79/2017, baza lunara de calcul al contribuției de asigurari sociale in cazul persoanelor care realizeaza venituri din activitați independente o reprezinta venitul ales de contribuabil, care nu poate fi mai mic decat nivelul salariului de baza minim brut in vigoare in luna pentru care…

- Adriana Bahmuteanu nu mai lucreaza la Antena Stars. Vedeta a facut chiar ea anuntul pe pagina de Facebook, unde a explicat ca a incetat colaborarea cu postul de televiziune din Baneasa, unde lucra de multi ani. Bruneta si-a motivat decizia printr-un mesaj pentru fanii sai.

- Majoritatea medicilor de familie au deja contracte cu Casele de Asigurari Florian Bodog, ministrul sanatatii Sursa foto: florianbodog.wordpress.com. Majoritatea medicilor de familie din tara au semnat actele aditionale la contractul-cadru, însa în continuare exista colegi…

- Paula Seling are probleme de sanatate din cauza profesiei, lucru pe care, insa, artsta nu-l lasa sa se vada in concertele și spectacolele sale. Paula Seling, care este nelipsita din casa parinților sai din Baia Mare de sarbatori , este una dintre cele mai de succes, dar și cele mai apreciate cantarețe…

- Craciunul este plin de bucurie! Fie ca pacea si dragostea sa va cuprinda in aceasta perioada minunata! Va dorim ca Sarbatorile de Iarna sa va aduca sanatate, fericire si implinirea tuturor dorintelor! Craciun fericit! Aquastar Satu Mare The post Aquastar Satu Mare: Va dorim ca Sarbatorile de Iarna sa…

- Toate acestea s-au petrecut in Iran, unde astfel de intalniri nu sunt permise, fiind considerate a fi gesturi ofensatoare, lezand bunele moravuri ale societatii, a informat, sambata, presa iraniana. Arestarile au fost facute la Teheran, unde iranienii sarbatoreau traditionala sarbatoare Yalda,…

- Sunt asigurați prin efectul legii salariații pentru care contribuția la fondul de concedii și indemnizații este platita de angajator și cuprinsa in contribuția asiguratorie de munca conform OUG nr. 79/2017 pentru modificarea Codului fiscal. Modificarea majora privește posibilitatea altor persoane…

- Cluj Bike intra in vacanta de iarna Sistemul de bike-sharing din Cluj va fi oprit pe perioada iernii. Mai exact, incepand din 22 decembrie si pana in primavara (n.red. luna martie). In aceste luni se va efectua revizia totala a parcului de biciclete si a statiilor. Pâna când va fi…

- Persoanele asigurate in Romania pot solicita cardul european de asigurari sociale de sanatate (CEASS). Acesta le da dreptul la asistența medicala necesara in timpul șederii temporare in statele membre UE, in Spațiul Economic European și in Confederația Elvețiana. Șederea temporara inseamna deplasarea…

- Actorul de comedie Costi Dita (37 de ani), cunoscut pentru rolul lui Giani din „Las Fierbinti“, a anuntat ca nu mai poate lua parte la cele trei show-uri de stand-up comedy, pe care urma sa le sustina alaturi de Mihai Bobonete, Adrian Vancica si Mihai Rait in zilele de 18, 19 si 20 decembrie la Sala…

- Lidia Fecioru susține ca bolile stau departe de oamenii fericiți. Potrivit Lidiei Fecioru, parsoanele care nu sunt fericite in familie sunt cele care sufera de cancer. Potrivit bioenergoterapeutului, gandirea pozitiva te poate ajuta sa scapi de problemele de sanatate. Este un remediu simplu…

- Unul dintre cei mai indragiti interpreti de muzica populara de la noi din tara se confrunta, zilele acestea, cu serioase probleme de sanatate. Artistul se pare ca a fost urmarit de ghinion in ultima deplasare din strainatate.

- Senatorul american John McCain, care sufera de un grav cancer cerebral, s-a internat in spital miercuri, in apropiere de Washington, pentru ingrijiri medicale dupa "efecte secundare normale" ale tratamentului sau, a informat biroul sau, informeaza AGERPRES, citand AFP. Citeste si: ULTIMA…

- Primarul General, Gabriela Firea, impreuna cu Preafericitul Patriarh Daniel și cu primarul sectorului 6, Gabriel Mutu, au inaugurat astazi Centrul multifuncțional de sanatate “Sfantul Nectarie” Bulevardul Uverturii nr.81, sector 6. Cu ocazia inaugurarii centrului de sanatate din sectorul 6, Patriarhul…

- BERBEC: Vei avea reușite atat pe plan profesional, cat și pe plan personal. Daca unele lucruri nu au dat roade pana acum și ai așteptat mult timp, aceasta așteptare se pare ca a meritat in cele din urma. Insa vei lua o decizie importanta in ceea ce privește desparțirea de un partener…

- Numarul persoanelor care se confrunta cu contaminari virale si bacteriene este in crestere si aceste probleme sunt urmate de o gama larga de probleme respiratorii. In cele mai multe dintre cazuri, sunt folosite antibiotice pentru tratarea acestor probleme, ceea ce doar adauga rezistenta la anti-toxina…

- Fostul președinte al țarii, Ion Iliescu, are probleme mari de sanatate. Acesta nu a fost prezent nici la Parada de 1 Decembrie de la Arcul de Triumf, deoarece il dor picioarele și evita sa se afișeze public.

- Alexandru Arșinel a fost dus de urgența la Spitalul Universitar, duminica dupa-amiaza, dupa ce a acuzat dureri toracice. Alexandru Arșinel a ajuns la unitatea medicala impreuna cu familia, iar in acest moment medicii de la Unitatea de Primiri Urgențe ii fac investigații pentru a vedea daca va ramane…

- Copiii cu grave probleme de sanatate care frecventeaza Complexul de Servicii Comunitare Huși, impreuna cu parinții, și-au dat intalnire cu reprezentanții instituției la Biblioteca Municipala. Cu aceasta ocazie, cei mici s-au jucat și au primit cadouri de la Moș Nicolae, iar cei mari au primit consiliere…