Stiri pe aceeasi tema

- "Din cauza episodului de ninsoare din prezent, sunt inchis publicului pentru moment, cu exceptia accesului la '58 Tour Eiffel'", restaurantul de la primul etaj, se arata in tweet-ul Turnului Eiffel, citat de AFP. Populara atractie turistica este inchisa in mod regulat din cauza…

- Turnul Eiffel a fost inchis marti dimineata pentru vizitatori, din cauza zapezii care a cazut asupra capitalei Frantei, se arata intr-un anunt postat pe contul oficial de Twitter al celebrului monument...

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, nu-si poate lua nici macar o zi libera din cauza programului imprevizibil in perioada Sarbatorilor de Iarna, sustine Dmitri Peskov, purtatorul de cuvant al Kremlinului, pentru postul Rossiya 24, informeaza agentia de stiri Tass.

- Mai multe obiective turistice din Paris se vor inchide sambata, dupa ce autoritațile au anunțat ca urmeaza un nou val de proteste violente ale „vestelor galbene”. Cel puțin 89.000 de polițiști vor fi detașați pe strazi, iar vehicule blindate vor asigura paza in capitala Franței, a anunțat premierul,…

- Fortele de ordine franceze au recurs sambata la Paris la gaze lacrimogene si au folosit un tun cu apa pentru a dispersa miile de oameni care manifestau fata de cresterile pretului la carburant, asa-numitele ”veste galbene”, care incercau sa se apropie de Palatul Elysee, sediul Presedintiei, informeaza…

- Cei cativa centimetri de zapada depusi dupa ninsorile de joi au creat haos pe drumurile din New York. Traficul a fost blocat ore intregi in New York, in special in Manhattan, Bronx și Staten Island. Tot din cauza zapezii in New York s-au produs multe accidente. Vremea rea a…

- Mijlocasul argentinian, Angel Di Maria, va continua sa joace in culorile campioanei Frantei, PSG, pana in anul 2021. Pe contul oficial de Twitter al formatiei pariziene a fost anuntata, oficial, prelungirea contractului.

- Iarna iși intra in drepturi și a acoperit Franța cu un strat de zapada de 40 de centimetri, creand haos pe șoselele mai multor localitați din centrul și sudul Franței, ceea ce a dus și la intreruperea furnizarii cu energie electrica in aproximativ 200.000 de locuinte, au anuntat marti autoritatile franceze,…