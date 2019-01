Stiri pe aceeasi tema

- Scolile din Baia Mare se inchid in urmatoarele doua zile, din cauza ninsorilor abundente care au cazut in ultimele zile si au facut ca stratul de zapada asternut sa creeze probleme serioase in trafic. Aceeasi decizie a luat-o, ieri, si primaria Cavnic, respectiv de a inchide scolile pana cand orasul…

- In urma intrunirii Comitetului Local pentru Situații de Urgența al orașului Cavnic, s-au dispus masurile necesare in vederea asigurarii unui climat normal ținand cont de situația existenta. Din cauza ninsorilor abundente, s-a propus suspendarea orelor de curs pentru tot invațamantul de pe raza orașului…

- La solicitarea Inspectoratului Școlar Județean Maramureș s-a aprobat suspendarea cursurilor, din cauza ninsorilor abundente, in data de 15 ianuarie, la mai multe unitati de invatamant din judet. Este vorba de Școala Gimnaziala ”Dr. Teodor Mihali” Baia Mare, Școala Gimnaziala Vima Mica, structura Aspra…

- Ninsorile abundente din nord-vestul Turciei au provocat luni intarzieri si anulari ale unor zboruri in Istanbul, informeaza Xinhua preluata de Agerpres. Transportatorul aerian national Turkish Airlines a publicat pe site-ul sau un mesaj de avertizare prin care a solicitat pasagerilor sa consulte…

- Prefectura Maramures anunta ca vremea a fost usor mai calda decat normalul termic al perioadei. Cerul a fost mai mult noros si pe arii extinse, in partea a doua a intervalului, au cazut precipitatii predominant sub forma de ninsoare. Cantitatea maxima de precipitatii inregistrata a fost de 10.1 l/mp…

- Sute de mii de oameni din vestul tarii stau in continuare in bezna si frig pentru ca nu au energie electrica. Pe drumuri, circulația este infernala. Iar școlile din mai multe județe vor fi inchise și maine. Iar viscolul și ninsorile afecteaza acum aproape toata tara.

- Vremea a fost in general frumoasa, dar rece dimineata si noaptea. Cerul a fost variabil, mai mult senin in cursul zilei. Vantul a suflat in general slab. Temperatura maxima a fost cuprinsa intre 2 grade C la Ocna Sugatag si 4 grade C la Baia Mare. Stratul de zapada este prezent, doar izolat la munte.…

- In nordul tarii a fost dintotdeauna o zona cu activitate economica in minerit si metalurgie, sub diverse forme si in formate in conformitate cu situatia politica si sociala a regiunii. Daca ar fi sa facem o trecere in revista a ceea ce a insemnat mineritul pentru Maramures, am avea nevoie de un spatiu…