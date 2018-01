Stiri pe aceeasi tema

- Mii de turisti sunt blocati in mai multe statiuni de schi din Alpii elvetieni, unde a nins abundent in conditiile in care stratul de zapada acumulat era deja consistent. Astfel, statiunea Zermatt, unde sunt acum 9.000 de turisti, a ramas izolata

- Romania a primit 203 recomandari cu privire la drepturile omului, de la 78 de state. Acestea acopera toate subiectele de drepturile omului, iar nivelul de detaliu al declarațiilor majoritații statelor și al recomandarilor arata ca situația drepturilor omului in Romania este bine cunoscuta și ca eșecul…

- Sebastian Kurz, cancelarul Austriei, a exprimat regret ca state central si est-europene nu accepta solicitanti de azil in cadrul sistemului UE de redistribuire, observand ca si imigrantii extracomunitari refuza sa mearga in tari precum Romania, Bulgaria si Polonia. Kurz a criticat politicile…

- Serviciul Public Județean Salvamont–Salvaspeo Cluj a organizat la inceputul acestei saptamani un exercițiu de salvare din telescaun. Acesta s-a derulat pe partia de schi Buscat din stațiunea Muntele Baișorii, o zona montana in care salvamontiștii clujeni asigura pe perioada iernii serviciul de permanența…

- Cei 13.000 turisti ramasi blocati de doua zile in statiunea elvetiana Zermatt din cauza caderilor masive de zapada au inceput in cursul zilei de miercuri sa fie evacuati cu elicopterul, deoarece calea ferata va fi redeschisa mai tarziu decat era prevazut. Cativa turisti au putut deja profita…

- Ninsorile abundente din Alpi țin captivi in statiuni mii de turiști. In regiunile muntoase din Italia, 11.000 de oameni sunt blocați din cauza vremii rele. Iar in Elveția, 13.000 de turiști nu pot parasi cabanele lor inca de ieri.

- Pentru mai multe regiuni din Alpi, meteorologii au emis alerte de avalanșa. Mii de turiști sunt blocați in stațiuni de schi de lux din Italia, Franța și Elveția din cauza ninsorilor puternice.

- Zermatt, una din cele mai reputate statiuni de schi din tara cantoanelor, este izolata de lume din cauza masivelor caderi de zapada din ultimele zile, au declarat autoritatile. La ora actuala sunt 13.000 de turisti in Zermatt, statiune aflata in cantonul Valais (sud-vest), a indicat un responsabil din…

- Occidentul se lupta cu o iarna extrema. Vantul puternic a balansat violent telescaunele, unde se aflau mai mulți schiori, in vestul Austriei. Angajatii statiunii s-au urcat pe cabluri pentru a-i ajuta pe turisti.

- Misiune dificila vineri seara pentru salvamontiștii din Bușteni, care au fost solicitați sa intrevina in sprijinul a doi turiști, un barbat și o femeie, ramași blocați pe un traseu dificil, spre Varful Omu, din Masivul Bucegi. Acțiunea se anunța a fi una de durata, in condițiile in care pe munte este…

- Vremea rea face ravagii in Europa. Mai multe țari din Occident sunt afectate de furtuna Eleanor. (Detalii AICI)Intr-o stațiune de schi din Austria, viața turiștilor aflați pe partie a fost pusa in pericol din cauza vantului puternic, care atinge și 150 km/h, scrie b1.

- Mai multe echipaje de jandarmi, salvamontisti, politisti si localnici intervin in judetul Valcea pentru salvarea a 22 de turisti care au ramas blocati la o cabana din apropierea Varfului lui Roman, in zona Horezu. Intre turisti se afla si noua copii, dar nimeni nu a solicitat ajutor medical.

- Mai multe echipaje de jandarmi, salvamontisti, politisti si localnici intervin in judetul Valcea pentru salvarea a 22 de turisti care au ramas blocati la o cabana din apropierea Varfului lui Roman, in zona Horezu. Intre turisti se afla si noua copii, dar nimeni nu a solicitat ajutor medical, potrivit…

- Muzeul ASTRA, instituție ale carei acțiuni sunt posibile prin finanțarea Consiliului Județean Sibiu, a inițiat, recent, un ingenios și... generos program de cunoaștere și promovare a patrimoniului natural din Muzeul in aer liber din Dumbrava Sibiului. Așa cum aflam de la conducerea CNM ASTRA, programul…

- 130 de turiști sunt blocați in munții Bucegi, in zona Babele. Aceștia au urcat cu telecabina pe munte, dar aceasta a fost oprita din cauza vantului puternic. Salvamontisti si jandarmi din trei judete au plecat spre grupul de turisti.

- Rusia vrea sa isi mentina exporturile de gaze naturale spre Europa la un nivel ridicat in anul 2018, in conditiile in care grupul de stat Gazprom estimeaza ca, in 2017, livrarile sale spre Europa au atins un nivel record, transmite Bloomberg, preluat de Agerpres. Directorul general adjunct de la Gazprom,…

- 'Un numar de peste 78.000 de romani si-au petrecut in acest an Craciunul in diverse destinatii din tara, unde au cheltuit pe cazare, masa si distractie aproximativ 15 milioane de euro. Din calculele FPTR, cheltuiala medie a turistilor care au preferat destinatiile interne a fost de aproximativ 500…

- "Un numar de peste 78.000 de romani si-au petrecut in acest an Craciunul in diverse destinatii din tara, unde au cheltuit pe cazare, masa si distractie aproximativ 15 milioane de euro. Din calculele FPTR, cheltuiala medie a turistilor care au preferat destinatiile interne a fost de aproximativ 500…

- Sebastian Kurz, noul cancelar al Austriei, a declarat, marti, ca isi doreste sa dezvolte relatiile bilaterale cu Israelul, in pofida faptului ca Guvernul israelian precizase ca va reduce contactele cu mininstrii de extrema-dreapta ai Executivului de la Viena, relateaza Le Figaro si Haaretz.

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) pune la dispozitia cetatenilor romani care se deplaseaza in strainatate pana la finalul anului "Ghidul de calatorie pentru Sarbatorile de iarna 2017", material care contine recomandari utile in cazul calatoriilor in afara granitelor Romaniei, precum si un set de…

- Intrarea partidului de extrema dreapta in noua coalitie de guvernare din Austria constituie o evolutie 'periculoasa', a declarat Inaltul Comisar pentru Drepturile Omului al ONU, Zeid Ra'ad Al...

- Un barbat din Austria imbracat in Moș Craciun obligat sa-și dea jos barba pentru ca incalca legea privind purtarea valului islamic, ținuta tradiționala a femeilor musulmane, scrie Daily Mail. Barbatul care s-a imbracat in Moș Nicolae și mergea spre o școala a fost oprit de poliție in trafic. Un ofițer…

- Austria, Franta sau Elvetia sunt printre tarile favorite ale pasionatilor sporturilor de iarna. Va prezentam cateva dintre cele mai frumoase locuri din Europa in care puteti schia in aceasta iarna.

- O explozie a avut loc marti dimineata la terminalul de gaze naturale Baumgarten, in estul Austriei, si s-a soldat cu un mort si 18 raniti, potrivit salvatorilor, si provoaca temeri cu privire la perturbari ale alimentarii cu gaze naturale catre Italia si Croatia. Aceasta explozie a urcat brusc pretul…

- Preturile la gaze naturale si electricitate au crescut in Europa dupa ce o explozie la unul din cele mai importante puncte nodale pentru transportul gazelor naturale de pe continent a afectat livrarile in momentul unui val de frig, transmite Bloomberg.

- Cel puțin o persoana a murit iar 18 sunt ranite dupa o explozie care a avut la o conducta importanta de gaze, aflata in apropierea unui hub major de langa Viena. Explozia a avut loc la ora locala...

- Nervi intinși la maximum pentru sute de persoane care și-au propus sa zboare cu avionul din Londra, Munchen sau Eindhoven spre Timișoara și invers. Reprezentanții Aeroportului Internațional Timișoara anunța ca, din cauza vremii nefavorabile din Europa, șapte curse au fost anulate ieri și in aceasta…

- Peste 200 de turisti, veniti la manastirea Hadambu la o slujba oficiata de Calinic Botosaneanu, au fost blocati duminica seara in localitatea Hadambu din judetul Iasi, din cauza poleiului de pe sosea, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Fostul suveran al Romaniei Mihai I - care a devenit pentru prima oara rege la doar cinci ani, iar mai tarziu, in al doilea razboi mondial, a pus la cale destituirea omului forte pronazist Ion Antonescu, pentru ca ulterior sa fie fortat sa abdice sub amenintarea armei de guvernul condus de comunisti…

- Cei peste 88.000 de turisti romani care au plecat in diverse destinatii din tara in minivacanta de 1 Decembrie au cheltuit aproximativ 9,4 milioane de euro pe cazare si servicii de masa, reiese dintr-o analiza a Federatiei Patronatelor din Turismul Romanesc (FPTR). De asemenea, pentru prima oara in…

- Din calculele FPTR, cheltuiala medie pentru cazare si mesele incluse a turistilor romani care au preferat destinatiile interne a fost de aproximativ 350 de lei pe sejur, in crestere cu 5% fata de anul trecut. Cheltuielile suplimentare, cu drumul si distractia, au fost in medie, de 300 lei pe sejur,…

- La mijlocul secolului 21, cel puțin 7,4 la suta din locuitorii Europei ar putea fi musulmani. Acesta e rezultatul unui studiu publicat de Pew Research Center din Statele Unite. Cifrele furnizate de institutul de cercetare din Statele Unite ar putea sa intensifice dezbaterile europene privind migrația.…

- Pew Research Center a elaborat trei scenarii pentru a estima numarul musulmanilor care vor trai in Europa pana in 2050. Scenariile variaza in funcție de viitoarele nivele de imigrație. Punctul de referința in cazul tuturor celor trei scenarii il reprezinta populația musulmana din Europa (Europa fiind…

- Sunt pompieri militari in viața de zi cu zi, salveaza vieți și bunuri materiale, sunt pasionați de meseria pe care și-au ales-o, sunt tineri, ambițioși, iar in timpul liber merg in expediții montane, a doua pasiune a lor. Este vorba despre un grup format din șeful Inspectoratului Județean pentru Situații…

- Romania coboara cinci poziții in topul mondial al capacitații de a dezvolta, reține și atrage talentele, pe locul 61 din 63 de țari analizate de IMD World Competitiveness Center, se arata intr-un comunicat al INACO, remis marți AGERPRES. Conform clasamentului realizat de IMD World Competitiveness…

- Din cei 140 de producatori de vinuri din Republica Moldova, 23 exporta pe piața din România. Chiar daca de peste Prut pleaca spre piața locala doar 6% din exporturile realizate de producatorii moldoveni de vin, aceștia au ales țara noastra drept poarta spre statele din Uniunea Europeana.…

- In recent-publicatul test al anvelopelor de iarna, efectuat de cele mai mari cluburi automobilistice din Germania, Austria si Elvetia, 195/65 R 15 WinterContact TS 860 de la Continental a fost desemnata cea mai buna dintre cele testate. 0 0 0 0 0 0 Toate cele trei cluburi auto i-au acordat…

- Irlanda va interzice folosirea animalelor salbatice în spectacole de circ începând cu data de 1 ianuarie 2018, aliniindu-se astfel la o tendința manifestata pe scara ampla în lume împotriva acestei practici, informeaza AFP, citata de Agerpres. Michel Creed,…

- Echipa ce a reprezentat Romania la editia din 2017 a European Cyber Security Championship (Campionatul European de Securitate Cibernetica) de la Malaga, Spania, s-a clasat pe locul al II-lea, dintr-un total de 15 tari participante. Din echipa noastra a facut parte si resiteanul Bogdan Bercean,…

- Romania a demonstrat inca o data ca are printre cei mai buni IT-iști din lume. O echipa formata din elevi și studenți a devenit vicecampioana Europei la securitate cibernetica. Romanii urcat pe podium la Campionatul European de Securitate Cibernetica care s-a desfașurat in Malaga , Spania. Competiția…

- „Acest proiect isi propune sa analizeze conexiunile romanilor plecati in Spania cu cei ramasi acasa, dar si cu alti romani, care traiesc in alte state ale lumii. Aceasta tesatura de relatii, din care fac parte membrii familiei, prietenii si cunoscutii, ne ajuta sa intelegem strategiile lor de supravietuire,…

- Legumicultorii romani au produs anul trecut 12.350 tone dovleac si tartacuta, o productie recolata de pe o suprafata de 1.290 de hecatre de teren, care a plasat Romania pe locul sapte in UE, potrivit datelor Eurostat. Bulgaria este de departe cel mai mare producator de dovleac si tartacuta…

- Potrivit companiei, joi, în timpul rulajului la sol, a aparut o semnalizare la bordul charterului 0B9340, pe ruta Hurghada – Cluj-Napoca, iar pentru siguranta pasagerilor, a fost luata decizia de a nu se decola. Aeronava a fost verificata si, pâna la finalizarea procedurilor,…