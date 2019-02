Stiri pe aceeasi tema

- Imagini interesante din padurile din Romania au fost facute publice, miercuri, pe pagina de Facebook a Parcului Natural Apuseni. Un exemplar din specia ras este surprins in imagini video, „cercetand” mediul inconjurator, cel mai probabil in cautare de hrana. „Rasul este un mamifer de talie mijlocie,…

- Silvicultorii din judetul Suceava au cumparat fan, mere, lucerna, cartofi si sare pentru cerbi, caprioare, mistreti si iepuri. Numai Directia Silvica a cheltuit iarna aceasta 600.000 de lei pentru hrana animalelor salbatice. Banii investiti sunt recuperati, spun silvicultorii, dupa partidele de vanatoare.

- Silvicultorii din judetul Suceava au cumparat fan, mere, lucerna, cartofi si sare pentru cerbi, caprioare, mistreti si iepuri. Numai Directia Silvica a cheltuit iarna aceasta 600.000 de lei pentru hrana animalelor salbatice. Banii investiti sunt recuperati, spun silvicultorii, dupa partidele de vanatoare.

- Lebedele și rațele salbatice de pe raul Argeș, hranite de angajații adapostului AULIM de la Smeura. De vreo 5 ani, angajați și voluntari ai Asociației “Ute Langenkamp: Iubiți Maidanezii” (AULIM) Smeura hranesc lebedele ș rațele salbatice de pe raul Argeș. Și anul acesta acțiunile continua. Cu ajutorul…

- Priveliște impresionanta in Parcul Național Piatra Craiului, unde mai multe caprele negre au coborat la altitudini mai mici decat de obicei, in cautare de hrana. Aceste animale aleg zonele de munte mai joase, cu versanți inclianți, pentru a gasi hrana. In imaginile publicate de Romsilva pe Facebook…

- Tragedie la un centru pentru ingrijirea animalelor salbatice din Carolina de Nord, Statele Unite, unde o femeie a fost devorata de un leu.Victima, care era angajata acolo, intrase in cusca leului pentru a face curatenie, in timp ce animalul era inchis intr-o zona separata.

- Potrivit Legii 205/2004 privind protectia animalelor, animale salbatice pot fi detinute de persoane fizice doar temporar, "in perioada de recuperare fizica", si doar dupa anuntarea directiilor sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene. "In cazul in care animalul salbatic…