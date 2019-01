Stiri pe aceeasi tema

- Cel puțin șapte persoane au murit in Alpi in ultimele zile din cauza caderilor masive de zapada. Mai multe stațiuni montane au fost inchise deoarece accesul nu se mai putea face decat pe calea aerului, air schiorii sunte avertizați in legatura cu riscul ridicat de avalanșa in Austria, Germania, Elveția…

- Drumuri inchise, amanarea reinceperii cursurilor scolare, localitati izolate si risc maxim de avalansa sunt efectele resimtite luni in Austria, dupa cateva zile consecutive de ninsori intense, care au acoperit tara cu un strat gros de zapada, potrivit AFP. Incepand cu mijlocul saptamanii trecute, au…

- Iarna a venit prea devreme și a pus stapanire pe Moldova. Doua persoane au murit, iar 38 au fost traumatizate, timp de o saptamana din cauza condițiilor meteo nefavorabile. Pe traseele din țara au avut loc 32 accidente rutiere.

- Primii fulgi de zapada care au cazut in New York in aceasta iarna au provocat haos in trafic si intarzieri ale mai multor curse aeriene, relateaza vineri Xinhua. Ninsoarea, care a inceput joi dupa-amiaza, a cuprins toate cele cinci zone principale ale metropolei, iar stratul de zapada…

- Cel putin patruzeci de persoane, majoritatea copii, au fost ranite astazi, in urma unui impact intre doua autobuze scolare. Autobuzele de transport in comun au intrat in coliziune frontala, apoi au fost lovite de un autoturism. Tragicul accident s-a produs in landul Bavaria, in sud-estul Germaniei.

- Maria Ghiorghiu a facut o noua profeție alarmanta luni, 5 noiembrie. Aceasta a prezis Apocalipsa Alba, sub forma unui viscol puternic și iminent, care se va produce in aceasta iarna și care va face victime in randul oamenilor. Maria Ghiorghiu a scris pe blog totul despre profeția in care vremea…

- Accesul la Balea Lac se poate face atat cu telecabina, cat si cu masina, pe Transfagarasan, in conditii de iarna. De asemenea, drumul judetean care leaga municipiul Sibiu de statiunea Paltinis este practicabil, in conditii de iarna. Politistii le recomanda soferilor sa circule doar…

- Pe scurt, legea spune ca trebuie sa ai masina dotata cu anvelopele potrivite indiferent de sezon, astfel ca poti fi amendat daca esti prins cu cauciucuri de vara pe o portiune de drum acoperita cu zapada sau polei. Utilizarea anvelopelor de iarna este obligatorie atunci cand incepe sa ninga, indiferent…