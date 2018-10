Stiri pe aceeasi tema

- METEO ROMANIA: Urmeaza o iarna de cosmar. Ninsorile incep de luna viitoare. Conform meteorologilor, primele ninsori iși vor face apariția inca luna noiembrie, in anumite zone ale țarii, iar in lunile decembrie, ianuarie și februarie vom avea stat consistent de zapada. Este de așteptat, insa, ca in…

- Meteorologii au anuntat prima zapada a anului in Romania, la altitudini inalte. Un val de aer polar pune stapanire pe Europa. De saptamana viitoare, temperaturile scad brusc in Romania, iar vremea se strica inclusiv in Bucuresti. Ciclonul polar Ali se indreapta spre noi, urmand sa ajunga in tara noastra…

- Potrivit primelor estimari facute de meteorologi, iarna 2018-2019 va fi lunga și grea. Specialiștii cred ca vom vedea primii fulgi inca din luna noiembrie. Meteorologii se așteapta ca in decembrie, ianuarie si februarie sa avem zapada fara episoade de viscol sau de ger puternic. Se pare ca nici in luna…

- Potrivit primelor estimari facute de meteorologi, iarna 2018-2019 va fi lunga și grea. Specialiștii cred ca vom vedea primii fulgi inca din luna noiembrie. Meteorologii se așteapta ca in decembrie, ianuarie si februarie sa avem zapada fara episoade de viscol sau de ger puternic. Se pare ca nici in luna…

- De luni se intorc furtunile in partea de vest a tarii, iar pana marti seara, vor fi inclusiv caderi de grindina. Meteorologii nu exclud asemenea fenomene si pentru restul tarii, dar intr-o masura mult mai mica. „Vorbim de un ciclon care s-a generat deja in partea central-sudica a continentului, de fapt…

- Vești extrem de proaste de la meteorologi! Caldura tropicala incepe sa-si faca tot mai bine simtita prezenta in Romania. Meteorologii anunta temperaturi ridicate, anormale pentru aceasta perioada. Canicula se va instala in zilele urmatoare in aproape toata țara. Meteorologii avertizeaza ca, pe 15 august,…

- Meteorologii anunța ca saptamana viitoare incepe cu o vreme frumoasa si cu temperaturi care se vor incadra intre 28 si 34 de grade. Insa, de miercuri, vremea se schimba usor si apar ploile cu descarcari electrice in regiunile de Nord, Centru si Vest ale tarii. “Pentru ziua de luni, se mentine o vreme…

- Lora este una dintre cele mai apreciate cantarete din Romania si are o relatie de mai multe luni cu Ionut Ghenu. Recent, artista a trecut printr-un moment incredibil, dupa ce un taximetrist i-a urat sa sfarșeasca intr-un pom pentru simplul motiv ca iubita lui Ionuț Ghenu a preferat un alt autoturism.…